Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. September 2019

Europäische Filmakademie ehrt "Babylon Berlin" Die Europäische Filmakademie zeichnet die Macher der Fernsehserie "Babylon Berlin" aus. Die Regisseure Tom Tykwer, Hendrik Handloegten und Achim von Borries sollen am 7. Dezember in Berlin einen Europäischen Filmpreis bekommen. Ausgezeichnet werden sie in einer neuen Preiskategorie für erfolgreiche Serien, wie die Akademie ankündigte. In ihrer Begründung heißt es, man wollte mit dem Preis für "Babylon Berlin" "einer wegweisenden Serie Tribut zollen, die gleichzeitig ein leidenschaftliches filmisches Spektakel und eine präzise Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Realitäten im Berlin der 1920er Jahre sei.

Kompromissvorschlag zu Potsdamer Garnisonkirche Im Streit um den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam hat Oberbürgermeister Schubert einen Kompromiss vorgeschlagen. Auf dem Grundstück solle auch eine internationale Jugendbegegnungsstätte für Bildung und Demokratie errichtet werden, sagte der SPD-Politiker den Fraktionsvorsitzenden im Stadtparlament. Schubert begründete seinen Vorschlag mit dem Vorbild anderer Städte, in denen bestimmte Bauten starke Bezüge zum nationalsozialistischen Regime hätten – etwa in Nürnberg, München, Köln oder Berchtesgaden. Dort werde eine aktive Auseinandersetzung in Mitverantwortung der Stadt geführt. Über seine Beschlussvorlage sollen die Stadtverordneten bis zum 4. November beraten. Seit Jahren wird über den Bau gestritten: Kritiker argumentieren vor allem mit der Militärgeschichte und der Nutzung der Kirche für NS-Propaganda. Befürworter verweisen etwa auf die Bedeutung für das Stadtbild.

Thomanerchor lädt erstes Mädchen zum Vorsingen ein Der Leipziger Thomanerchor hat zum ersten Mal ein Mädchen zum Vorsingen eingeladen. Die Stadt Leipzig als Trägerin des traditionellen Knabenchors erklärte, sie habe damit allerdings keine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Es sei die künstlerische Entscheidung des Kantors, ob das Mädchen mitsingen dürfe. Seine Stimme müsse dem Klangbild des Knabenchors entsprechen. Im Mai hatte Leipzig die Bewerbung des Mädchens noch abgelehnt, nun reagiert die Stadt auf ein Urteil eines Berliner Gerichts vom August. Dieses hatte die Klage desselben Mädchens auf Zulassung zum Staats- und Domchor in Berlin abgewiesen. Das Recht auf Kunstfreiheit überwiege hier das Diskriminierungsverbot aufgrund des Geschlechts. Die Richter ließen allerdings eine Berufung zu.

Fotograf Robert Frank gestorben Der Fotograf Robert Frank ist tot. Er sei im Alter von 94 Jahren in der kanadischen Stadt Inverness gestorben. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf seine Galerie in New York. Der 1924 in Zürich geborene Frank galt als einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Als junger Mann kam er aus der Schweiz in die USA und fotografierte bei seinen Reisen durch das Land die Menschen auf völlig neue Art und Weise: spontan, unverstellt, schwarz-weiß, dokumentarisch. Sein daraus entstandenes Fotobuch "The Americans" wurde zum Klassiker.