Kulturnachrichten

Sonntag, 29. September 2019

Ersatz für "Nazi-Glocke" im niedersächsischen Faßberg Die Michaeliskirche im niedersächsischen Faßberg bei Celle hat für die bisherige "Nazi-Glocke" einen Ersatz bekommen. Landessuperintendent Dieter Rathing weihte am Sonntag die Nachfolger-Glocke ein. Er begrüßte die "klare und mutige Entscheidung" des Kirchenvorstands für den Austausch. "Damit ist der Ton gesetzt, unter dem alle weitere Aufarbeitung der belasteten Vergangenheit in der Kirchengemeinde fortgesetzt werden möge", so Rathing. Auf dem Vorgänger-Exemplar aus der NS-Zeit befindet sich ein einige Zentimeter großes Hakenkreuz sowie ein Luftwaffenadler. Die neue Glocke trägt ein schlichtes christliches Kreuz. Der Fall war 2017 öffentlich geworden und hatte bundesweite Aufmerksamkeit erfahren, da zur selben Zeit auch weitere Hakenkreuz-Glocken für Schlagzeilen sorgten. Die alte Glocke wird in Zukunft als Mahnmal ausgestellt.

Papst enthüllt Flüchtlings-Plastik auf Petersplatz Papst Franziskus hat am Ende eines Gottesdienstes zum Welttag der Migranten auf dem Petersplatz die Plastik eines Flüchtlingsschiffes enthüllt. Das aus Bronze und Ton gestaltete Werk des kanadischen Künstlers Timothy Schmalz zeigt ein Schiff, an dessen Bord 140 Migranten verschiedener Herkunftsländer und Zeiten zu sehen sind. Die Plastik trägt den Titel "Angels unaware" ("Unwissende Engel"). Der Titel des Kunstwerks bezieht sich auf einen Satz im Brief an die Hebräer aus dem Neuen Testament. Darin heißt es: "Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!". Er habe diese Plastik für den Petersplatz ausgesucht, damit sie "stets an die Herausforderungen der Gastfreundschaft aus dem Evangelium erinnert", so Franziskus am Ende des Gottesdienstes.

Doppelte Ehrung für Schauspielerin Nina Hoss Die Schauspielerin Nina Hoss wird an diesem Wochenende gleich zweimal geehrt. Zum einen bekommt sie am Abend beim Hamburger Filmfest den Douglas-Sirk-Preis. Die Laudatio vor der Premiere ihres Films "Pelikanblut" hält Theaterregisseur Michael Thalheimer. Nina Hoss ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die fünfte Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wird. Zum anderen gewann sie zum Abschluß des Filmfestivals in San Sebastián die Silberne Muschel für die beste Schauspielerin. Die Goldene Muschel für den besten Film ging an die brasilianische Produktion "Pacified" des US-Regisseurs Paxton Winters. In dem Streifen über eine 13-jährige Bewohnerin einer Favela, eines Elendsviertels der Stadt Rio de Janeiro, macht auch der in Belgien geborene brasilianisch-kongolesische Schauspieler und Sänger Bukassa Kabengele mit, der in San Sebastián als bester männlicher Darsteller geehrt wurde. Das "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Es findet bereits seit 1953 jedes Jahr statt.

Barocke Paraderäume im Dresdner Residenzschloss wiedereröffnet Knapp 75 Jahre nach ihrer Zerstörung sind in Dresden die Königlichen Paraderäume im Residenzschloss wiedereröffnet worden. Die barocken Räume wurden bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Es sei nicht nur ein besonderer Ort sächsischer Geschichte von der Renaissance bis zur Gegenwart, sondern ein Teil der deutschen und europäischen Geschichte, sagte Ministerpräsident Kretschmer (CDU) bei einem Festakt. Die Paraderäume sind die "Krönung" beim 1986 begonnenen Wiederaufbau des 1945 zerstörten Gebäudes als Museumskomplex der Staatlichen Kunstsammlungen. In die teils "fadengenaue" Rekonstruktion von Eckparadesaal, Audienzgemach und Paradeschlafzimmer samt Vorzimmern investierte der Freistaat knapp 35 Millionen Euro. Sachsens legendärer Kurfürst August der Starke (1670-1733) hatte die Räume anlässlich der Hochzeit seines Sohnes umbauen und kostbar ausstatten lassen.

Mahnmal zu Anschlägen von Oslo und Utøya in Norwegen enthüllt Mehr als acht Jahre nach den Anschlägen des Rechtsterroristen Breivik in Oslo und Utøya mit 77 Toten ist in Norwegen ein Mahnmal zu Ehren der Opfer enthüllt worden. Das Monument "Jernrosene" (zu Deutsch: die Eisenrosen) befindet sich vor dem Osloer Dom und besteht aus rund 1000 eisernen Rosennachbildungen. Sie sollen an die Reaktion der Norweger auf die Anschläge erinnern. In den Tagen und Wochen nach den Vorfällen hatte sich ein Blumenmeer vor dem Dom der Hauptstadt gebildet. Die Rosen wurden von Menschen aus aller Welt geschmiedet, darunter auch Überlebende und Angehörige der Opfer.