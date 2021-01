Erinnerungskultur in der Ukraine Jede Stadt hat ihr eigenes Babyn Jar Von Jochen Rack

Babyn Jar Gedenkstätte in Kiew (imago images/Panthermedia)

Beim „Holocaust durch Erschießungen“ kamen während des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine rund 1,5 Millionen Juden zu Tode. Erst seit der Unabhängigkeit des Landes ist eine neue Gedenkkultur der Shoah entstanden.

Die Reise ins Herz der historischen Finsternis beginnt in Lwiw, dem ehemaligen Lemberg, führt durch Kiew und die nahegelegene Kleinstadt Schowkwa. Orte, wo die Deutschen "die Endlösung der Judenfrage" auf grausame Weise umgesetzt haben. Bis heute ist über diese Ereignisse in der Ukraine, aber auch in Deutschland wenig bekannt.

Lwiw – Späte Aufarbeitung der Geschichte

In Lwiw gibt es hoffnungsvolle Zeichen eines Bewusstseinswandels gegen die historische Amnesie. "Unsere Stadt ist eine multikulturelle Stadt, deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen, die unglücklicherweise einige sehr traurige Kapitel beinhaltet", erklärt Lwiws Vize-Bürgermeister Andrij Moskalenko.

Panorama-Aufnahme von Lwiw. (imago / agefotostock)

Im Augenblick ist die wichtigste Institution zur Gedenkkultur in Lwiw das 2018 eröffnete Museum "Territory of Terror", das sich im Untertitel "Museum der totalitären Regime" nennt, also nicht nur der Nazizeit, sondern auch der Sowjetzeit gewidmet ist.

Die Ausrottung der jüdischen Bevölkerung hatte im großen Maßstab begonnen, noch bevor sie in der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 zum Programm des Nazi-Regimes wurde. Die Juden machten es den Henkern leicht, indem sie dem Aufruf zur Sammlung in großer Zahl nachkamen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie hingerichtet würden, schließlich galten die Deutschen als Kulturvolk.

Ungefähr 400.000 tausend Menschen lebten im Sommer 1941 in Lemberg, etwa 160.000 davon waren Juden. Man machte die Juden der Stadt für die Zusammenarbeit mit den Sowjets verantwortlich, die während der Besatzungszeit von 1939-41 ein repressives Regime installiert hatten. Gegner der kommunistischen Politik wurden inhaftiert und exekutiert. Als die Deutschen in die Stadt einrückten, erhofften sich die Anhänger der Ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung Unterstützung für einen eigenen Staat.

Zeitzeugnisse der Überlebenden

Der ukrainische Historiker Boris Zabarko veröffentlichte 2007 ein Buch mit Augenzeugenberichten unter dem Titel "Leben und Tod in der Epoche des Holocaust in der Ukraine". Sowjetische Kriegsgefangene fungierten als Wachmänner. Sie hatten die Wahl, entweder hier zu arbeiten oder erschossen zu werden. "Anders als die deutschen SS-Soldaten wurden die ukrainischen Wachmänner im Jahr 1966 in der Ukraine verurteilt, viele zum Tod."

Ein erschütternder Bericht stammt von Janina Hescheles, die als zwölfjähriges Mädchen ins KZ Janowska kam. Fast ihre gesamte Familie wurde dort ermordet. Ihr selbst gelang die Flucht mit Hilfe der polnischen Untergrundarmee. In einem Krakauer Versteck schrieb sie ihre Erinnerungen auf: "Ich schaue auf das Foto, auf dem ich auf einem der Hänge in Babyn Jar sitze, und die Erinnerungen überfallen mich. (...) Meine Mama nahm mich mit. Sie trug mich in ihren Armen. Als sie verstand, dass die Kolonne nicht zum Sammelpunkt, sondern zur Erschießung geführt wurde, nutzte sie den Augenblick aus, in dem der Polizist sich umdrehte und es nicht sah oder so tat, als ob er es nicht sehen würde, und reichte mich einer bekannten Frau, die sie zufällig am Straßenrand sah. Bald war ich zuhause, aber schon ohne meine Mama. Ich wurde gerettet und konnte überleben." Janina Hescheles‘ Bericht ist 2019 neu ediert erschienen.

