Enwezor: Abschied vom Haus der Kunst "Beleidigung"

Samstag, 18. August 2018

Bei einer Podiumsdiskussion der Ruhrtriennale geht es in Bochum um die Freiheit der Künste. Mit der Veranstaltung reagiert die Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, auf die Kontroverse um den ursprünglich geplanten Auftritt der Band "Young Fathers". Die Band hatte sich nicht von der umstrittenen israelkritischen Bewegung BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) distanziert und die erneute Einladung zum Festival abgelehnt. Die Einladung, Ausladung und schlussendliche Wiedereinladung der schottischen Band war vielfach kritisiert worden. Angekündigte Teilnehmer der Podiumsdiskussion sind neben Carp die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos), der belgische Choreograph und Regisseur Alain Platel, der New Yorker Komponist Elliott Sharp und der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Ruhrtriennale, Michael Vesper. Die israelische Botschaft war nach eigenen Angaben ebenfalls zur Podiumsdiskussion eingeladen, hatte die Teilnahme allerdings abgesagt.

Vorher wird die Soul-Sängerin öffentlicht aufgebahrt

Die am Donnerstag gestorbene US-Sängerin Aretha Franklin soll am 31. August in Detroit beigesetzt werden. Wie ihre Sprecherin mitteilte, soll die Trauerfeier im Greater Grace Temple der Autostadt im Kreis von Familie und Freunden stattfinden. Franklin werde auf dem Woodlawn-Friedhof in Detroit bestattet, wo auch ihr Vater, drei Geschwister und ein Neffe beigesetzt wurden. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen Tage zuvor im Charles H. Wright-Museum für afroamerikanische Geschichte, wo die Sängerin am 28. und 29. August öffentlich aufgebahrt werden soll.