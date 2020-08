Kulturnachrichten

Montag, 24. August 2020

Erstes Konzert in Elbphilharmonie seit fünf Monaten Fünf Monate nach der coronabedingten Schließung sind am Sonntagabend in der Hamburger Elbphilharmonie erstmals wieder Musiker aufgetreten. Im Rahmen des 60. Bühnenjubliäums der Beatles musizierten Jazzpianistin Julia Hülsmann, Vibraphonist Christopher Dell und Posaunist Nils Wogram im Großen Saal. Der Abend mit der Hommage "Come together" galt als Testlauf für den Betrieb der Elbphilharmonie unter Corona-Bedingungen. Um die Hygienemaßnahmen umzusetzen, wurde lediglich 628 Menschen statt wie sonst 2100 Gästen der Eintritt gewährt. Dabei blieb jede zweite Sitzreihe frei, zwischen den einzelnen Zuschauern waren zudem jeweils zwei Sitze gesperrt. Vom Einlass bis zu ihrem Sitzplatz mussten Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und auf einen ausreichenden Abstand zu den anderen Anwesenden achten.

3200 Jahre alte Festung in Israel gefunden Israelische Forscher haben die Überreste einer rund 3200 Jahre alten Festung gefunden. Die 18 mal 18 Meter große Anlage solle am Dienstag feierlich für Besucher geöffnet werden, teilte die Altertumsbehörde mit. Die Festung sei Mitte des 12. Jahrhunderts vor Christus von den Kanaanitern gebaut worden als Verteidigung gegen den damaligen Vormarsch der Philister. Der Fund erlaube einen Einblick in die geopolitische Realität, die im biblischen Buch der Richter beschrieben wird, in der Kanaaniter, Israeliten und Philister sich gegenseitig bekämpften.

Decolonize Berlin demonstriert gegen Humboldt Forum Das Bündnis "Decolonize Berlin" hat in der Hauptstadt gegen das Humboldt-Forum protestiert. Anlass ist der Internationale Gedenktag an den Versklavungshandel und seine Abschaffung. Nach Angaben der Veranstalter nahmen etwa 300 Menschen an der Demonstration vor dem Schloss teil. Sie erinnerten unter anderem daran, dass minderjährige Versklavte afrikanischer Herkunft im Schloss der Hohenzollern dienen mussten und in der Schlosskapelle zwangsgetauft wurden. Außerdem wurde die geplante Ausstellung mit geraubten Kulturschätzen im Humboldtforum kritisiert. Zustimmung gab es unter den Demonstrierenden für eine Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amos Straße.