EU-Kommission genehmigt Medienstaatsvertrag

Mittwoch, 29. April 2020

Die EU-Kommission hat den deutschen Medienstaatsvertrag durchgewunken. Er beinhaltet auch eine Erhöhung der Rundfunkgebühr um 86 Cent auf 18,36 Euro. Die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab sagte in Mainz, nach der Unterzeichnung durch die Ministerpräsidenten könne der Staatsvertrag nun zügig den Länderparlamenten zur Ratifikation vorgelegt werden. Der neue Medienstaatsvertrag gebe unter anderem Antworten auf zentrale Fragen einer digitalisierten Medienwelt. So würden rechtliche Leitplanken auch für große Plattformen wie Google und Facebook aufgestellt, sagte Raab.

Der Verwaltungsleiter des Berliner Ensembles wechselt das Theater und kehrt zurück. Thomas Walter wird zur Spielzeit 2021/22 Geschäftsführender Direktor der Berliner Volksbühne. Das teilte die Berliner Kulturverwaltung mit. Walter war im Haus am Rosa-Luxemburg-Platz bereits von 2014 bis 2018 in der selben Funktion tätig. Er hatte das Theater nach dem Intendantenwechsel von Frank Castorf auf Chris Dercon verlassen.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das bisherige Förderprogramm für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland auf ganz Deutschland ausgeweitet. Für dringend notwendige Modernisierungen und Sanierungen stünden 15 Millionen Euro für mehr als 40 Vorhaben zur Verfügung, teilte Grütters in Berlin mit. Das Förderprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland (Invest Deutschland)" wird mit Unterstützung des Bundestags und der Länder aufgelegt. Zuvor gab es ein kurz "Invest Ost" genanntes Programm. Mittel bekommen nun unter anderem Burg Hülshoff in Havixbeck, das Forschungsmuseum Schöningen, Schloss Wernigerode, das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren sowie die Bayerische Staatsoper München und das Übersee-Museum Bremen.