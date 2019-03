Kulturnachrichten

Freitag, 8. März 2019

Erste US-Homo-Ehe vollständig anerkannt Die beiden Männer hatten 1971 in Minnesota geheiratet In den USA ist nach jahrzehntelangem juristischem Streit die erste Homo-Ehe vollständig anerkannt worden. Michael und Jack McConnell hätten Rentenansprüche für seit langer Zeit verheiratete Paare bewilligt bekommen, berichtet der Sender „NBC News". Die Ehe der beiden Männer gilt als die erste offiziell geschlossene Homo-Ehe in den USA - möglicherweise sogar weltweit. Michael McConnell und Jack Baker hatten 1971 eine Gesetzeslücke im Bundesstaat Minnesota genutzt, um zu heiraten. Dort war eine Hochzeit zwischen zwei Menschen desselben Geschlechts damals nicht explizit untersagt. Außerdem trickste das Paar ein wenig, indem Jack Baker seinen Vornamen in "Pat Lyn" änderte, was sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lässt. Daraufhin bekam das schwule Paar zwar eine Ehe-Bestätigung. Allerdings weigerten sich die Behörden, die Ehe formell zu registrieren, als sie herausfanden, dass sie es mit zwei Männern zu tun hatten. Erst im vergangenen Jahr bestätigte ein Richter, dass die Ehe gültig ist. Nun bekam das Paar auch die Rentenansprüche für seit langem Verheiratete.

Steinmeier lobt Schülerdemos für Klimaschutz "Man kann etwas tun" Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Schülerproteste für mehr Klimaschutz ausdrücklich begrüßt. Viele der Erwachsenen hätten noch nicht gemerkt, "dass es fünf vor zwölf ist", sagte Steinmeier am Freitag in Neumünster zu Schülern einer "Fridays For Future"-Mahnwache vor dem Rathaus. Es war das erste Mal, dass sich der Bundespräsident zu den Freitagsdemos äußerte. Es gebe deutschlandweit viele, die sich derzeit engagierten, würdigte das Staatsoberhaupt. Manche kämpften für Klima und Umwelt, manche gegen Rassismus, manche für die Demokratie und manch andere - "das wird auch immer wichtiger" - für Anstand im Netz. "Ich freue mich jedenfalls, dass ihr euch einsetzt und dass ihr anders seid als diejenigen, die immer nur sagen 'man kann ja sowieso nichts tun' - man kann etwas tun."

"Simpsons": Michael-Jackson-Episode offline Die Folge soll auch nicht mehr im Fernsehen wiederholt werden Die Macher der "Simpsons" wollen nach neuen Vorwürfen gegen Michael Jackson eine Episode verbannen, in der die Stimme des 2009 gestorbenen "King of Pop" zu hören ist. "Es fühlt sich ganz klar so an, als sei es das einzig Richtige", sagte der ausführende Produzent James L. Brooks dem "Wall Street Journal". Die Folge "Die Geburtstagsüberraschung" soll demnach nicht mehr im Fernsehen wiederholt und von Streamingplattformen entfernt werden. In der 1991 ausgestrahlten Episode trifft Homer Simpson in einer psychiatrischen Klinik auf einen Patienten, der vorgibt, Michael Jackson zu sein. Der US-Popstar, ein großer Fan der Serie, lieh der Figur damals seine Stimme. Die Entscheidung, die Folge nicht mehr zu senden, hätten die Macher nach der Betrachtung der HBO-Dokumentation "Leaving Neverland" getroffen. Darin berichten zwei Männer, Jackson habe sie als Kinder missbraucht. Ähnliche frühere Vorwürfe hatte Jackson immer bestritten, er war nie schuldig gesprochen worden.

Tausende zu Demo am Frauentag in Berlin erwartet In Berlin ist der Frauentag seit diesem Jahr ein gesetzlicher Feiertag Tausende Menschen wollen in Berlin am Internationalen Frauentag am Freitag auf die Straße gehen. Laut Polizei sind zu einer zentralen Demonstration rund 10.000 Menschen angemeldet. Sie wollen vom Alexanderplatz (14.00 Uhr) durch die Stadt zum Oranienplatz ziehen. Dort will ein Frauen-Bündnis am Abend eine Abschlusskundgebung organisieren. In Berlin ist der Frauentag arbeitsfrei. Als einziges Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt. "Wie kein anderes Datum steht der 8. März für den langen Weg hin zur Gleichstellung der Geschlechter", hatte Regierungschef Michael Müller (SPD) dazu erklärt. Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.

Stalker bricht zum dritten Mal bei Taylor Swift ein Swift war nicht zuhause In eine Wohnung von Pop-Diva Taylor Swift ist bereits zum dritten Mal ein Stalker eingedrungen. Der Mann, der wegen eines vorigen Einbruchs bei Swift gerade sechs Monate im Gefängnis saß, wurde am frühen Donnerstagmorgen in ihrem Haus in Homestead in Florida erwischt, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einer Leiter auf eine Terrasse im ersten Stock geklettert und habe dort eine Glastür eingeschlagen, um hinein zu gelangen. In dem Anwesen sei niemand gewesen. In Homestead wurde der Stalker im Februar 2018 verhaftet, nachdem er dort eine Haustür mit einer Schaufel aufgebrochen hatte. Zu der Haftstrafe wurde er im vergangenen April wegen eines Einbruchs im Manhattaner Haus der Sängerin verurteilt. Er wurde schlafend im Bett der Musikerin vorgefunden, nachdem er in ihrem Bad geduscht hatte. Swift war nicht zuhause.

Goldene Kamera: "Beste Schauspieler" nominiert Paula Beer, Anna Schudt und Jörg Schüttauf sind nominiert Nach Serien und Fernsehfilmen hat die Jury für den Fernsehpreis Goldene Kamera auch die sechs Nominierungen für die besten Schauspielerinnen und Schauspieler benannt. Anwärterinnen für die Auszeichnung sind Paula Beer ("Bad Banks", ZDF/Arte), Anna Schudt ("Aufbruch in die Freiheit", ZDF) und Rosalie Thomass ("Rufmord", Arte), wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter mitteilte. Bei den Schauspielern nominiert wurden Nicholas Ofczarek ("Pass", Sky), Albrecht Schuch ("Der Polizist und das Mädchen", ZDF; "Kruso", Das Erste) sowie Jörg Schüttauf ("Macht euch keine Sorgen", Das Erste). Die Goldene Kamera wird am 30. März in Berlin auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof verliehen.

Sanierung der Beethovenhalle wird immer teurer Statt 61,5 Millionen mindestens 103 Die Sanierung der denkmalgeschützten Beethovenhalle in Bonn verzögert sich weiter, auch die Baukosten steigen. Mehrere auf der Baustelle beschäftigte Firmen hätten gekündigt, teilte die Stadt mit. Dies habe Auswirkungen auf den Kosten- und Zeitplan. Die Instandsetzung der 1959 eröffneten Konzerthalle sollte eigentlich 2020 beendet sein, jetzt geht die Stadt von einer Fertigstellung im Jahr 2022 aus. Neue Ausschreibungen seien nötig. Ursprünglich waren 61,5 Millionen Euro für die Sanierung veranschlagt worden. Die jüngste Schätzung belief sich auf 103 Millionen Euro, jedoch werden laut der Stadt die Kosten schon wegen neuer Ausschreibungen wohl weiter steigen.