Eröffnungskonzert des a cappella Festivals Leipzig Musik aus absoluter Stille

Moderation: Haino Rindler

amarcord plus in der Thomaskirche zu Leipzig. (Amarcord / Emilian Tsubaki Accentus Music)

Eine "interessante Erfahrung" nennt Bassist Daniel Knauft das Eröffnungskonzert in der Thomaskirche, die am 1. Mai völlig leer war – mit Ausnahme der fünf Sänger vom Ensemble amarcord, der Gastmusikerinnen und des Aufnahmeteams.

Per Live-Stream wurde das Konzert in alle Welt übertragen. Unter dem Programmtitel "Von Schein zu Bach" erklangen Motetten aus dem Umfeld und Vorfeld von Johann Sebastian Bach – geistliche Werke, in denen menschliches Leid thematisiert und Trost gespendet wird.

Amarcord plus ganz nah an Bach, der gleich hinter ihnen die letzte Ruhestätte gefunden hat. (Amarcord / Emilian Tsubaki Accentus Music)

Zu den Höhepunkten zählte Bachs Motette "Jesu, meine Freude", die auch insofern zu den Besonderheiten zählt, als das Ensemble amarcord zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Festivals die Gelegenheit ergriffen hat, gemeinsam mit herausragenden Gastsängerinnen und -sängern dieses Werk zu präsentieren. Eine schöne Rückbesinnung auf die Zeit als Thomaner.

Aufzeichnung vom 1. Mai 2020 in der Thomaskirche, Leipzig

Johann Michael Bach

"Sei lieber Tag willkommen"

Philipp Heinrich Erlebach

"Wer bin ich, Herr Herr"

Liebholdt

"Habe deine Lust an dem Herren"

Johann Hermann Schein

"Da Jakob vollendet hatte"

"Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn"

aus: Israelis Brünnlein, Leipzig 1623

Johann Sebastian Bach

"Jesu, meine Freude" BWV 227

amarcordplus:

Isabel Schicketanz, Sopran

Heidi Maria Taubert, Sopran

Stefan Kunath, Altus

Wolfram Lattke, Tenor

Robert Pohlers, Tenor

Frank Ozimek, Bariton

Daniel Knauft, Bass

Holger Krause, Bass

Sebastian Heindl, Continuo-Orgel