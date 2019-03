Kulturnachrichten

Samstag, 2. März 2019

Erdogan-Berater kritisiert verweigerte Presse-Akkreditierung "Solche Entscheidung nicht im Interesse der Türkei" Ein Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sein Unverständnis darüber geäußert, dass Auslandskorrespondenten von ZDF und "Tagesspiegel" die Pressekarte und damit die Arbeitsgenehmigung verweigert wird. In einer Erklärung des deutsch-türkischen Abgeordneten und Vorstandsmitgliedes der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP Mustafa Yeneroglu hieß es: "Ich kann Ihnen leider nicht erklären, wie die zuständige Behörde zu solchen Entscheidungen gekommen ist. Jedenfalls kann ich die Entscheidung weder nachvollziehen noch gutheißen und daher auch niemandem überzeugend vermitteln." Er gehe davon aus, dass die Entscheidung entweder äußerst überzeugend erklärt oder, wenn stichhaltige Argumente fehlten, in Kürze berichtigt werde, schrieb Yeneroglu. ZDF-Journalist Jörg Brase und "Tagesspiegel"-Reporter Thomas Seibert waren die Pressekarten-Erneuerungsanträge für das Jahr 2019 nicht bewilligt worden.

Schauspielerin Katherine Helmond gestorben Golden-Globe-Gewinnerin wurde 89 Jahre alt Die Schauspielerin Katherine Helmond ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Samstag zuhause in Los Angeles im Alter von 89 Jahren, das teilte ihre Agentur mit. Helmond spielte unter anderem die Figur Mona Robinson in der ABC-Serie "Wer ist hier der Boss?". Der Durchbruch gelang Helmond erst mit beinahe 50 Jahren. Sie war sieben Mal für einen Emmy nominiert. Für ihre Rolle als Jessica Tate in "Soap" wurde sie 1981 mit einem Golden Globe geehrt, 1989 gewann sie einen weiteren für "Wer ist hier der Boss?". Helmond litt an Alzheimer.

Shortlist für Preis der Nationalgalerie veröffentlicht Preis zeichnet junge, internationale Kunst aus m Herbst wird der Preis der Nationalgalerie zum zehnten Mal verliehen. Heute hat die Jury in Berlin vier Künstler für die Shortlist nominiert: Pauline Curnier Jardin aus Marseille, Simon Fujiwara aus London, Flaka Haliti aus Pristina und Katja Novitskova aus Tallinn haben sich gegen rund 70 weitere Künstler durchgesetzt. Eine gemeinsame Ausstellung der Nominierten wird ab August im Berliner Museum Hamburger Bahnhof zu sehen sein. Eine zweite Jury wählt am 12. September den Gewinner. Der Preis zeichnet wichtige, junge Positionen der internationalen Kunst aus. Der Sieger darf sich über eine Einzelausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie freuen.

Türkei verweigert deutschen Journalisten Akkreditierung Zahlreiche internationale Journalisten haben noch keine aktuelle Akkreditierung Die Türkei hat Auslandskorrespondenten von ZDF und "Tagesspiegel" die Pressekarte und damit die Arbeitsgenehmigung verweigert. Das teilten beide Medienhäuser am Freitag mit. Gründe für die Ablehnung wurden demnach nicht genannt. In der Benachrichtigungsmail, die der ZDF-Journalist Jörg Brase und der "Tagesspiegel"-Reporter Thomas Seibert erhielten, stand nach deren Angaben lediglich: "Ihre Pressekarten-Erneuerungsantrag für das Jahr 2019 wurde nicht bewilligt". Die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten nannte die Entscheidung "nicht nur bedauerlich, sondern vollkommen unverständlich". Die Türkei entziehe dem Sender damit die Möglichkeit der Berichterstattung. "Das ZDF wird dagegen Widerspruch einlegen und kann nur hoffen, dass die türkischen Behörden ihre Entscheidung überdenken." Man stehe in engem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Erneuerung der Akkreditierung von internationalen Korrespondenten sorgt in diesem Jahr für erheblichen Ärger. Die Pressekarten laufen jedes Jahr Ende Dezember ab und müssen dann neu beantragt werden.

Doch noch immer haben zahlreiche deutsche Journalisten keine neuen erhalten. Die Karten gelten als Arbeitserlaubnis, sind aber auch Grundlage für die Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis.

Meisterfälscher Wolfgang Lämmle gestorben Wolfgang Lämmle wurde 77 Jahre alt Der Kunstmaler und frühere Meisterfälscher ist in Australien gestorben. Dies teilte seine Tochter am Freitag mit. Er sei am Mittwoch den Folgen einer schweren Krankheit erlegen. Seit 2006 lebte Lämmle in Australien. Er hatte sich selbst immer als "Maler des Lichtes" bezeichnet und war der breiten Öffentlichkeit wegen seiner fast perfekten Kopien berühmter Künstler bekannt geworden, die ihm dann zum Verhängnis geworden sind. 1992 war er zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart befand Lämmle damals für schuldig, zwischen 1985 und 1987 mindestens 118 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken berühmter Künstler gefälscht und davon 35 Werke über Galerien und Auktionshäuser verkauft zu haben. Die Werke - unter anderem von Max Liebermann, Käthe Kollwitz und Karl Schmidt-Rottluff - waren zum Teil so perfekt kopiert, dass sich selbst Fachleute täuschen ließen.

Frankreich ehrt Berlinale-Chef Höchste Auszeichnung der Kulturszene für Kosslick Der scheidende Berlinale-Chef Dieter Kosslick ist von Frankreich ausgezeichnet worden. Kulturminister Franck Riester ernannte Kosslick in Berlin zum Kommandeur im Orden für Kunst und Literatur, die höchste Auszeichnung für eine Persönlichkeit der Kulturszene. Kosslick habe "einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Kinos" auf internationaler Ebene geleistet, twitterte die Botschaft. Er habe die Berlinale zudem zum wichtigsten Kulturereignis der deutschen Hauptstadt gemacht. Kosslick leitete 18 Jahre lang die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Im Juni übernehmen der Italiener Carlo Chatrian und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek das Festival. Den Orden gibt es seit 1957. Verliehen wurde er bisher zum Beispiel an Geigerin Anne-Sophie Mutter und Schauspieler Bruno Ganz.