Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. April 2021

Erstes Konzert der New Yorker Philharmoniker Die New Yorker Philharmoniker haben ihr erstes Konzert vor Publikum seit 400 Tagen gegeben. Für den Konzertabend mussten Musiker und Publikum zahlreiche Corona-Auflagen beachten: Es galt Maskenpflicht, nur 150 der 1200 Plätze waren belegt, außerdem musste ein negativer Covid-19-Test oder der Beleg für eine abgeschlossene Impfung vorgelegt werden. Auf den elektronischen Tickets war die genaue Zeit für den Eintritt vorgeschrieben, zudem wurde die Temperatur gemessen. Das Orchester trat nur mit seinen 23 Musikern an den Saiteninstrumenten auf, Blech- und Holzbläser fehlten. In dem einstündigen Programm wurden Werke von Caroline Shaw, Jean Sibelius und Richard Strauss aufgeführt. Die Musiker der New York Philharmonic hatten in der corona-bedingten Zwangspause weniger Gehalt bekommen, viele gaben Musikunterricht. Das Orchester hofft, sein Konzertprogramm im September wieder aufzunehmen.

Ahmet Altan wird in der Türkei freigelassen Nach jahrelanger Haft hat ein türkisches Berufungsgericht die Freilassung des Journalisten und Schriftstellers Ahmet Altan angeordnet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, hat das Gericht zuvor ein wegen Terrorunterstützung gefälltes Urteil gegen Altan aufgehoben. Erst gestern hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei wegen der Inhaftierung Altans im Zuge des Putschversuchs im Juli 2016 verurteilt. Die Inhaftierung stelle unter anderem einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Freiheit und Sicherheit dar, so die Richter. Die Türkei müsse eine Entschädigung zahlen. Altan, der als Kritiker von Präsident Erdogan gilt, war kurz nach dem Putschversuch verhaftet worden. Er wurde im Februar 2018 wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt, die Strafe wurde dann aber auf zehneinhalb Jahre reduziert.

Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" wird fotgesetzt Die Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" bekommt zwei weitere Staffeln. Die erste Staffel der Historienserie schauten nach Angaben des Streamingdienstes rund 82 Millionen Haushalte innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung zu. In fast allen Ländern schaffte es die Show in die Top 10 - in 83 Ländern sogar auf den ersten Platz. "Bridgerton" basiert auf einer gleichnamigen Romanreihe, die inzwischen zum Bestseller geworden ist, und dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Produziert wird die Serie von Shonda Rhimes, die unter anderem als Schöpferin der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt wurde.a

Bühnen-Affäre: Ermittlungen gegen Ex-OB in Wuppertal Prüfberichte im Zusammenhang mit einer finanziellen Schieflage der Wuppertaler Bühnen haben die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Untreue unter anderem gegen den früheren Wuppertaler Oberbürgermeister Peter Jung (CDU) und den ehemaligen Geschäftsführer der städtischen Bühnen. Gegen Jung wird in seiner damaligen Funktion als Aufsichtsratschef der städtischen Bühnen ermittelt. Er soll ein Finanzkonstrukt abgesegnet haben, dass dem damaligen Bühnen-Geschäftsführer zusätzlich zu seinem Gehalt Nebeneinkünfte beschert haben soll, über deren Rechtmäßigkeit nun gestritten wird. Außerdem soll die prekäre Finanzlage der Bühnen durch sogenannte "Reservebuchungen" verschleiert worden sein. Die Ermittler prüfen nun, ob dies eine strafbare Bilanzfälschung darstellt.

Klaus Theweleit erhält Theodor-W.-Adorno-Preis Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit wird mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis 2021 geehrt. Der 79-Jährige sei einer der "einflussreichsten und zugleich originellsten Kultur- und Literaturtheoretiker", teilte die Stadt Frankfurt am Mittwoch mit. "Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitet Theweleit konsequent an Themenkomplexen, die bis in die unmittelbare Gegenwart hineinwirken." So gelte etwa sein zweiteiliges Werk "Männerphantasien" über die Körperpolitik des Faschismus bis heute als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre von der Stadt Frankfurt zum Gedenken an den Philosophen Adorno vergeben. Die Preisverleihung findet am 11. September, dem Geburtstag Adornos, in der Frankfurter Paulskirche statt.

Rom renoviert antiken Tempelbezirk Im Jahr 44 vor Christus soll an diesem Platz Julius Cäsar umgebracht worden sein, jetzt gibt die Stadt Rom den Startschuss für die Restaurierung des antiken Tempelbezirks. Die Arbeiten am Grabungsareal des Largo Argentina würden "in wenigen Wochen" beginnen, sagte die Bürgermeisterin der italienischen Hauptstadt, Virginia Raggi, am Mittwoch. Das Areal im Zentrum Roms liegt einige Meter unterhalb des heutigen Straßenniveaus. Dort befinden sich Überreste von vier Tempeln aus dem 4. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Nach Fertigstellung der Arbeiten solle die Anlage zu einer neuen Touristen-Attraktion werden, versprach Raggi. Bisher wirkte das Areal um die Tempelreste eher ungepflegt. Die Tempel waren den Angaben zufolge Ende der 1920er Jahre erstmals genauer archäologisch untersucht worden. Nach Angaben der Stadt sollen die Arbeiten etwa ein Jahr dauern.

Seltene römische Überbleibsel in England entdeckt Archäologen haben in Großbritannien seltene römische Überbleibsel entdeckt. Sie vermuten, dass es sich um die ersten ihrer Art handelt, die dort und möglicherweise im gesamten alten Römischen Reich zu finden sind. Die Denkmalpflegebehörde Historic England teilte am Mittwoch mit, die Überreste seien bedeutender als gedacht. Der Komplex umfasse ein kreisförmiges zentrales Zimmer, von dem mehrere Räume abgingen, sowie ein Badehaus. Es handele sich vermutlich um ein Luxusanwesen oder eine heilige Stätte - oder eine Kombination aus beidem.