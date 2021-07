Eröffnung des Humboldt Forums Was die Besucher erwartet

Das Humboldt Forum eröffnet die ersten Ausstellungen. Knapp 680 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. (Humboldt Forum / Alexander Schippel)

Das Berliner Humboldt Forum gilt als das Prestigeobjekt der deutschen Kulturpolitik. Umstritten war es von Anfang an. Nun wird der knapp 680 Millionen Euro teure Bau in Teilen eröffnet. Er soll ein Ort für Kultur und gesellschaftliche Debatten werden.

Nun ist es soweit: Das Berliner Humboldt Forum in Berlin öffnet seine Tore für die Öffentlichkeit. Seit dem 20. Juli sind sechs Ausstellungen für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Weitere werden folgen.

Zuvor hatte es viele Diskussionen um das Humboldt Forum gegeben. Und die Debatte ist noch längst nicht zu Ende. Wie das Forum angenommen wird, ob und wie es das hochgesteckte Ziel, ein Ort für Kunst, Wissenschaft und Kultur zu sein, umsetzen kann, muss sich erst noch zeigen.

Dass die Debatten um das Forum fortgesetzt werden, da ist sich auch Generalintendant Hartmut Dorgerloh sicher. "Wir wollen aber diese Debatten über das Humboldt Forum künftig im Humboldt Forum führen", betont Dorgerloh [AUDIO]. Dazu gehöre vor allem die Diskussion um Kolonialismus und Raubkunst. Dem Journalisten Nikolaus Bernau zufolge hat die viele Kritik am Forum viel Gutes bewirkt: "Ohne Kritiker wäre es ein konventionelles Völkerkundemuseum geworden[AUDIO]."

Auf dem Weg: Der Bau eines Prestigeobjektes

Das Humboldt Forum steht gegenüber dem Berliner Dom und am ehemaligen Standort des DDR-Prestigebaus "Palast der Republik", der asbestverseucht war und bis 2008 abgerissen wurde. Nach der Wiedervereinigung war zunächst keine Berliner Stimme zu vernehmen, die die Rekonstruktion des Stadtschlosses gefordert hätte. Es war der Hamburger Landmaschinenhändler Wilhelm von Boddien, der sich an die Spitze einer Bewegung für einen Wiederaufbau setzte und der bis heute mit seinem Förderverein 100 Millionen Euro an Spenden eingesammelt hat.

Die Entscheidung zum Bau des Ausstellungs- und Veranstaltungsortes im historischen Zentrum Berlin traf der Bundestag 2002. Das Gebäude ist eine Teil-Rekonstruktion des 1950 gesprengten Hohenzollern-Schlosses – mit dessen barocken Außenfassaden und auch mit dessen Ausmaßen.

Insgesamt hat der Bau knapp 680 Millionen Euro gekostet. Es hat acht Jahre von der Grundsteinlegung bis zu seiner Fertigstellung gedauert. Noch sind nicht alle Bereiche geöffnet: Die Eröffnung der Westflügel der zweiten und dritten Etage mit dem Ethnologischen Museum und dem Museums für Asiatische Kunst folgt am 22. September.

Vor der Tür: Wird das Humboldt Forum etwas Großartiges?

"Entscheidend wird sein, wie das Haus am Ende wahrgenommen wird", sagt Deutschlandradio-Kulturkorrespondent Jürgen König [AUDIO]. Es könne gelingen, wenn das Humboldt Forum zu einem Ort werde, der einen eigenen Charakter hat, glaubt er. Beispielsweise, wenn es – wie vorgesehen – zu einem Debattenort wird, in dem Ausstellungen und öffentliche Diskussionen inhaltlich Bedeutendes hervorbringen. Dann wäre die im Vorfeld immer wieder debattierte Frage, ob es das Humboldt Forum brauche, obsolet.

Obwohl noch nicht alles eröffnet ist – bislang sind sechs Ausstellungen zugänglich –, gebe es bereits jetzt sehr viel zu sehen, sagt König. "All das wird überwiegend in einer enormen Verdichtung gezeigt." Gleichzeitig kämen aber die großen Ausstellungen ohne erkennbaren roten Faden daher. Die Besuchenden müssten sich ihre Wege selbst suchen und sich die Zusammenhänge erschließen. Dafür müsse viel gelesen werden – dies habe "auf die Dauer etwas Anstrengendes", findet König.

In der ersten Etage: "Berlin Global"

Mit dem 20. Juli sind sechs Ausstellungen für das Publikum geöffnet, darunter zwei Dauerausstellungen. Eine davon ist auf 4000 Quadratmetern die Schau "Berlin Global". In der Ausstellung gibt es sieben Stationen mit jeweils einem Stichwort: Revolution - Freiraum - Grenzen - Vergnügen - Krieg - Mode und Verflechtung.

Die Ausstellung ist der Beitrag des Landes Berlin für das Humboldt Forum. Dabei wird davon ausgegangen, dass Berlin sich seit Jahrhunderten im Austausch mit der Welt befindet. Daran mitgewirkt hat auch das Stadtmuseum Berlin. Dessen Direktor Paul Spies erläutert [AUDIO], dass man sich dazu entschlossen habe, eine Globalgeschichte von Berlin zu zeigen: Die Geschichte werde dabei nicht chronologisch erzählt, vielmehr würden die wechselseitigen Beziehungen der Metropole im deutschen, aber auch im internationalen Kontext beleuchtet.

Man wolle dabei zeigen, dass die Welt sehr komplex sei, "man diese Komplexität aber umarmen muss". Denn meist sei es nicht so eindeutig wie behauptet oder gedacht wird. So werde unter anderem in dem Bereich zur Mode nicht nur die ansehnliche Seite betrachtet, sondern auch auf die Produktionsbedingungen – von einst ebenso wie von heute – geschaut.

Auch die Geschichte des Gebäudes, in dem das Humboldt Forum seinen Ort gefunden hat, wird beleuchtet. Unter anderem werde im Bereich "Vergnügen" der Palast der Republik thematisiert. Dabei haben die Ausstellungsmacher versucht, "sowenig wie möglich selber zu urteilen", unterstreicht Spies. "Wir überlassen das Urteil unseren Besuchern."

"Berlin Global" sei auch die Chance, ein junges Publikum zu erreichen, betont Spies. Das Humboldt Forum sei dafür ein guter Ort im Zentrum der Stadt. So werde in der Ausstellung auch Urban Art zu sehen sein, zudem werde die subkulturelle Geschichte der Stadt gezeigt.

Gleichzeitig sollen aber auch Migranten und Geflüchtete angesprochen werden, denn "diese Stadt ist immer eine wichtige Stadt für Migration gewesen", so der Museumsdirektor. Diese Geschichte solle für ein breiteres Publikum erzählt werden, als das, was man sonst in einem Geschichtsmuseum empfange.

In der zweiten Etage: Debatte um koloniale Raubkunst

Eine der wichtigsten Diskussionen drehe sich um den Umgang mit kolonialer Raubkunst. Darauf wurde bislang keine Antwort gefunden. Doch werde dieses Thema im Mittelpunkt der nun eröffneten Institution stehen, kündigte dessen Generalintendant Hartmut Dorgerloh an. Davon ist vorerst aber noch nichts zu sehen. Erst am 22. September eröffnen die ersten Teile der Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst in der zweiten und dritten Etage.