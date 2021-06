Kulturnachrichten

Donnerstag, 24. Juni 2021

EU-Kommission gibt knapp 90 Millionen für Kultur Europäische Kulturschaffende sollen angesichts der Corona-Pandemie mit knapp 90 Millionen Euro aus EU-Mitteln unterstützt werden. Im Rahmen des Programms Kreatives Europa werden für dieses Jahr 88 Millionen Euro bereitgestellt, "um Künstler, Autoren und Interpreten dabei zu unterstützen, wieder ein Publikum in ganz Europa zu erreichen", wie die zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel am Mittwoch mitteilte. Damit sollen unter anderem europäische Kooperationsprojekte sowie Ausbildungs- und Auftrittsmöglichkeiten für junge Musikerinnen und Musiker gefördert werden. Bewerbungen können den Angaben zufolge ab sofort eingereicht werden. Je nach Ausschreibung reichten die Fristen von Ende August bis Ende September.

Harrison Ford bei Dreharbeiten verletzt Schauspieler Harrison Ford hat sich bei den Dreharbeiten für den neuen "Indiana Jones"-Film an der Schulter verletzt. Der 78-Jährige zog sich die Verletzung bei Proben für eine Action-Szene zu, wie der Filmriese Disney am Mittwoch mitteilte. Angaben zur Schwere der Verletzung wurden nicht gemacht. Der Drehplan werde in den kommenden Wochen wenn nötig angepasst, erklärte Disney. Die Dreharbeiten für den fünften und letzten Teil der "Indiana Jones"-Saga hatten im Mai in Großbritannien begonnen. Der Kinostart des von Regisseur James Mangold gedrehten Actionfilms ist für Sommer 2022 geplant. Das Filmprojekt war bereits 2016 angekündigt worden, es gab aber immer wieder Verzögerungen. Harrison Ford hatte seinen ersten Auftritt als abenteuerlustiger Archäologe Henry Walton Jones alias Indiana Jones 1981 in "Jäger des verlorenen Schatzes" von Regisseur Steven Spielberg.

Historische Schulbücher aus Bayern im Netz abrufbar Die Augsburger Universitätsbibliothek macht teils jahrhundertealte Schulbücher aus Bayern online zugänglich. Man digitalisiere dazu nun eine der bedeutendsten deutschen Spezialsammlungen zum Thema historisches Schulbuch, teilte die Uni mit. Es handelt sich demnach um rund 1.500 Fibeln, Vorlegeblätter und Rechentabellen aus der Zeit des 16. bis frühen 20. Jahrhunderts, die in Verlagsorten des Freistaats erschienen sind. Gezeigt würden Schulbücher verschiedener Schularten und -fächer. Die erste Tranche mit 300 Titeln aus den Orten im heutigen Regierungsbezirk Schwaben sei bereits online verfügbar. Man könne die Werke einzeln im Volltext aufrufen, aber auch gruppenweise nach Schulfächern.

New York: Roosevelt-Statue wird abgerissen Die Statue des ehemaligen US-Präsident Theodore Roosevelt vor dem New Yorker American Museum of Natural History wird abgerissen und an eine nicht näher benannte Kultureinrichtung, die sich mit Roosevelts Leben befasst, übergeben werden. Dafür sprach sich die New York City Public Design Commission einstimmig aus. Der Schritt folgt nach jahrelangen Protesten und kritischen Medienberichten, die sie als rassistisch einstuften und als Symbol des Kolonialismus verurteilten. Die Bronze zeigt den 26. Präsident der USA, der als Reiter hoch aufragt, flankiert von den namenlosen Figuren eines amerikanischen Ureinwohners und eines Afrikaners in dienender Position.

"Salzburger Stier 2021" geht an junge Kabarett-Künstler Der internationale Kabarettpreis "Salzburger Stier 2021" wird am Wochenende in Karlsruhe mit Publikum gefeiert. Der "Salzburger Stier" gilt als einzige internationale Auszeichnung für deutschsprachiges Kabarett und wird von zehn Rundfunkanstalten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und der RAI Südtirol vergeben. Die Auszeichnung erhalten Moritz Neumeier aus Deutschland, Lara Stoll aus der Schweiz und Thomas Stipsits aus Österreich. Der Preis ist mit je 6.000 Euro dotiert und geht an klassische Kabarettisten, Poetry Slammer oder Comedians. Bisherige Preisträger sind unter anderem Harald Schmidt, Dieter Hildebrandt, Urban Priol, Lisa Eckart und Gerhard Polt.

Rembrandts "Nachtwache" wieder vollständig Zum ersten Mal seit über 300 Jahren ist Rembrandts berühmtes Meisterwerk "Die Nachtwache" wieder vollständig zu sehen. Mit Hilfe moderner Technik rekonstruierte das Amsterdamer Rijksmuseum die fehlenden Stücke und präsentierte das Gemälde in seinem originalen Format. Drei Monate lang sollen nun die rekonstruierten Teile hängen bleiben. Rembrandt hatte das Gemälde von der Amsterdamer Schützengilde 1642 fertiggestellt. 1715 zog das mehr als 20 Quadratmeter große Gemälde in ein anderes Gebäude um. Und weil es nicht an den vorgesehenen Platz passt, wurden an allen Seiten Stücke abgeschnitten. An der linken Seite waren drei Figuren weggefallen.