Eröffnungskonzert Young Euro Classic 2021 Europäische Begenungen

Moderation: Leonie Reineke

Hyeyoon Park als Solistin im Konzerthaus Berlin (Hyeyoon Park © MUTESOUVENIR | Kai Bienert)

Der musikalische Nachwuchs zu Gast in Berlin. In diesem Jahr kommen Jugendorchester aus aller Welt wieder ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt und bringen neben dem klassischen Repertoire auch Musik aus ihren Heimatländern mit.

Das Festival der Jugendorchester wurde mit einem "bilingualen" Konzert eröffnet: Das "Bundesjugendorchester" und das "Orchestre Français des Jeunes" hatten Abordnungen entsendet, um ein gemeinsames "Young Euro Classic Orchester" entstehen zu lassen. Natürlich wurde in einem Workshop auch miteinander geprobt.

Das Programm ist ebenfalls durch Begegnungen gekennzeichnet: deutsche und französische Musiksprachen verschiedener Epochen treffen da aufeinander. dirigert von einer jungen Dirigentin aus Polen, die in inzwischen in Paris lebt und arbeitet.

Young Euro Classic

Konzerthaus Berlin

Aufzeichnung vom 30.07.2021

Jean-Philippe Rameau

Suite aus "Dardanus"

François-Joseph Gossec

Symphonie C-Dur op. 4 Nr. 4

Felix Mendelssohn Bartholdy

Konzert für Violine und Streichorchester d-moll

Carl Philipp Emanuel Bach

Hyeyoon Park, Violine

Young Euro Classic Orchester Deutschland-Frankreich

Leitung: Marzena Diakun