Janina Heschele: Mit den Augen eines zwölfjährigen Mädchens. Ghetto – Lager – Versteck. Metropol Verlag, Berlin, 144 Seiten.

Der Krieg als Untermauerung der politischen Ideologie

In den Schulbüchern der Sowjetzeit wurde der Holocaust ausgespart, die kommunistische Ideologie unterschied die Opfer des Krieges nicht nach ethnischen Gruppen und pflegte die Kultur einer Heroisierung der Opfer als Kämpfer für die kommunistische Sache. Erst mit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 begann die kritische Aufarbeitung der Geschichte, dennoch wird in den ukrainischen Schulbüchern der Gegenwart "Holocaust" nur als Fußnote behandelt. Aber nicht nur die kommunistische Geschichtsschreibung mit ihrer Blindheit für den Holocaust wirkt nach, sondern auch die Erinnerung an die Verbrechen des stalinistischen Regimes überdeckt die Erinnerung an den Holocaust. Die eigenen Gräueltaten müssen aufgearbeitet werden, denn ukrainische Nationalisten waren in die Nazi-Verbrechen involviert. Darüber muss man sprechen und darüber, ob man überhaupt Helden braucht und was "heroisch" bedeutet.

Babyn Jar – ein Denkmal gegen das Vergessen

Babyn Jar ist heute ein Park am Rand von Kiew mit einem Denkmal für tausende Kinder, die dort exekutiert wurden. Ein trauriger Ort und gleichzeitig ein schöner Park. In der sozialistischen Zeit diente das Gelände als Erholungspark. Erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine begann die Aufarbeitung der Verbrechen. Archive wurden geöffnet und Dokumente aus sowjetischer Zeit zugänglich. Michailo Gutor, dessen Familie betroffen war, erzählt:

"Meine Großmutter hatte nämlich ein Jahr lang Juden in dem Keller unseres Hauses in Pidhirzi bei Ternopil versteckt. Und ein Nachbar hat das der Gestapo verraten. Die deutschen Regeln auf dem Gebiet der Ukraine waren sehr hart: Wenn man einen Juden versteckte, wurde man nicht nur selbst, sondern die ganze Familie exekutiert."

Babyn Jar Gedenkstätte in Kiew (imago images /Stefan Prager)

In seinem Roman "Die Wohlgesinnten" schildert Jonathan Littell aus der Täter-Perspektive des deutschen SS-Mannes Max Aue das Massaker von Babyn Jar:

"Manchmal musste man, um an die Verwundeten heranzukommen, über Leichen gehen, das war entsetzlich glitschig, das weiche, weiße Fleisch verschob sich unter meinen Stiefeln, die trügerischen Knochen brachen unter meinen Schritten und ließen mich straucheln, (...) Mein Blick begegnete dem eines schönen jungen Mädchens, das fast nackt war, aber sehr elegant, gefasst, die Augen voll unendlicher Traurigkeit. Ich entfernte mich. Als ich zurückkam, lebte sie noch, halb auf den Rücken zurückgedreht, die Kugel war ihr unter einer Brust ausgetreten, und sie keuchte, vollkommen starr, ihre hübschen Lippen zitterten und schienen ein Wort bilden zu wollen, sie starrte mich aus großen, überraschten Augen an, ungläubig, die Augen eines verletzten Vogels, und dieser Blick setzte sich in mir fest, zerriss mir den Bauch und ließ einen Strom von Sägemehl herausrieseln, ich war eine gewöhnliche Puppe und spürte nichts..."

Manche Täter wurden verrückt, nachdem sie wehrlose Frauen und Kinder erschossen hatten, und begingen sogar Selbstmord.

