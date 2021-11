Kulturnachrichten

Donnerstag, 11. November 2021

Europäische Kulturmarke für Dresdner Sinfoniker Im Rahmen der Europäischen Kulturmarken-Awards 2021 haben die Dresdner Sinfoniker eine Auszeichnung erhalten - und zwar den "Sonderpreis für Innovation und Experimentierfreude in pandemischen Zeiten". Eigentlich hätte die Preisübergabe laut "Sächsischer Zeitung" auf einem großen europäischen Kulturgipfel in Dresden stattfinden sollen, doch der sei wegen der Corona-Lage abgesagt woren. Dennoch ehrte die Jury zehn von 110 europäischen Bewerbern. Der serbische Ort Novi Sad etwa erhält als Kulturhauptstadt 2022 die "Europäische Trendmarke des Jahres". Die Preise sind nicht dotiert. Sinn der Kulturawards ist es, Städte, Institutionen, Künstler oder Projekte ins Rampenlicht zu rücken.

Gratulationen an Dostojewski Zum 200. Geburtstag von Fjodor Dostojewski hat in Moskau ein Museum in der Wohnung wiedereröffnet, in der Dostojewski seine Kindheit verbracht hatte. Als Ehrengast dazu war Kremlchef Putin geladen. Er würdigte Dostojewski als "genialen Denker und Patrioten Russlands". Auch in Deutschland wird des Schriftstellers gedacht - in den Feuilletons, aber auch in Dresden. Dort legte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer gemeinsam mit dem russischen Botschafter Netschajew Blumen am Denkmal für den russischen Autoren nieder. Der Schrifsteller Wladimir Kaminer erinnerte im Deutschlandfunk Kultur daran, dass Dostojewski auch an den westlichen Bühnen einer der meist-inszenierten Autoren überhaupt sei - und das, obwohl er nie ein Theaterstück geschrieben habe.

Kulturrat: Verlängerung der Corona-Hilfen Mit Blick auf die angespannte Corona-Lage fordert der Deutsche Kulturrat die Verlängerung von Hilfsprogrammen für die Branche. So liefen zum Beispiel die Überbrückungshilfen und auch die sogenannte Neustarthilfe zum Ende des Jahres aus, heißt es in einer Mitteilung des Kulturrates. Auch die vereinfachten Vergabebedingungen müssten länger gelten. Mit ihnen würden Investitionen ermöglicht, um Kulturorte hygienetechnisch aufzurüsten. Das sei dringend erforderlich, damit trotz Corona ein Weiterbetrieb möglich sei. Nachbesserungen forderte der Kulturrat bei der Absicherung von Soloselbstständigen über die Künstlersozialversicherung. Geschäftsführer Olaf Zimmermann bezeichnete das Infektionsschutzgesetz als "erste kulturpolitische Bewährungsprobe" für die potenziellen Koalitionspartner.

Konzert-Sabotage von Impfkritikern? In der Schweiz haben sich Gratiskonzerte im Rahmen einer Impfaktion als Flop erwiesen. Zu den Auftritten in Lausanne und Sitten kamen nur wenige Dutzend Menschen statt der erwarteten und zugelassenen 500 Besucherinnen und Besucher. Dabei waren sämtliche Tickets schnell vergriffen. Die Musikerinnen und Musiker bezichtigten Impfgegner der Sabotage. Sie hatten in einschlägigen Chatgruppen dazu aufgerufen, sich die Gratistickets zu bestellen und dann fernzubleiben. Der Rapper Stress übte in der Zeitung "Blick" Kritik. Er sagte wörtlich: "Diese Leute sprechen von Freiheitsentzug und nehmen anderen die Freiheit weg." Aufgetreten sind unter anderen auch Stefanie Heinzmann und Kunz.

Gleicher Ursprung trans-eurasischer Sprachen Die Sprachen Japanisch, Koreanisch und Türkisch könnten alle denselben Ursprung haben. Das legt eine Studie unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena nahe. Die Forschenden haben linguistische, genetische und archäologische Methoden kombiniert und festgestellt, dass die Sprachen einen gemeinsamen Kernwortschatz haben. Dabei geht es um Ackerbau und Kleiderherstellung, zum Beispiel mit den Wörtern für Hirse, Feld, säen oder weben. Archälogische Funde und Genanalysen zeigen, dass der Ursprung wohl bei Hirsebauern liegt, die vor 9.000 Jahren in einem Flussgebiet in Nordost-China lebten. Das könnten der Untersuchung zufolge die gemeinsamen Vorfahren von denen sein, die heute trans-eurasische Sprachen sprechen.

