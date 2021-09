Erster Gedenktag zur Aussöhnung mit Indigenen in Kanada

Freitag, 1. Oktober 2021

Kanada begeht den ersten nationalen Gedenktag zur Aussöhnung mit der indigenen Bevölkerung des Landes. Premierminister Trudeau sagte aus diesem Anlass in Ottawa, die Geschichte der Indigenen sei die Geschichte aller Kanadier. Solange das Land das nicht verstehe, werde es keine Wahrheit oder Versöhnung geben. Die Regierung reagiert mit dem Gedenktag auf den Fund von mehr als tausend anonymen Gräbern in der Nähe früherer Internate für Kinder aus indigenen Familien. Die Nachkommen der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner sollten dort an die weiße Mehrheitsgesellschaft angepasst werden. Nach offiziellen Angaben starben dort mindestens 3.200 dieser Kinder, die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Zur Verleihung des Deutschen Kulturpolitikpreises an Josef Schuster hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland die Verteidigung der Pressefreiheit gefordert. Zudem äußerte er sich zur Erinnerungskultur und zu der Debatte über die Verbrechen der Kolonialzeit. Die Auszeichnung des Deutschen Kulturrates wurde erstmals verliehen. Sie war aus dem "Kulturgroschen" hervorgegangen, der seit 1992 für kulturpolitische Lebensleistungen vergeben wurde. Der Arzt Schuster ist seit 2014 Zentralratspräsident und zugleich Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress. Seit 2020 ist er Mitglied im Deutschen Ethikrat. Laut Redemanuskript sagte Schuster am Abend: "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Pressefreiheit von den Gegnern der Demokratie untergraben wird." Medien leisteten "sehr viel verantwortungsvolle und aufklärerische Arbeit". Medien würden jedoch seit einigen Jahren systematisch schlecht geredet und angegriffen.

Zur Eröffnung der diesjährigen Kleist-Festtage in Frankfurt an der Oder ist die Autorin Ivana Sokola mit dem 26. "Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker" ausgezeichnet worden. Die gebürtige Hamburgerin, Jahrgang 1995, wurde für ihr Stück "kill baby" zum Thema Abtreibung geehrt. Der Kleist-Förderpreis ist mit 7.500 Euro dotiert. Im Anschluss an die Preisverleihung stand die Premiere des Stücks auf dem Programm des Festivals. Sokola lasse in ihrem Stück aus einem Mikrokosmos ein gesellschaftliches Panorama entstehen, hieß es in der Begründung der Jury. Im Zentrum stünden drei in einem Hochhaus gestrandete Frauen unterschiedlicher Herkunft und kultureller Identität, drei Generationen einer Familie auf engstem Raum. Die Preisträgerin gehe poetisch und verdichtet mit dem Personal und der Sprache um und gebe dem Thema eindringliche und sinnliche Bilder. "kill baby" verhandele eine Realität, in der es um weit mehr gehe als um die Frage, ob die 17-jährige Kitti ihre Schwangerschaft beenden solle oder nicht.