Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. August 2021

Erstmals interreligiöser Preacher-Slam Am 22. August findet in Hamburg erstmals ein interreligiöser Preacher-Slam statt. Der Predigerwettbewerb wird von evangelischer, katholischer und muslimischer Jugendarbeit gemeinsam organisiert, wie der evangelische Kirchenkreis Hamburg-Ost mitteilte. Neun Slammerinnen und Slammer treten auf und haben maximal sieben Minuten Zeit für ihren Vortrag. Am Ende stimmt das Publikum über die beste Predigt ab. Man wolle jungen Menschen eine Bühne geben,‎ damit deren Stimmen besser gehört würden, sagte Doris Hamer, die Leiterin der Arbeitsstelle ev. Jugend im Kirchenkreis Hamburg-Ost. ‎Die Slammer*innen könnten Erfahrungen sammeln, vor Publikum frei sagen, was sie denken und zu gesellschaftlichen Diskursen, Glaubensfragen und zu alltäglichen Freuden und Sorgen Stellung nehmen. Vorbild für den Preacher-Slam ist der Poetry-Slam, ein Dichterwettstreit, bei dem Autorinnen und Autoren selbst geschriebene Texte vortragen.

Kinos verlieren Publikum wegen Corona-Vorgaben Die sogenannte 3-G-Regelung sorgt bei den Kinos für Umsatzrückgänge.

Das sagte Anke Römer vom Hauptverband Deutscher Filmtheater dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In den Bundesländern, in denen ein Kinobesuch nur getestet, geimpft oder genesen erlaubt ist, verzeichnen die Kinos demnach ein Besucherminus von bis zu 50 Prozent. Laut dem Bericht befürchten die Filmtheater weitere Einbrüche, sobald die Corona-Tests selbst bezahlt werden müssen.

Facebook gegen Corona-Fake News Facebook hat eine internationale Kampagne zur Verbreitung von Falschinformationen über Corona-Impfungen gestoppt. Wie das US-Unternehmen erklärte, versuchte eine russische Werbeagentur bekannten Persönlichkeiten auf verschiedenen Online-Plattformen Fake News unterzujubeln. Ziel war demnach, dass vertrauenswürdige Personen mit großer Gefolgschaft im Netz Desinformationen teilen. Aufgefallen ist die Kampagne laut Facebook, nachdem Influencer in Deutschland und Frankreich Nachforschungen angestellt und Alarm geschlagen hatten.

Ruhrtriennale startet in Bochum Die Ruhrtriennale startet am Samstag mit einem "Konzert im Morgengrauen" in Bochum. Zum Auftakt-Programm zählen zudem eine Schauspiel- und Musiktheater-Premiere sowie vier installative Arbeiten, wie die Veranstalter mitteilten. Unter der Intendanz der Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey gibt es bis zum 25. September an insgesamt neun Spielorten neben Schauspiel auch Musiktheater, Konzert, Tanz, Performance, Installation, Literatur und Dialog.

Neuer Generaldirektor beim ORF Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Zum neuen Generaldirektor des ORF wurde Roland Weißmann gewählt, wie ein Sprecher des Senders bekanntgab. Er soll sein Amt zum Jahresbeginn 2022 antreten. Die Wahl des ORF-Generaldirektors wird stark von der Politik beeinflusst. Die 35 Stiftungsräte sind zwar formell unabhängig, doch 24 von ihnen werden von der Regierung, den Bundesländern und den Parlamentsparteien entsandt. Weißmann wird eine gewisse Nähe zum konservativen Lager und der ÖVP von Bundeskanzler Kurz nachgesagt.