Dänische Königin absolviert Kulturprogramm Die dänische Königin Margrethe II. hat bei ihrem Staatsbesuch ein ausführliches Kulturprogramm absolviert. Im Pierre-Boulez-Konzertsaal hörte sie eine Darbietung von Studierenden der Barenboim-Said-Akademie. Die Musikhochschule bringt junge Musiker aus Israel und dem Nahen Osten zusammen. Danach ging es weiter ins Literaturhaus, wo die Monarchin im Beisein von Berlins Kultursenator Klaus Lederer eine Gedenktafel für den dänischen Schriftsteller Herman Bang enthüllte. Er lebte von 1907 bis 1909 in der Hauptstadt. Bundespräsident Steinmeier führte die Königin durch das Dokumentationszentrum Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und zum Abschluss des Tages gab es im Deutschen Historischen Museum einen Empfang.

Neue Mitglieder in Deutscher Filmakademie Die Deutsche Filmakademie hat rund 90 neue Mitglieder aufgenommen. Darunter sind die Schauspielerinnen Maren Eggert und Mala Emde, die Dokumentarfilmerin Maria Speth und der Regisseur Dietrich Brüggemann. Auch der britische Darsteller Dan Stevens gehört der deutschen Akademie laut Mitteilung nun an. Er wurde mit der Serie "Downton Abbey" bekannt und hat auch schon in deutschen Filmen mitgespielt. Die mehr als 2.100 Akademiemitglieder entscheiden, wer den Deutschen Filmpreis bekommt.

Deutscher Philosophie-Preis an Erasmus Mayr Der Deutsche Preis für Philosophie und Sozialethik geht in diesem Jahr an Erasmus Mayr. Der Philosophie-Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg erhält dafür 100.000 Euro, wie der Stifterverband in Hamburg mitteilte. Die Schwerpunkte des 42-Jährigen sind etwa Handlungstheorie sowie Politische und Rechtsphilosophie. Mayrs Arbeiten zeichneten sich durch eine seltene Kombination von Präzision, Umsicht und Originalität aus, lautete die Begründung der Jury. Der Preis gilt auf dem Gebiet der Philosophie als höchste Auszeichnung im deutschsprachigen Raum.

Bis Sonntag läuft Messe "Buch Wien" In Österreich hat eines der wichtigsten Ereignisse der Buchbranche begonnen - die Buch Wien. Bis Sonntag präsentieren sich auf der Messe Verlage wie Hanser und Surkamp, Autorinnen und Autoren stellen dem Publikum ihre neuen Bücher vor. Gastland ist in diesem Jahr Russland, das der Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels in seiner Eröffnungsrede als "Weltmacht der Literatur" bezeichnete. Benedikt Föger unterstrich aber auch die Rolle von Literatur und Verlagen für Demokratie und Meinungsfreiheit, wenn jene wegen "politischer Repressionen in den Medien unter Druck" seien. Der Programmchef der Buchmesse, Günter Kaindlstorfer, bescheinigte der russischen Staatsführung im "Standard" ein "problematisches Demokratieverständnis". Dennoch müsse der kulturpolitische Dialog mit Russland fortgesetzt werden.

Karnevalssession eröffnet Die Karnevalssession ist eröffnet. In Köln feierten am 11.11. um 11 Uhr 11 tausende Menschen in abgesperrten Feierzonen. Die Warteschlangen davor waren zum Teil Hunderte Meter lang. Der traditionelle Empfang des Dreigestirns im Kölner Rathaus musste jedoch ausfallen: Gestern war der designierte Karnevalsprinz Sven Oleff positiv auf das Coronavirus getestet worden. Köln und die anderen Hochburgen Düsseldorf und Mainz setzen für die Karnevalsveranstaltungen allesamt auf 2G-Regeln. In Mainz wird erstmals Eintritt für die große Party auf dem Schillerplatz verlangt. Polizei und Ordnungsämter kündigten verschärfte Kontrollen an.

