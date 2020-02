Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. Februar 2020

Entsetzen über "Holocaust-Karnevalsumzug" in Spanien Die spanische Regierung hat empört auf einen den Holocaust verharmlosenden Karnevalsumzug in der Kleinstadt Campo de Criptana reagiert. Sie sei "entsetzt" über den Umzug, erklärte Außenministerin Arancha González Laya auf Twitter. "Ich lehne jede Banalisierung des Holocaust entschieden ab." Auf dem Karnevalsumzug in der Kleinstadt nahe Madrid waren Dutzende Menschen in voller Nazi-Montur aufgetreten. Andere trugen gestreifte KZ-Häftlingsanzüge und schwenkten die Israel-Flagge, wie auf Fotos bei Twitter zu sehen war. Ein Wagen war zudem wie eine Gaskammer gestaltet. Auch Kinder mit gelbem Davidstern nahmen an dem Umzug teil.

Hamburg hält an Plácido Domingo fest Die Hamburger Staatsoper will trotz wachsender Kritik weiter mit Opernstar Plácido Domingo zusammenarbeiten und an seinen im März geplanten Auftritten festhalten. Am Dienstag hatte der Spanier sexuelles Fehlverhalten gegenüber Frauen eingeräumt – nachdem er die Vorwürfe monatelang geleugnet hatte. Man sei irritiert über diese neuen Entwicklungen und nehme die Thematik sehr ernst, sagte ein Sprecher der Staatsoper. Das Haus werde sich auch mit anderen Institutionen austauschen und danach an die Öffentlichkeit treten. Zuvor hatte eine Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler die Vorwürfe zahlreicher Sängerinnen bestätigt. Im Heimatland von Plácido Domingo wurden inzwischen erstmals Auftritte abgesagt.

US-Bestsellerautor Clive Cussler gestorben Der US-amerikanische Schriftsteller Clive Cussler ("Hebt die Titanic") ist tot. Er sei bereits am Montag in seinem Haus in Arizona gestorben, teilte sein Verlag Penguin Random House mit. Cussler wurde 88 Jahre alt. Seine Romane über den Unterwasserforscher Dirk Pitt verkauften sich millionenfach. 2005 wurde sein Roman "Sahara" mit Matthew McConaughey und Penelope Cruz in den Hauptrollen verfilmt. In den vergangenen Jahren arbeitete er mit anderen Autoren zusammen. Unter anderem brachte er mehrere Bücher mit seinem Sohn Dirk heraus.