Babyn Jar Gedenkstätte in Kiew (imago images/ Stefan M Prager)

Die Mehrzahl der Einwohner Kiews wusste nicht, was die Deutschen in Babyn Jar taten. Die einen sprachen von einer Mobilisierung zum Arbeitseinsatz, die anderen von einer Umsiedelung, und die dritten erklärten, es gebe eine Absprache zwischen dem deutschen Oberkommando und einer sowjetischen Kommission über einen bevorstehenden Austausch: eine jüdische Familie gegen einen deutschen Kriegsgefangenen.

Nach dem Krieg versuchten die Nazis, die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. So wurden auch in Babyn Jar die Leichen ausgegraben, verbrannt und zermahlen. Zur Spurenbeseitigung gehörte auch die Zeugenbeseitigung. Erst der Weg in die demokratische Freiheit führte zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Eine kritische Auseinandersetzung war mit der Geschichte mit der herrschenden Ideologie des Kommunismus nicht vereinbar. Man hätte über das Versagen des sowjetischen Staates sprechen müssen. Russland jedoch stilisierte sich als Befreier der Juden.

Die Diskussionen über eine angemessene Erinnerungskultur des Holocaust sind ein Kampf gegen das Vergessen und eine verfälschende Geschichtsschreibung, die in der sowjetischen Zeit aus ideologischen Gründen gepflegt wurde. Und sie sind Teil des Widerstands gegen die Kolonisierung der ukrainischen Gedenkkultur durch Russland während des Krieges. Der Gedenkpark Babyn Jar ist daher nicht nur ein Mahnmal für die historischen Verbrechen des Holocaust, sondern auch das Leuchtturmprojekt einer freien demokratischen Gesellschaft.

Die Auslöschung des Stettls in Schowkwa

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion haben die Deutschen die Stadt Schowkwa erobert und ihre jüdische Bevölkerung in den Jahren 1941-1943 fast vollständig ausgelöscht. Schowkwa, heute eine verschlafene Provinzstadt von 13.000 Einwohnern, blickt auf eine große Geschichte zurück.

Nach ihrer Ankunft 1941-43 entfesselten die Deutschen das große Morden mit ihren antijüdischen Maßnahmen. Die prächtige Synagoge aus dem Jahr 1600 wurde in Brand gesteckt, der jüdische Friedhof zerstört. Juden galten als Kommunisten und wurden erschossen oder in Zwangsarbeiterlager in der Nähe, ins KZ Janowska und später ins Vernichtungslager Belzec deportiert. Ende 1942 wurden alle Juden in ein Ghetto verbannt, das ein Jahr später aufgelöst wurde. Die Bewohner hat man auf dem jüdischen Friedhof oder im nahen Wald exekutiert. Schowkwa galt als "judenrein". Von 4.300 Juden überlebten nur 78.

Synagoge in Schwowka. (imago / Arkivi)

Heute ist der jüdische Friedhof verwahrlost und wird als Marktplatz genutzt. Die wenigsten Markthändler wissen, dass ihren Marktstände auf jüdischen Gräbern stehen. Die von den Deutschen in Brand gesteckte Synagoge ist noch immer nicht restauriert. Im Stadtmuseum wird die Geschichte einer der Holocaust-Überlebenden, Clara Kramer, dokumentiert. 2009 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel "Claras War". Clara war 14 Jahre alt, als die Deutschen nach Schowkwa kamen. Sie versteckte sich mit ihren Eltern, ihrer Schwester und einigen Freunden in einem fensterlosen Raum unter dem Haus des Deutschpolen Valente Beck, der sie 20 Monate lang vor den Deutschen verbarg.

Clara Kramer with Stephen Glantz: Clara’s War. One Girl’s Story of Survival. Harper/Ecco 2009, 339 Seiten.

Die Erinnerungsarbeit und das Wiedersichtbarmachen der versteckten Verbrechen hat hier gerade erst begonnen. Die Zahlen der Opfer variieren zwischen 2.500 und 3.500, aber Zahlen können ohnehin nicht das richtige Verständnis wecken für das, was wirklich geschah.

Eine Produktion von Deutschlandfunk/Deutschlandfunk Kultur 2021