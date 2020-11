Kulturnachrichten

Dienstag, 3. November 2020

Entscheidung über Weltkulturerbe verschoben Die Entscheidung über neue Weltkulturerbe-Stätten fällt erst im kommenden Jahr. Das Komitee solle im Juni oder Juli 2021 im chinesischen Fuzhou tagen, teilte die Deutsche Unesco-Kommission mit. Ursprünglich hatte die Sitzung bereits in diesem Sommer stattfinden sollen, war wegen der Corona-Pandemie jedoch zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Auf dem anstehenden Treffen wird über fünf Welterbe-Nominierungen entschieden. Darunter sind zwei deutsche Anträge: Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt und die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz, also der Verbund, den die jüdischen Gemeinden der oberrheinischen Städte im Mittelalter bildeten. Gemeinsam mit Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und unter der Federführung Tschechiens schlägt Deutschland außerdem die bedeutenden europäischen Bäder des 19. Jahrhunderts als Welterbestätte Great Spas of Europe vor. Zu diesen Kurorten gehören Bad Ems, Bad Kissingen und Baden-Baden.

Schauspieler John Sessions gestorben Der britische Schauspieler und Comedian John Sessions ist tot. Sessions sei am Montag in seinem Zuhause im Londoner Süden an einem Herzleiden gestorben, teilte sein Agent Alex Irwin mit. "Wir werden ihn sehr vermissen", hieß es in der Mitteilung. Der in Schottland geborene Sessions, der nur 67 Jahre alt wurde, war insbesondere für seine regelmäßigen Auftritte in der Kultserie "Spitting Image" und in der Show "Whose Line Is It Anyway?" bekannt. Im Londoner West End trat Sessions in den 80er Jahren außerdem in One-Man-Shows auf.

Bayerische Bühnen leuchten aus Protest rot Aus Protest gegen die erneute Schließung aller Theater werden mehrere Kulturhäuser in Bayern in den kommenden Wochen rot beleuchtet. "Dieses Statement soll unter dem Motto #alarmstuferot das Augenmerk auf die besondere Situation der Kulturschaffenden richten", teilten mehrere betroffene Bühnen gemeinsam mit. "Die Tatsache, dass umfangreiche Hygienekonzepte vorliegen und erprobt sind, findet bei der Entscheidung keine Berücksichtigung", kritisieren die Kulturhäuser die Maßnahme, zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Theater bis Ende November zu schließen. An der Aktion beteiligen sich die Bayerische Staatsoper, das Residenztheater, der Gasteig, das Gärtnerplatztheater, das Prinzregententheater, das Staatstheater Augsburg sowie das Deutsche Theater. Die rote Beleuchtung soll in diesen Häusern demnach voraussichtlich bis Ende November jeden Abend um 16.30 Uhr an- und um 22 Uhr ausgeknipst werden.

Berlin will Kulturbetriebe weiter stützen Das Land Berlin will seine Hilfen für die Medien- und Kulturszene in der Corona-Pandemie fortsetzen. Kulturbetriebe und Medienunternehmen seien besonders hart betroffen, heißt es zur Begründung. Daher soll das entsprechende Soforthilfeprogramm bis Februar fortgeführt werden. Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen ohne regelmäßige öffentliche Förderung. Gewährt werden Zuschüsse bis zu 500 000 Euro zur Überwindung von Liquiditätsengpässen in dieser Zeit. Entschieden wird nach den Angaben "auf Basis der Relevanz der Unternehmen für das Kulturleben in der Stadt und den Medienstandort Berlin".

"Goldener Spatz" sucht wieder Filme für Kinder Filmemacher können sich mit ihren Produktionen für das Deutsche Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" im nächsten Jahr bewerben. Bis zum 15. Dezember besteht die Möglichkeit, deutschsprachige Filme und Beiträge für Kinder bis zwölf Jahre für den Wettbewerb einzureichen, wie die Veranstalter mitteilten. Der von einer Kinderjury vergebene "Goldenen Spatz" wird in fünf Kategorien verliehen. In diesem Jahr kürte die Kinderjury den Film "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" von Regisseur Christian Theede zum besten Kinofilm. Das jährliche Festival gilt als das größte seiner Art in Deutschland und richtet sich gleichermaßen an das junge Publikum wie an Fachbesucher. Es wird vom 6. bis 12.Juni nächsten Jahres wieder in Gera und Erfurt ausgetragen.

