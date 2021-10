Kulturnachrichten

Dienstag, 12. Oktober 2021

EU-Komission vergibt 60.000 Interrail-Pässe Die EU-Kommission vergibt 60.000 Interrail-Pässe an junge Europäerinnen und Europäer, damit diese ihren Kontinent erkunden können. Die Bewerbungsfrist beginnt am Mittag und endet am 26. Oktober. Voraussetzungen sind ein Alter von 18 bis 20 Jahren und die Teilnahme an einem Quiz mit Fragen über die Europäische Union. Die Gewinner dürfen ab dem kommenden März ein Jahr lang für bis zu 30 Tage kostenlos mit Bahn, Fernbussen und Fähren durch Europa reisen. Die Tickets werden je nach Einwohnerzahl verteilt, das heißt, nach Deutschland gehen etwa 11.000. Weil die Corona-Pandemie die Planung nach wie vor schwierig macht, sollen die Reisen so flexibel wie möglich gebucht werden können.

Neuer Superman hat Coming-out Im neuen Comic verliebt sich der Sohn von Superman in einen Journalisten - und feiert damit sein Coming-out. Jon Kent, der Sohn von Clark Kent und Lois Lane, entdecke seine bisexuelle Identität, teilte der Verlag DC Comics mit. Der junge Superheld hatte sich in der vorherigen Ausgabe der Comicreihe "Superman: Son of Kal-El" mit dem Reporter Jay Nakamura angefreundet. In dem neuen Heft, das im November erscheinen wird, gibt es nun eine Kussszene zwischen den beiden.

Evangelischer Medienkongress: Medien - Kitt oder Keil? Der 6. Evangelische Medienkongress beschäftigt sich mit der Wirkung der Medien in der Gesellschaft. Die Tagung unter dem Titel "Kitt oder Keil? - Zur gesellschaftlichen Rolle der Medien" wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Zusammenarbeit mit dem ZDF veranstaltet und findet Dienstag und Mittwoch digital statt. Zu den Rednern und Diskutanten gehören der ZDF-Intendant Thomas Bellut und der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm. Constanze Kurz vom Chaos Computer Club spricht über "kommerzielle Überwachungsnetzwerke und Manipulation von Menschen".

Hamburger Theater-Intendant in St. Petersburg geehrt Der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters, Joachim Lux, ist in Russland mit dem Baltic Star International Award ausgezeichnet worden. Wie das Thalia-Theater weiter mitteilte, wurde Lux für besondere Verdienste um die Entwicklung und Konsolidierung humanitärer Beziehungen in der Baltischen Region geehrt. Er sei neben Heinrich Böll, der posthum mit dem Preis geehrt wurde, der erste Deutsche in dieser Reihe. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten demnach unter anderem der schwedische Regisseur Ingmar Bergman, der Violinist Gidon Kremer aus Lettland und der russische Schriftsteller Lew Kopelew. Der Kulturpreis wird seit 2004 von der Baltic International Festival Center Foundation in St. Petersburg verliehen. Das Thalia-Theater wird seit vielen Jahren zu Gastspielen und auf Festivals nach Russland eingeladen.

Elfriede Jelinek wird für Lebenswerk geehrt Die Nominierungen für den östereichischen Theaterpreis Nestroy 2021 stehen fest. Der Wiener Bühnenverein hat die Namen auf der Website des Preises bekanntgegeben. Den Nestroy für ihr Lebenswerk erhält die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Auch die Gewinnerin in der Kategorie Bestes Theaterstück steht bereits fest. Miroslava Svolikova erhält die Auszeichung für ihren Text "Rand", uraufgeführt am Schauspielhaus Wien. Die Preisverleihung findet am 21. November statt und wird vom ORF übertragen.

Literaturfonds-Preis für Autorin Ulrike Draesner Die Autorin Ulrike Draesner hat den mit 50.000 Euro dotierten "Großen Preis des Deutschen Literaturfonds" in Leipzig erhalten. Sie sei in vielen Gattungen zu Hause und habe eine ganz eigene, wunderbare Stimme gefunden, sagte Literaturfondsvorstand Susanne Fischer. Die 59-jährige Draesner schreibt vor allem Lyrik und Prosa, ist Direktorin des Deutschen Literaturinstituts der Universität Leipzig und wurde vielfach ausgezeichnet, etwa 2020 mit dem Bayerischen Buchpreis für ihren Roman "Schwitters".

Landgericht untersagt Löschung von Youtube-Videos Im Streit zwischen der Videoplattform Youtube und der Aktion #allesaufdentisch hat es eine Eilentscheidung des Landgerichts Köln gegeben. Danach hat Youtube zu Unrecht zwei Interviewclips gelöscht. Den Betreibern sei nicht konkret genug mitgeteilt worden, welche Passagen ihrer Meinung nach gegen welche Vorschrift ihrer Richtlinie verstießen, sagte eine Gerichtssprecherin. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung waren mehrere Clips gelöscht worden, in denen Künstler Wissenschaftler zu ihrer Kritik an der Corona-Politik befragt hatten. Die Internetaktion #allesaufdentisch wurde Ende September gestartet. Darin reden Künstler wie der Schauspieler Volker Bruch mit verschiedenen Gesprächspartnern – etwa aus der Wissenschaft – über medizinische und gesellschaftliche Aspekte der Corona-Pandemie. Kritiker werfen den Machern vor, Verschwörungsmythen zu bedienen.