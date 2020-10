Kulturnachrichten

Freitag, 9. Oktober 2020

„Europäische Allianz der Akademien“ soll initiiert werden Auf Einladung der Akademie der Künste und anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft haben sich rund 70 Vertreterinnen und Vertreter europäischer Kunstakademien und Kulturinstitutionen zu einer hybriden dreitägigen Konferenz getroffen, um eine „Europäische Allianz der Akademien“ zu initiieren. Man erlebe derzeit eine Kulturpolitik in Europa, die Kunst und Kultur nur national begreife, hieß es. Autonomie und Internationalität der Akademien, Museen und Kulturinstitutionen seien dadurch in Gefahr. Am 10. Oktober soll ein gemeinsames Manifest veröffentlicht werden, das Handlungsmöglichkeiten formuliere und die Aufgabe, die Europäische Union als kulturelles Projekt für die Zukunft zu sichern.

Irina Liebmann erhält Uwe-Johnson-Preis Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält in Berlin den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis. Die feierliche Übergabe soll, trotz Corona-Einschränkungen, in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns über die Bühne gehen. Die 77-jährige Liebmann erhält die Ehrung für ihren Roman "Die Große Hamburger Straße". Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre an Autoren vergeben, in deren Schaffen sich Parallelen zur Poetik von Uwe Johnson (1934-1984) finden.

Film Festival Cologne endet mit Preisverleihungen Mit der Verleihung der Film Festival Cologne Awards ist die 30. Ausgabe des Kölner Kulturevents zu Ende gegangen. Der mit 25.000 Euro dotierte Filmpreis Köln ging an Dominik Graf. Der deutsche Filmemacher werde "für seinen besonderen Beitrag zur Weiterentwicklung der Film- und Mediensprache geehrt", hieß es. Den mit 20.000 Euro dotierten Filmpreis NRW für den Dokumentarfilm "Mit eigenen Augen" über journalistische Recherchen zum Thema Rechtsextremismus nahmen Harry Flöter, Regina Jorissen und Jörg Siepmann entgegen. Die jeweils mit 10.000 Euro dotierten Schauspielpreise bekamen Sandra Hüller für ihre Leistung in dem Drama "Proxima" und der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen für seine Hauptrolle im Filmdrama "Another Round". Dessen Regisseur und Autor Thomas Vinterberg wurde mit dem ebenfalls mit 10.000 Euro dotierten Hollywood Reporter Award für den besten fiktionalen Beitrag geehrt.