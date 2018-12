ESA-Experte über die Zukunft der Raumfahrt An einem Seil in den Weltraum klettern

Markus Landgraf im Gespräch mit Ute Welty

Blick aus der ISS, aufgenommen von Alexander Gerst: Noch sind Hin- und Rückreise nur mit Raumschiffen möglich. Doch könnte da nicht irgendwann ein Seil hängen? (imago/ZUMA Press/ESA)

Die Mission von Alexander Gerst hat es soeben wieder gezeigt: Raumfahrt mit einer Rakete ist teuer und nicht gerade bequem. Künftig könnte eine Art Fahrstuhl den Transport übernehmen. Wie das funktioniert, erklärt Markus Landgraf von der ESA.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist nach 197 Tagen im All wieder auf der Erde gelandet: Seine Sojus-Raumkapsel setzte am frühen Morgen in der Steppe von Kasachstan auf. Ausgedient hat diese Art des Weltraum-Reisens keineswegs - doch es wird an einer Alternative geforscht.

Die Idee erklärte ESA-Experte Markus Landgraf im Deutschlandfunk Kultur: Es handelt sich um ein langes Seil in der Umlaufbahn der Erde. Das Ende dieses Seils hänge frei in der Luft "über den Köpfen der Menschen", sagte Landgraf. Und: "Man kann dieses Seil tatsächlich hochklettern."

Deutlich geringere Kosten

Dies aber nicht unbedingt mit den Händen, schränkte Landgraf ein. Man braucht schon eine Kabine: "Die könnte dann hoch in den Weltraum fahren, elektrisch - und dann dort oben entweder zum Mond oder zum Mars fliegen", sagte er. Die Kosten wären "um den Faktor hundert geringer" als die Summe, die man heute für eine Rakete aufbringen muss. Dann würde es sich sogar lohnen, Gold oder seltene Erden vom Mond auf die Erde zu transportieren.

Landgraf, der bei der Europäischen Raumfahrtagentur Mondsonden entwickelt, räumte ein: "Das Problem ist aber, dass wir einfach nicht genügend Aktivitäten im Weltraum haben, um so einen Fahrstuhl zu rechtfertigen." Dennoch: Es könne schon "morgen passieren", dass jemand einen Aufzug in den Weltraum entwickle. "Es kann aber auch noch hundert Jahre dauern."

(bth)