Edwin Ortmann (Christine Nagel)

Seine Beobachtungen sind das Material, Grundlage für Episoden, Erzählungen, Hörspiele, mal dokumentarisch, mal überbordend phantasievoll. Die Episoden, die Edwin Ortmann aus dem Konvolut von derzeit 18.000 Seiten herausgefischt hat, notiert seit 1980, fügen sich zu einem Kaleidoskop: "Du siehst dahinter die Welt, aber immer ist es eine andere." Szenen und Monologe werden musikalisch durchkreuzt und mit einem Autorenspaziergangsgespräch montiert.



Astrid Meyerfeldt und Marleen Lohse (v.lks.) (Deutschlandfunk Kultur / Anke Beims)

Kleines Welttheater

Episodenhörspiel mit Musik

Autorengespräche und Bearbeitung: Christine Nagel

Mit: Marleen Lohse, Astrid Meyerfeldt, Max von Pufendorf und Edwin Ortmann nachgetragen werden.

Komposition: Peter Ehwald, gespielt von den Female Athletes

Regie: Christine Nagel

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 53'18

Eine Wiederholung vom 01.04.2018

Edwin Ortmann, geboren 1941 in München, Autor und Übersetzer, schreibt Essays, Romane, Hörspiele, Kurzgeschichten. Bislang entstanden an die 20 Hörspiele: "Die Clowns, die Liebe, der Tod" (SWR 2000), "Soledades – Ein Leuchtturmkonzert" (DLR Berlin/NDR 2001), "Die ersehnte Umarmung – Lorca, Dalí, Buñuel" (NDR/DLR Berlin 2001), "Der letzte Leuchtturmwärter" (SWR/DLR Berlin 2003). Edwin Ortmann ist ein Vielreisender, er lebte in Frankreich, Griechenland, Spanien, Mexiko und Thailand. Jetzt lebt er wieder in seiner Heimatstadt München.