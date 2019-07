Kulturnachrichten

Samstag, 6. Juli 2019

Erzgebirge und Augsburger Wassersystem Weltkulturerbe Die UNESCO hat zwei Regionen in Deutschland in die Weltkulturerbeliste aufgenommen.Die Delegierten benannten bei den Beratungen in Aserbaidschan die historische Bergbauregion im Erzgebirge und das Wassermanagment-System in Augsburg zum schützenswerten Welterbe. Das Gebiet im Erzgebirge erstreckt sich von Sachsen nach Böhmen in Tschechien. In der Grenzregion wurde ab dem 15. Jahrhundert Silber abgebaut, später Uran.Das Augsburger Wassersystem stammt noch aus römischer Zeit. Die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Müntefering, sagte der Erfolg des Augsburger Antrags würdige den nachhaltigen Umgang mit der wertvollsten Ressource seit über 700 Jahren.

Britischer Maler Leon Kossoff gestorben Der britische Maler Leon Kossoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren. Das teilte seine Vertretung, die Galerie LA Louver in Los Angeles mit. Kossoff wurde 1926 als Sohn jüdischer Emigranten aus Russland in London geboren. Er wuchs im rauen East End auf, diente im Zweiten Weltkrieg in der Armee und studierte nach dem Krieg Kunst. Er gilt als Vertreter der School of London, zu der auch Nachkriegskünstler wie Francis Bacon, Lucian Freud und Frank Auerbach zählen. Bekannt wurde Kossoff durch Bilder seiner Heimatstadt. Seine Gemälde von Londoner Straßenszenen, Kirchen, U-Bahn-Stationen und Eisenbahnbrücken sind von dunklen, dick aufgetragenen Ölfarben geprägt. Kossoffs Werke wurden weltweit gezeigt, unter anderem in der National Gallery in London und im Museum of Modern Art in New York.

Gegner von Rechtsrock-Festival protestieren in Themar Im thüringischen Themar haben sich bis zum frühen Nachmittag rund 400 Gegner eines Rechtsrock-Festivals versammelt. Darunter waren Thüringer Regierungsmitglieder und Landespolitiker. Die Organisatoren rechnen für die Gegendemonstration mit insgesamt 1100 Teilnehmern. Geplant ist unter anderem ein Friedensgebet, ein Demokratiefest und Live-Musik. Das Rechtsrock-Festival hatte gestern begonnen. Die Beamten brachen die Auftritte von zwei der drei Bands vorzeitig ab. Sie hätten gegen Auflagen verstoßen, der Text eines Liedes war außerdem strafbar. Die Polizei ist am Wochenende mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent. Zu den Konzerten waren für heute zwischen 800 und 1200 Teilnehmer angemeldet worden.

Bad Hersfelder Festspiele eröffnet Mit Joern Hinkels Fassung von Franz Kafkas Klassiker "Der Prozess" sind gestern Abend die 69. Bad Hersfelder Festspiele eröffnet worden. Knapp 1300 Zuschauer sahen in der fast ausverkauften Stiftsruine die Inszenierung. Dass das Stück wenig von seiner Aktualität eingebüßt hat, betonte Intendant Hinkel beim Festakt. Er beobachte mit großer Sorge, wie beispielsweise in Polen, Ungarn und der Slowakei, in sogenannten demokratischen Mitgliedsstaaten der EU, gegen Menschen Ermittlungen eingeleitet werden- nur weil sie ihre Meinung frei äußerten, so Hinkel. Als Festredner war der Journalist Deniz Yücel eingeladen. Er berichtete was es heißt, Opfer von staatlicher Willkür, Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung zu werden. Yücel verbrachte ein Jahr ohne Anklageschrift in türkischer Haft. Yücel kritisierte außerdem den Verfassungsschutz. Das sei die gefährlichste Behörde Deutschlands, sagte er bei der Eröffnungsveranstaltung. Das Amt habe auch bewiesen, dass es nicht reformfähig sei. Der deutsch-türkische Journalist nahm Bezug auf einen der NSU-Morde in Kassel. Bis heute sei nicht aufgeklärt, warum damals ein Beamter des hessischen Verfassungsschutzes anwesend war. Auch nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke stelle sich die Frage nach der Rolle der Behörde, so Yücel.