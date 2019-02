Kulturnachrichten

Samstag, 16. Februar 2019

Erstmals mehr als 30 Millionen E-Books verkauft Anteil ist bei fünf Prozent der Buchumsätze Die Deutschen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr E-Books gekauft als zuvor. Der Absatz knackte erstmals die 30-Millionen-Marke und stieg um 12,7 Prozent auf 32,8 Millionen E-Books, wie boersenblatt.net am berichtete. Mit E-Books wurden 2018 fünf Prozent des Buchumsatzes am Publikumsmarkt gemacht, hieß es. Erstmals seit fünf Jahren ist auch die Zahl der Käufer wieder gestiegen: 3,6 Millionen Menschen erwarben 2018 mindestens ein E-Book. Außerdem setzt sich der Trend zum Kauf günstigerer Titel fort: 2018 gaben Käufer durchschnittlich nur noch 6,19 Euro pro E-Book und damit 3,0 Prozent weniger als im Vorjahr aus.

Teddy-Preis der Berlinale für Film aus Argentinien Jury: Film zeigt Freundschaft und Akzeptanz Der queere Teddy-Preis auf der Berlinale für den besten Spielfilm geht in diesem Jahr an "Breve historia del planeta verde" aus Argentinien. Die am Freitagabend in der Berliner Volksbühne vergebene Auszeichnung würdigt Werke aus dem gesamten Programm der Festspiele, die sich auf besondere Weise mit queeren Themen beschäftigen. Im Mittelpunkt des Gewinner-Films von Regisseur Santiago Loza stünden Freundschaften, Loyalität und Akzeptanz, urteilte die Jury. Das Werk sei von Wärme durchdrungen, "die uns durch Zeiten der inneren Spaltung und des äußeren Drucks führen wird und die heute so dringend benötigt wird". Die internationale Koproduktion entstand auch unter deutscher Beteiligung. Einen Teddy als bester Dokumentarfilm gab es für die chilenisch-kolumbianische Produktion "Lemebel". Bester Kurzfilm wurde "Entropia" aus Ungarn.

Daniel Kehlmann erhält Schubart-Literaturpreis Ausgezeichnet wird der Roman "Tyll" Der Schriftsteller Daniel Kehlmann wird mit dem Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen ausgezeichnet. Wie die schwäbische Kommune mitteilte, erhält der 44-Jährige den mit 20 000 Euro dotierten Preis für seinen Roman "Tyll". Darin nehme Kehlmann viele Anleihen an die mittelalterliche Figur des Till Eulenspiegel, gehe aber "in seiner großen Fabulierkunst" zugleich frei damit um. "Besser kann man ein Buch über einen Freigeist nicht schreiben", urteilte die Jury. "Man darf annehmen, dass C.F.D Schubart an Daniel Kehlmanns "Tyll" seine helle Freude gehabt hätte." Die Auszeichnung ist nach Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) benannt, der seine Jugendjahre in Aalen verbrachte.

Keine Veröffentlichung von neuem Ryan-Adams-Album Vorwürfe von sexuellem Fehlverhalten gegen den Sänger Nach Vorwürfen von Manipulation und sexuellem Fehlverhalten gegen den US-Musiker Ryan Adams ist die Veröffentlichung seines neuen Albums "Big Colors" vorerst gestoppt worden. Hintergrund ist ein Bericht der "New York Times", in dem ihm sieben Frauen unter anderem kontrollierendes Verhalten vorwerfen. Darunter ist auch Adams Ex-Frau Mandy Moore. "Big Colors" sollte am 19. April auf Ryans eigenem Label Pax-Am erscheinen. Tickets zu Konzerten seiner Tournee, die den 44-Jährigen im Juni auch in fünf deutsche Städte führt, waren am Freitag nach wie vor verfügbar.