Erfolgreiches Flüchtlingskind im britischen Empire Die Frau, die sich Steve nannte Feature, 53 min

Die Computerpionierin Stephanie Shirley und Queen Elisabeth II (Stephanie Shirley)

Vera Buchthal hätte sich nicht erträumen können, dass die Queen sie einmal für ihre Verdienste um Wirtschaft und Gleichberechtigung adeln würde. Als jüdisches Flüchtlingskind aus Deutschland kam sie in London an und musste erst einmal die Sprache lernen. Um ihre mathematische Begabung weiter zu entwickeln, nahm sie Kurse an einer Jungenschule. Später, als Stephanie Shirley, gründete sie eine der ersten Softwarefirmen, beschäftigte ausschließlich Frauen in Heimarbeit, die so Familie und Beruf verbinden konnten.

Stephanie Shirley im Jahr 2017 (imago)

Die Frau, die sich Steve nannte

Flüchtlingskind, Computerpionierin, Dame des britischen Empires