Sexuelles Fehlverhalten gegenüber Mädchenchor Der Mädchenchor des dänischen Rundfunks ist einer Untersuchung zufolge über Jahrzehnte hinweg sexuellem Fehlverhalten ausgesetzt gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine externe Untersuchung, die der öffentlich-rechtliche Sender Danmarks Radio selbst angestoßen hatte. Demnach herrschte den Jugendlichen und jungen Frauen gegenüber oftmals eine vulgäre Wortwahl, es wurde ein großer Fokus auf das Äußere gelegt, es gab aber auch Fälle schweren Mobbings. Die Rundfunkanstalt entschuldigte sich bei den früheren Chormitgliedern und räumte ein, es habe eine Kultur des Schweigens geherrscht. Niemand habe die Verantwortung dafür übernommen, das Verhalten zu stoppen.

Schausteller gegen Weihnachtsmarkt-Maskenpflicht Der Deutsche Schaustellerbund lehnt eine Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten ab. In den Fußgängerzonen in Deutschland herrsche keine Maskenpflicht, deshalb sollte das auf einem Weihnachtsmarkt auch nicht gelten, sagt Verbandspräsident Ritter der Funke Mediengruppe. Zu Zweifeln, ob Abstandsregeln durch den Konsum etwa von Glühwein einzuhalten seien, sagt er: "Weihnachtsmärkte sind nicht der Ballermann auf Mallorca." Man könne zudem überlegen, Ungeimpfte ausschließen. Falls es wegen der steigenden Inzidenzen aber zu Absagen der Märkte komme, müssten die Überbrückungsgelder über Ende Dezember hinaus verlängert werden.

Großer Empfang für Kunstwerke im Benin Mit einer feierlichen Zeremonie und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung sind 26 von Frankreich zurückgegebene Kulturgüter im westafrikanischen Benin in Empfang genommen worden. Präsident Patrice Talon zeigte sich am Mittwochabend "erschüttert von den Emotionen" und betonte: "Dies ist das Symbol für die Rückkehr unserer Seele, unserer Identität nach Benin." Bei den 26 Objekten handelt es sich um hölzerne Statuen, mit Schnitzereien verzierte Thronsitze, Palasttore mit Reliefs und religiöse Gegenstände, die französische Kolonialsoldaten Ende des 19. Jahrhundert bei der Eroberung des Königreichs Dahomey gestohlen hatten. In französischen Museen befinden sich noch etwa 90.000 weitere Kunstgegenstände aus afrikanischen Ländern.

Satirepreis "Prix Pantheon" an Oliver Kalkofe Der Komiker Oliver Kalkofe hat den Satirepreis Prix Pantheon bekommen. Der 56-Jährige erhielt den Ehrenpreis "Reif und Bekloppt", wie das Bonner Pantheon-Theater mitteilte. Laudator Bastian Pastewka lobte Kalkofe als einen Meister seines Fachs. Der Jurypreis in der Kategorie "Frühreif und Verdorben" ging an die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier, der Publikumspreis "Beklatscht & Ausgebuht" an den Stand up-Comedian Stefan Danziger. Das Pantheon-Theater vergibt den Prix Pantheon seit 1995. Preisträger waren unter anderem Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt, Helge Schneider und Hape Kerkeling.

Luke Combs gewinnt Country-Top-Preis Der US-Sänger Luke Combs ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum "Entertainer des Jahres" gekürt worden. Bei der Gala der Country Music Association in Nashville setzte sich der 31-Jährige gegen etliche Konkurrentinnen und Konkurrenten durch. Die meisten Trophäen der Country-Nacht aber gingen an Chris Stapleton. Der 43-Jährige gewann in vier Kategorien: als bester Sänger, mit dem besten Album, der besten Single und mit dem Song des Jahres. Zu besten Sängerin wurde Carly Pearce gewählt. Die Preise wurden zum 55. Mal verliehen. Die Gewinner wählen die mehr als 7.000 CMA-Mitglieder aus.

Mehr Einschulungen Im laufenden Schuljahr gibt es bundesweit so viele Erstklässler wie seit 14 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes begannen fast 772.000 Kinder mit der Schule, das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Zuletzt seien im Jahr 2007 mehr Kinder eingeschult worden, hieß es. Zurückzuführen sei die Entwicklung unter anderem auf höhere Geburtenzahlen. Auch die Zuwanderung trage dazu bei: Der Anstieg betrug den Statistikern zufolge unter Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit 1,9 Prozent und bei den ausländischen Kindern 9,7 Prozent.

