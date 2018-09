Erstes Unisex-Online-Magazin Es ist ein "Beige" geworden!

Lisa Trautmann im Gespräch mit Mandy Schielke

So sieht das Online-Magazin "Beige" aus: Screenshot der Startseite. (www.beige.de)

Um niemanden auszugrenzen: Deshalb haben seine Macherinnen Deutschlands erstes Unisex-Online-Magazin auf die Beine gestellt. "Beige" heißt es und bietet Themen von Kultur bis Beauty für alle - von weiblich bis männlich und dazwischen.

Seit Montag hat Deutschland sein erstes Unisex-Online-Magazin: "Beige" ist der Name. Beige wie die Unfarbe, die sofort an Rentner in der Fußgängerzone erinnert. Beige wie alte Computer, die verstaubt auf den Büroplätzen noch beiger wurden.

Lisa Trautmann und Marie Jaster, beide Modejournalistinnen, haben dieses Magazin ins Leben gerufen. Ihr Anspruch ist, alle abzuholen: Männlich, weiblich und dazwischen, jeder ist willkommen, "Beige" zu lesen. Mit Kultur, Mode, Lifestyle, Nachhaltigkeit, Beauty versuchen die beiden Frauen und ihr Team auch alle Bereiche des schönen Lebens abzudecken.

Beautyprodukte interessieren nicht nur Frauen

Aber warum brauchen wir in der großen Online-Magazin-Welt nun auch eines, das unisex ist? Weil es Zeit ist, niemanden mehr auszugrenzen! Weil der Trend zu unisex geht. Weil Beautyprodukte nicht nur Frauen interessieren, zum Beispiel.

Lisa Trautmann im Echtzeit-Gespräch über das ganz neue Online-Magazin "Beige".