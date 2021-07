Kulturnachrichten

Montag, 26. Juli 2021

Ersatz für Wotan-Sänger in Bayreuth gefunden Die Bayreuther Festspiele haben kurzfristig einen neuen Wotan gefunden: Der Bassbariton Tomasz Konieczny wird die Partie des Göttervaters in der "Walküre" in diesem Jahr übernehmen. Der polnische Opernsänger springt für Günther Groissböck ein, der am Samstag - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli - abgesagt hatte. Das teilten die Festspiele auf ihrer Homepage mit. Konieczny hatte 2018 als Friedrich von Telramund im "Lohengrin" sein Bayreuth-Debüt gegeben. Festivalleiterin Katharina Wagner begründete Groissböcks Absage am Samstag so: "Er möchte hier in Bayreuth beste Qualität abliefern - und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren." Wer die Rolle des Wotan in der Neuinszenierung "Ring des Nibelungen" im kommenden Jahr singen werde, sei noch unklar. Auch dafür hatte Groissböck abgesagt.

Lina Beckmann triumphiert als Richard III. in Salzburg Die Schauspielerin Lina Beckmann ist am Sonntagabend bei den Salzburger Festspielen als "Richard the Kid & the King" für einen furiosen darstellerischen Kraftakt gefeiert worden. Sie spielte den blutrünstigen englischen König Richard III. als "natural born killer" aus dem Londoner Prekariat in der Art eines Splatter-Movies, untermalt von Musik wie aus einem Thriller von Stephen King. Regisseurin Karin Henkel hatte die Königsdramen "Heinrich VI." und "Richard III." von William Shakespeare zum Ausgangspunkt ihrer rund vierstündigen Neuinszenierung gewählt. Sie verband sie mit Texten aus dem zwölfstündigen Theatermarathon "Schlachten!" von Luc Perceval und Tom Lanoye, der 1999 bei den Festspielen zu einem Sensationserfolg wurde.

Jesuitenpater Bernd Hagenkord gestorben Der Jesuitenpater Bernd Hagenkord ist tot. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 52 Jahren in München, wie der Jesuiten-Orden am Montag mitteilte. Hagenkord war zuletzt geistlicher Begleiter der Reformdebatte der katholischen Kirche in Deutschland, des Synodalen Wegs. Zehn Jahre lang leitete er die deutschsprachige Abteilung von "Radio Vatikan", das seit Herbst 2017 als "Vatican News" firmiert. 2019 kehrte der Pater nach Deutschland zurück und übernahm in München die Leitung eines großen Hauses der Jesuiten, des Münchner Berchmanskollegs. Die Kommunität gehört zur Hochschule für Philosophie und ihr gehören derzeit 40 Ordensmitglieder an.

Bayreuth: Jubel nach "Holländer"-Premiere Es war der Abend der Frauen in Bayreuth: Die Dirigentin Oksana Lyniv ist nach ihrem Debüt bei der Premiere der neuen Produktion bei den Richard-Wagner-Festspielen am Sonntagabend begeistert gefeiert worden. Übertroffen wurde der Jubel für die 43-Jährige, die als erste Frau eine Oper bei den Festspielen dirigierte, nur von den Ovationen für eine andere Bayreuth-Debütantin: Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian war in der Rolle der Senta in "Der fliegende Holländer" der erklärte Star des Abends. Die Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Sitzen, als sie sich nach der gut zweistündigen Oper vor dem Publikum verbeugte.

Publikumsliebling Herbert Köfer ist tot Er stand noch mit fast 100 Jahren auf der Bühne: Herbert Köfer, einer der bekanntesten Schauspieler der DDR, der auch nach dem Mauerfall erfolgreich war. Am Samstag ist er im Alter von 100 Jahren gestorben, wie am Montag seine Künstleragentur bestätigte. Köfer, gebürtige Berliner, arbeitete rund 80 Jahre als Schauspieler. Er war nicht nur Theater- und Filmdarsteller, sondern auch Moderator und Synchronsprecher. Vor allem in seiner Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernseh-Serie "Rentner haben niemals Zeit" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Köfer war von Anfang an ein prägendes Gesicht des DDR-Fernsehens: 1952 verlas er dort die ersten Nachrichten - in der "Aktuellen Kamera". Auch bei der letzten Sendung an Silvester 1991 war er dabei. Er spielte in DEFA-Filmen wie "Nackt unter Wölfen" (1963) und nach der Wende in beliebten TV-Serien wie "In aller Freundschaft" oder "SOKO Leipzig".

Salzburger Festspiele eröffnet Vor großem Publikum mit FFP2-Masken sind die Salzburger Festspiele offiziell eröffnet worden. Als Festredner warb der Philosoph und frühere deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin für eine beherzte Verteidigung der Demokratie: Den "Dystopien von Klimawandel, drohendem Atomkrieg und Digitalisierung mit immer mehr Maschinenmacht" müsse etwas Positives entgegengesetzt werden und das sei "eine humanistische Utopie namens Demokratie"². Eigentlich sollte das bedeutendste Klassik-Festival der Welt ohne Corona-Auflagen stattfinden. Aber einen Tag nach der ersten Premiere, die schon am 17. Juli stattfand, war ein geimpfter Gast positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb wurde die FFP2-Maskenpflicht eingeführt. Das Festival dauert bis zum 31. August.