Beleuchter verklagt Alec Baldwin Nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin hat ein Mitarbeiter Klage gegen mehrere Beteiligte eingereicht. Der Beleuchter wirft unter anderem Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin, einer jungen Waffenmeisterin und dem Regieassistenten am Set des Westerns "Rust" fahrlässiges Verhalten vor. In der Klageschrift wird Schadenersatz in nicht genannter Höhe gefordert. Bei dem Dreh vor drei Wochen wurde eine Kamerafrau tödlich verletzt und der Regisseur an der Schulter getroffen. Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Laut Ermittlungen steckte in dem Colt eine echte Patrone.

Sasa Stanisic mit Marbacher Schillerpreis ausgezeichnet Der Autor Sasa Stanisic ist mit dem Schillerpreis der Stadt Marbach ausgezeichnet worden. Der im damaligen Jugoslawien geborene Schriftsteller habe sich erfindungsreich und virtuos mit Macht und Herrschaft, Krieg und Revolution sowie dem Kampf um individuelle Freiheit befasst, hatte die Marbacher Stadtverwaltung bei der Verkündung des Preises erklärt. Auch Friedrich Schiller habe sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Stanisic war als 14-Jähriger mit seinen Eltern nach Heidelberg geflüchtet. Er lebt heute in Hamburg. Für sein autobiografisches Werk "Herkunft" erhielt der 43-Jährige 2019 den Deutschen Buchpreis.Der mit 10 000 Euro dotierte Schillerpreis wird alle zwei Jahre am 10. November, dem Geburtstag Schillers, an Persönlichkeiten verliehen, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition des Dichters verpflichtet sind.

Peri Rossi erhält Cervantes-Preis Die uruguayische Schriftstellerin Cristina Peri Rossi wird mit dem diesjährigen Cervantes-Literaturpreis ausgezeichnet. Das teilte Spaniens Kulturminister Miquel Iceta in Madrid mit. Peri Rossi, die in Montevideo lebt, ist eine der bekanntesten zeitgenössischen Schriftstellerinnen Lateinamerikas. Ihre Romane wie "Einzelgänger der Liebe" oder "Die letzte Nacht Dostojewskis" und Lyrikbände wie "Mona Lisa und ihr Maler" sind auch auf Deutsch erschienen. Kurz vor Beginn der Militärdiktatur in ihrem südamerikanischen Heimatland ging sie 1972 ins Exil nach Barcelona. Ein Jahr lebte sie auch im damaligen Westberlin. Peri Rossi wird am Donnerstag 80 Jahre alt. Der Cervantes-Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt und ist mit 125 000 Euro dotiert. Peri Rossi ist erst die fünfte Frau, die mit dem Preis geehrt wird.

Basquiat-Gemälde für 40 Millionen Dollar versteigert Ein Gemälde des US-Künstlers Jean-Michel Basquiat ist in New York für umgerechnet etwa 35 Millionen Euro versteigert worden. "The Guilt of Gold Teeth" von 1982 war damit das am teuersten verkaufte Stück des Auktionshauses Christie's am Dienstagabend. Insgesamt hätten Bieter aus 27 Ländern versucht, das Bild zu erstehen, so Christie's. Basquiat prägte mit seinem Neoexpressionismus unter anderem zusammen mit Kollege Andy Warhol die New Yorker Kunstszene in den 80er Jahren. Insgesamt versteigerte Christie's Kunst für etwa 219 Millionen Dollar. Darunter war auch ein zugleich physisches und digitales NFT-Werk des Künstlers Mike Winkelmann alias Beeple für knapp 29 Millionen Dollar. Ein NFT (non-fungible token) ist eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Gegenstands geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten.

Unbekannter Song mit Beatles-Beteiligung In Birmingham ist ein bisher unbekannter Song aufgetaucht, an dem zwei der Beatles beteiligt waren. Das berichten mehrere britische Medien. Das pychedelische Stück mit dem Namen "Radhe Shaam" sei von dem indischen Journalisten Suresh Joshi produziert worden, der die Aufnahme während des Lockdowns in seinem Loft wiedergefunden habe. An der Gitarre ist demnach George Harrison zu hören, am Schlagzeug Ringo Starr. Die beiden hätten während der Studioarbeiten zu "Hey Jude" im Jahr 1968 gerade eine Pause gemacht und angeboten, mitzuspielen. Den Song zu hören bekamen bisher 100 Menschen im Beatles Museum in Liverpool, mittlerweile lief er auch schon bei der BBC im Radio. Nun ist noch eine Veröffentlichung für wohltätige Zwecke geplant.

