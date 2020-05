Kulturnachrichten

Sonntag, 10. Mai 2020

Ernst Barlach Museum zeigt Newton Das Ernst-Barlach-Museum in Wedel bei Hamburg eröffnet heute eine Ausstellung mit Werken von Helmut Newton, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Am 31. Oktober 1920 war Newton als Helmut Neustädter in Berlin geboren worden. Er gilt als einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Keiner habe aufwendigere und provozierendere Bildinszenierungen geschaffen, keiner habe die Bereiche Mode, Akt und Porträt so systematisch bearbeitet, teilte das Museum mit. In der Ausstellung sind unter anderem Porträts bekannter Persönlichkeiten zu sehen, darunter der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl, der Maler David Hockney und die Pop-Art-Ikone Andy Warhol.

Bayerische Staatspreise für Musik bekanntgegeben Die Bamberger Symphoniker und der Tubist Andreas Martin Hofmeir, der die Band LaBrassBanda mitbegründete, haben die Bayerischen Staatspreise für Musik in der Kategorie "Professionelles Musizieren" erhalten. In der Rubrik "Laienmusizieren" werden der Würzburger MonteverdiChor und die evangelische Bläsergruppe Gloria Brass ausgezeichnet, wie Kunstminister Bernd Sibler in München bekanntgab. Den Sonderpreis erhält Ana Chumachenco für ihr Lebenswerk. Die Violinistin hatte viele Jahre einen Lehrstuhl für Geige an der Hochschule für Musik und Theater München inne. Die Verleihung des Bayerischen Staatspreises für Musik sei gerade in der aktuellen Zeit, in der Musikerinnen und Musiker aufgrund der Corona-Pandemie keine regulären Auftrittsmöglichkeiten haben, ein Signal der Wertschätzung und Anerkennung für Kunst und Kultur, betonte Sibler.

Grütters: Mehr Corona-Hilfen für die Kultur Die Bundesregierung plant zur Abfederung Corona-bedingter Einnahmeausfälle ein umfangreiches Unterstützungsprogramm für den Kulturbetrieb. Die Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister und dem Parlament liefen dazu auf Hochtouren, schrieb Kulturstaatsministerin Grütters in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Nach Angaben der CDU-Politikerin stehen zahlreiche Kultureinrichtungen am finanziellen Abgrund. Für viele Künstler gehe es "um die nackte Existenz". In dieser Krise sei "größtmögliche Solidarität gefragt, sowohl von Seiten des Staates, aber auch in unserer Gesellschaft", schrieb die Kulturstaatsministerin. Dass die Bundesregierung von Beginn an gerade an die soloselbstständigen Künstler und Kreativen gedacht habe, sei ihr "eine Herzensangelegenheit" gewesen. Das neue Programm solle über diese Maßnahmen hinausgehen.

Merkel wendet sich direkt an Kulturschaffende In ihrer wöchentlichen Videobotschaft hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel direkt an die Kulturszene gewandt. Dabei ging die CDU-Politikerin auf die schwierigen Bedingungen ein, die insbesondere für Freischaffende durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Ziel der Bundesregierung und der Länder sei es, dass die breite und vielfältige kulturelle Landschaft auch nach Überwindung der Pandemie weiter existieren könne, betonte Merkel. Es sollten nun Konzepte entwickelt werden, wie mit Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen auch Theater, Konzerthäuser, Opern und andere Kulturstätten wieder öffnen könnten.

"King of Rock": Little Richard gestorben Der US-amerikanische Rock-'n'-Roll-Sänger Little Richard ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. Er nannte sich selbst "King of Rock" und feierte 1956 seinen Durchbruch mit "Tutti Frutti". Zu seinen weiteren Hits gehören "Long Tall Sally", "She's Got It" und "Lucille". Bekannt war er unter anderem für seine exzentrischen Auftritte, seine verrückte Kostümierung und sein ausgesprochenes Temperament am Flügel. Sein revolutionärer Klang, mit dem er viele Musiker beeinflusste, beruhte auf einer Mischung aus Boogie-Woogie, Rhythm and Blues und Gospel. 1990 erhielt Little Richard einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. 1993 wurde er mit dem "Lifetime Achievement Award" der "National Academy Of Recording Arts And Sciences" ausgezeichnet.

Filmbranche fordert weitere Unterstützung Zahlreiche Filmschaffende haben die Politik in einem offenen Brief aufgefordert, in Zeiten der Corona-Krise das deutsche Kino zu unterstützen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte das Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Darin heißt es, für die Kinofilmproduktionen, die wegen der Pandemie abgebrochen worden seien, hätten alle Filmförderungen einen Nothilfefonds entwickelt. Für kommende Filme fehle aber jede Absicherung der Produzenten für das Risiko eines Drehstopps wegen eines Covid-19-Falls. Ohne eine solche Absicherung könnten vor allem unabhängige Produzenten das Wagnis zu drehen nicht länger eingehen. Das bedeute bereits in den nächsten Monaten massives Produzentensterben, Arbeitslosigkeit für Filmschaffende und die Vernichtung großer Teile des deutschen Kinos.

Hamburger Max-Brauer-Preis geht nach Italien Der mit 20.000 Euro dotierte Hamburger Max-Brauer-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung geht in diesem Jahr ausnahmsweise an eine italienische Kultureinrichtung. Preisträgerin sei die freie Theaterkompanie Compagnia dell'Argine und ihr Teatro ITC in San Lazzaro, teilte die Stiftung in Hamburg mit. Die Auszeichnung solle ein Zeichen europäischer Solidarität setzen. Der Ort liegt in der von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Region Emilia-Romagna in Norditalien. Die derzeitige Situation sei eine Katastrophe für die Compagnie. Alle Aktivitäten seien eingestellt worden. Der Max-Brauer-Preis ehrt Persönlichkeiten oder Einrichtungen mit besonderen Verdiensten um das kulturelle, wissenschaftliche und geistige Leben Hamburgs. Die Verleihung soll wegen der Corona-Krise erst im kommenden Jahr stattfinden, das Preisgeld bekommt die Theaterkompagnie den Angaben zufolge aber schon jetzt.