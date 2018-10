Kulturnachrichten

Donnerstag, 25. Oktober 2018

EuGH untersagt Befristung von Opernverträgen Verhandelt wurde der Fall einer Balletttänzerin in Rom Tänzer und Musiker bei öffentlichen Kultureinrichtungen sind wie andere Arbeitnehmer davor geschützt, immer wieder nur befristete Verträge zu bekommen. Dies entschied der Europäische Gerichtshof in einem Rechtsstreit um sogenannte Kettenbefristungen von Opern- und Orchesterangestellten in Rom. Konkret ging es in dem Fall um eine Balletttänzerin, die im Rahmen mehrerer befristeter Verträge angestellt war. Die Richter sahen für diese Befristung jedoch keinen sachlichen Grund. Weder der öffentliche Charakter der Stiftungen, noch die Tatsache, dass es in dieser Branche traditionell befristete Verträge gebe, rechtfertigten solche Arbeitsverhältnisse. In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht erst im Juni das gesetzlich verankerte Verbot einer grundlosen Befristung bestätigt. Ausnahmen seien nur dann möglich, wenn keine Gefahr einer sogenannten Kettenbefristung bestehe, eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliege oder von kurzer Dauer gewesen sei.

Oleg Senzow gewinnt Sacharow-Menschenrechtspreis Ukrainischer Filmemacher sitzt in Russland im Gefängnis Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow ist der Gewinner des diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreises. Senzow war 2015 in einem umstrittenen Prozess in Russland zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden - wegen angeblich geplanter Terroranschläge. Er fordert die Freilassung ukrainischer Gefangener aus russischen Straflagern. Das Europäische Parlament verleiht den Sacharow-Preis seit 1988 jährlich und ehrt damit besonderes Engagement für Menschenrechte. Die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 12. Dezember verliehen.

Hofmann kritisiert Netflix-Dominanz bei Medientagen UFA-Chef findet "das Setting schwierig" Der Generaldirektor der Produktionsfirma Ufa, Nico Hofmann, hat Kritik am Aufbau des TV-Gipfels bei den Medientagen München geübt. "Ich finde das Setting hier schwierig", sagte Hofmann in München. Es sei problematisch, dem Streamingdienst Netflix zunächst separat 30 Minuten Zeit einzuräumen und hinterher eine gemischte Diskussionsrunde mit Vertretern deutscher Medienunternehmen abzuhalten. Zu Beginn der anderthalbstündigen Veranstaltung war die Netflix-Produzentin Kelly Luegenbiehl zu ihren Strategien für den deutschen Markt interviewt worden.

Christie's versteigert erstmals KI-Gemälde Schätzpreis bis zu 8700 Euro Das Auktionshaus Christie's versteigert zum ersten Mal ein Gemälde, das von einer künstlichen Intelligenz (KI) erschaffen wurde. Der verschwommene Druck "Edmond de Belamy" zeigt einen Mann in dunkler Kutte mit weißem Kragen, der an einen französischen Geistlichen im 17. oder 18. Jahrhundert erinnert. "min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z)))]" steht als Signatur unter dem Werk. So heißt der Algorithmus, der das Werk produzierte. Christie's schätzt, dass bei der Versteigerung in New York 7000 bis 10 000 Dollar (bis zu 8700 Euro) zusammenkommen. Das britische Traditionshaus sagt die "Ankunft von KI auf der weltweiten Auktionsbühne" voraus.

Kunsthändler verkauft Privatsammlung für Exilmuseum Schirmherrin des Projekts ist die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller Für die Gründung eines Exilmuseums in Berlin verkauft der Kunsthändler Bernd Schultz seine hochkarätige Privatsammlung. Die Versteigerung findet in der von ihm gegründeten Villa Grisebach statt und dauert zwei Tage. Mehr als 300 Zeichnungen mit einem Schätzwert von rund fünf Millionen Euro werden aufgerufen. Vertreten sind große Künstler wie Rembrandt, Kokoschka und Picasso, aber auch unbekanntere Namen. Der gesamte Erlös komme dem geplanten Museum zugute, sagte Schultz Das Haus soll an die rund 500 000 Menschen erinnern, die unter dem Druck der Nazis Deutschland verlassen mussten. Viele kehrten auch nach dem Krieg nicht mehr in die Heimat zurück. Schirmherrin des Projekts ist die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.

"Toleranz-Preis" für Grossman und Klatten Heiko Maas und der Soziologe Hartmut Rosa halten die Festreden Der israelische Schriftsteller David Grossman und die Unternehmerin Susanne Klatten erhalten den "Preis für Verständigung und Toleranz" des Jüdischen Museums Berlin. Die nicht dotierte Auszeichnung wird am 10. November übergeben, wie das Museum in Berlin mitteilte. Außenminister Heiko Maas und der Soziologe Hartmut Rosa halten die Festreden. Der Preis ehrt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik, "die sich auf besondere Weise um Verständigung und Toleranz verdient gemacht haben". Die von Susanne Klatten gegründete Skala-Initiative setze sich "auf beeindruckende Weise für Menschen ein, die zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander in Deutschland beitragen", begründete die Jury ihre Entscheidung. David Grossman wurde für seine "mutige Teilnahme an den gesellschaftspolitischen Debatten seines Landes" gewürdigt. Der Schriftsteller setze sich mit der israelischen Identität auseinander und engagiere sich für eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern.

Gewinner des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises 382 Produktionen wurden eingereicht Der Spielfilm "Styx" von Wolfgang Fischer über ein Flüchtlingsdrama auf dem Meer und der Dokumentarfilm "Joe Boots" von Florian Baron über einen US-Kriegsveteran erhalten in den Kategorien Langfilm und Kurzfilm den Nürnberger Deutschen Menschenrechts-Filmpreis. Als Magazin-Beitrag wird ein Film von Naima El Moussaoui und Ralph Hötte für die ARD-Sendung "Monitor" über die Asylpolitik in Deutschland ausgezeichnet, wie die Veranstalter mitteilten. Beim mittlerweile 11. Wettbewerb wurden 382 Produktionen eingereicht.

Vergeben werden die Preise am 8. Dezember in Nürnberg. Schirmherr und Festredner ist der frühere Bundespräsident Joachim Gauck. Die Laudationes wird die Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Schauspielerin Iris Berben, halten.