FU Berlin rekostruiert 9.000 Jahre altes Collier Archäologen der Freien Universität Berlin haben dem Museum im jordanischen Petra ein 9.000 Jahre altes Collier übergeben. Die Kette aus mehr als 2.500 Perlen war nach Angaben der Universität 2018 bei Ausgrabungen etwa 14 Kilometer nördlich von Petra gefunden worden - im Grab eines Kindes aus der Jungsteinzeit. Die Funde von dort werteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FU aus und rekonstruierten sie gemeinsam mit Restauratorinnen der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Die Kette ist nun im Museum von Petra zu sehen. Die Felsenstadt im Süden Jordaniens war in der Antike die Hauptstadt des Reiches der Nabatäer. Sie gehört seit 1985 zum Unesco-Welterbe.

Köln bekommt Denkmal für NSU-Opfer Köln bekommt ein Denkmal zur Erinnerung an die Anschläge der rechtsextremen Terrorzelle NSU. Nach Angaben der Stadt beschloss der Rat die Annahme eines Entwurfs des Berliner Künstlers Ulf Aminde. Die etwa 6 mal 24 Meter große Erinnerungsstätte besteht aus einer großen Betonplatte. Sie soll in der Kölner Keupstraße stehen und spiegelt den Grundriss des Hauses wider, vor dem 2004 eine Nagelbombe explodierte. 22 Menschen wurden damals verletzt, vier davon schwer. Um das Monument hatte es jahrelang Auseinandersetzungen gegeben. Das Problem war, dass das vorgesehene Grundstück einem privaten Investor gehörte, der das Gelände nicht zur Verfügung stellen wollte. Nach einem Eigentümerwechsel änderte sich das.

Proteste gegen Kürzungen in Niedersachsen Mehrere Tausend Menschen haben in Niedersachsen gegen geplante Kürzungen für Theater und Orchester protestiert. Sie zogen von der Oper in Hannover durch die Innenstadt bis zum Landtag. Der aktuelle Haushaltsentwurf der rot-schwarzen Landesregierung sehe Streichungen in Millionenhöhe vor, kritisierte das Aktionsbündnis "#RetteDeinTheater". Betroffen seien neben dem Staatstheater in Hannover unter anderem die kommunalen Theater und Orchester in Celle, Göttingen, Lüneburg und Osnabrück sowie die freien Theater und Spielstätten. Zu dem Aktionsbündnis hatten sich die Gewerkschaft ver.di, die Deutsche Orchestervereinigung, die Gewerkschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger und die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer zusammengeschlossen.

PEN sieht weltweite Bedrohung Nach Angaben der Autorenvereinigung PEN sind weltweit zahlreiche Mitglieder der schreibenden Branche unrechtmäßig inhaftiert. Die Bedrohung von Autoren und Schriftstellerinnen sei leider nicht weniger geworden, erklärte der Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums, Ralf Nestmeyer, in Darmstadt. Darüber hinaus erneuerte der PEN den Appell an die Europäische Union, "die brutale Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit in Eritrea nicht länger zu ignorieren". Dort fehle von zwölf Autorinnen und Autoren seit September 2001 jede Spur. Anlass für den Aufruf ist der Tag des inhaftierten Schriftstellers am 15. November. Der Gedenktag wurde im Jahr 1980 durch das „Writers in Prison“-Kommittee des internationalen PEN ins Leben gerufen.

US-Holocaust Museum vermutet Völkermord an Uiguren Das US-Holocaust Memorial Museum wirft der chinesischen Regierung systematische Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren vor. Untermauert wird die Vorhaltung durch einen 56 Seiten langen Bericht, in dem unter anderem Zwangssterilisierungen, Masseninhaftierungen, Trennung von Familien, Folter und Zerstörung von religiösen Stätten dokumentiert sind. Das Museum teilte mit, man sei ernsthaft besorgt, dass Peking möglicherweise einen Völkermord an der muslimischen Minderheit begehe. Die Uiguren sind eine turksprachige Ethnie, die heute überwiegend in der autonomen Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas leben. Sie beharren vielfach auf ihrer religiösen Identität und gelten für die kommunistische Zentralregierung in Peking als Unruheherd.