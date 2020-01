Erste Europäische Kammermusik Akademie Jugendliches Bekenntnis für gemeinsames kulturelles Erbe

Von Claus Fischer

Das Trio Sørlandet Kristiansand war eins von zehn Kammerensembles, das an der ersten Europäischen Kammermusik Akademie in Leipzig teilgenommen hat. (EKAL/ Jörg Singer)

Junge Kammerensembles aus Europa begegneten einander in Leipzig in der ersten Europäischen Kammermusik Akademie. Die Musikerinnen und Musiker aus zehn Hochschulen spielten 30 Konzerte und arbeiteten in Workshops zusammen. Alles unter dem Motto "Welcome Europe".

Junge Kammermusiker waren im September 2019 unter dem Motto "Welcome Europe" in Leipzig zu Gast. Sie kamen aus Amsterdam, Porto oder Kristiansand und sie studieren an einer der vielen Musikhochschulen Europas.

Trio de Staël (Foto: Jörg Singer)

Die erste Europäische Kammermusik Akademie Leipzig präsentierte zehn Kammermusikensembles aus zehn Ländern. Die Akademie war in und um Leipzig, im Freistaat Sachsen und in Mitteldeutschland ein einzigartiges Podium für hochtalentierte Streicher- und Bläserensembles.

In den rund 30 Konzerten spielten die jungen Musikerinnen und Musiker im Bachmuseum, im Paulinum der Universität und an anderen traditionsreichen Musikstätten der Messestadt sowie auch im Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels.

Eröffnungskonzert des Gyldfeldt Quartetts in Leipzig. (Jörg Singer)

"Wir wollen Europa gerade auf dem Gebiet der Musik für junge Leute näher zusammenbringen", sagt Organisator und Professor Hanns-Martin Schreiber, "und gerade Sachsen und Mitteldeutschland soll sehen, dass Europa eine wunderbare Sache ist." Die Begegnungen der jungen Musiker und Musikerinnen fanden nicht nur auf der Bühne statt, sondern auch in verschiedenen Workshops. Die Akademie war ein beeindruckendes jugendliches Bekenntnis für das gemeinsame kulturelle Erbe, für europäische Ideale und eine gemeinsame Zukunft.



Gastgeber für diese erste europäische Begegnung waren die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig und der Freundeskreis der Musikhochschule.