Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. November 2020

Europäischer Filmpreis: Zwei deutsche Nominierungen Für den Europäischen Filmpreis sind zwei Filme aus Deutschland im Rennen. Das Liebesdrama "Undine" von Christian Petzold und die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani wurden für die Katagorie "Bester Film" nominiert, wie die Europäische Filmakademie bekanntgab. Die Schauspielerinnen Paula Beer ("Undine") und Nina Hoss ("Schwesterlein") sind als beste Darstellerin vorgeschlagen. "Berlin Alexanderplatz" hat außerdem Chancen auf den Drehbuchpreis. Insgesamt sind sechs Produktionen für den "Besten Film" vorgeschlagen: Neben den beiden Filmen deutscher Regisseure sind es "Another Round" von Thomas Vinterberg, "Corpus Christi" von Jan Komasa, ´"Martin Eden" von Pietro Marcello und "The Painted Bird" von Václav Marhoul. Die Preisträger werden vom 8. bis 12. Dezember digital bekanntgegeben.

Dalis "Klagemauer" wird versteigert Ein Gemälde der Klagemauer des spanischen Malers Salvador Dali soll am 19. November versteigert werden. Das Werk könnte nach Angaben des US-Auktionshauses Heritage Auctions bis zu umgerechnet 675.000 Euro erzielen, berichtet die Zeitung "Jerusalem Post". Ein Teil des Verkaufserlöses soll der "Football World Heritage of Unesco" zugutekommen, die sich für die Aufnahme der Fußballkultur als Welterbe der Menschheit für Frieden einsetzt. Das Gemälde von 1975 zeigt eine Ansicht von fünf betenden Menschen an der Klagemauer. Ins Mauerwerk hat der Künstler die hebräischen Worte "Baruch HaSchem" (gepriesen sei Gott) eingearbeitet.

Schwedischer Schauspieler Sven Wollter gestorben Der schwedische Schauspieler Sven Wollter ist tot. Er starb am Dienstag, umgeben von seinen engsten Angehörigen, im Alter von 86 Jahren, wie seine Tochter Stina Wollter am Abend auf Instagram mitteilte. Der in Göteborg geborene Darsteller, den deutsche Krimi-Freunde vor allem als Kommissar Van Veeteren aus mehreren Verfilmungen der Romane des Schriftstellers Håkan Nesser kannten, war zuletzt nach einer Stockholm-Reise an Covid-19 erkrankt.

Ungarn: Theater-Studenten beenden Besetzung Die Studenten und Lehrer der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) beenden wegen eines bevorstehenden Corona-Lockdowns ihre Besetzung der Hochschulgebäude. Die Einhaltung der staatlichen Pandemie-Maßnahmen sei staatsbürgerliche Pflicht, sagte eine Studentenvertreterin vor der Presse. Mit der Besetzung ihrer Universität protestieren Studenten und Lehrkräfte seit Anfang September gegen den Entzug der Autonomie durch die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Ein mit regierungsloyalen Vertretern beschicktes, neues Kuratorium hatte die Leitungsbefugnisse des gewählten Senats übernommen. Studenten und Lehrkräfte nahmen dies nicht hin, besetzten die Gebäude der Universität und richteten einen alternativen Lehrbetrieb.