Keine Einigung im Streit um Lüpertz-Fenster Im Rechtsstreit um ein Fenster, das Altkanzler Gerhard Schröder Hannovers Marktkirche schenken will, ist keine gütliche Einigung erzielt worden. Das von Markus Lüpertz entworfene Buntglasfenster sollte schon vor Jahren eingebaut werden, doch dagegen wehrt sich der Erbe des 1994 gestorbenen Architekten Dieter Oesterlen. Seinem Stiefvater sei es bei der Auswahl der Fensterfarben um die Gesamtatmosphäre des Raumes gegangen, sagte der Kläger Georg Bissen bei der mündlichen Verhandlung im Landgericht Hannover. Bissen will mit seiner Klage den Einbau des Lüpertz-Fensters verhindern, das sich mit dem Reformator Martin Luther beschäftigt. Er sieht Oesterlens Urheberrecht verletzt. Die beklagte Marktkirche beruft sich dagegen auf ihr kirchliches Selbstbestimmungsrecht. Das geplante sogenannte Reformationsfenster rege die Menschen an, sich mit ihren eigenen Ängsten auseinanderzusetzen, sagte die Pastorin. Die Zivilkammer will ihre Entscheidung in etwa vier Wochen verkünden.

Europaweite Razzien wegen Online-Hasskommentaren Im Kampf gegen Hasskommentare im Internet hat die Polizei in sieben europäischen Ländern Wohnungen der mutmaßlichen Verfasser durchsucht. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, beteiligten sich auf Initiative der deutschen Behörde erstmals auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Tschechien, Griechenland und Norwegen an einem "Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet". Allein in Deutschland durchsuchten die Ermittler in elf Bundesländern insgesamt 83 Wohnungen und andere Objekte und beschlagnahmten Smartphones und Laptops. Bundesweit wurden 96 Beschuldigte vernommen. Schwerpunkt der Razzien in Deutschland war Bayern, wo Polizei und Staatsanwaltschaft nach Angaben des Landeskriminalamts 47 Anwesen von 49 Beschuldigten durchsuchten. "Polizei und Justiz setzen ein deutliches Signal", erklärte der bayerische Justizminister Eisenreich. "Hass und Hetze sind keine Bagatelle, sondern eine Gefahr für die Demokratie." Betreiber sozialer Netzwerke müssten stärker in die Pflicht genommen werden, etwa indem sie Auskunftsersuchen der Strafverfolger bedingungslos beantworteten.

Sympathischste "Tatort"- Kommissarin gewählt Als sympathischste "Tatort"-Kommissarin sehen laut einer Umfrage die Zuschauer die von Schauspielerin Nora Tschirner dargestellte Ermittlerin in Weimar an. Mit ihr würden die befragten Zuschauer am liebsten ein Bier trinken gehen, berichtete das Magazin "Playboy" anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Krimireihe am 29. November. Auf Platz zwei folgt Axel Prahl, der den Münsteraner Kriminalhauptkommissar Thiel spielt. Aus Sicht der Zuschauerinnen ist Wotan Wilke Möhring als Hamburger Hauptkommissar am attraktivsten. Die männlichen Zuschauer hingegen favorisieren seinen Teamkollegen Til Schweiger. Das beliebteste "Tatort"-Team ist mit großem Vorsprung das Ermittlerduo aus Münster. (21,1 Prozent), gefolgt von den Kommissaren aus München (8,2 Prozent) und Köln (sieben Prozent).

Jan Böhmermann mit Nackt-PR Satiriker Jan Böhmermann hat in einem kurzen Video auf seinem neuen Telegram-Kanal dafür geworben, ihm beim umstrittenen Messengerdienst zu folgen. In der Nacht veröffentlichte der Entertainer den Clip, in dem er nackt in einem Zimmer steht und erklärt: "Ich habe mich dafür entschieden, endlich meine Maske fallenzulassen der vergangenen Jahre und euch die Informationen zukommen zu lassen, die ihr begreifen müsst." Damit spielte er offensichtlich auf Verschwörungstheoretiker an, die zuletzt immer wieder bei Telegram gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Stellung bezogen hatten. Der Böhmermann-Clip war wenige Minuten nach der Veröffentlichung wieder verschwunden. Der Satiriker bat nun seine Follower, ihm eventuell abgespeicherte Sicherungskopien zu schicken. Seine Kanäle auf Twitter und Instagram sind mittlerweile deaktiviert. Nach Angaben Böhmermanns wurden sie gelöscht. Die jüngsten Aktivitäten Böhmermanns auf Telegram dürften eine PR-Aktion für seine neue Show "ZDF Magazin Royale" sein, die am Freitagabend im ZDF startet.

Mehr Frauen in Kirchen-Spitzenposten gefordert Die neue Leiterin des Programms "Kirche im Mentoring", Stephanie Feder, fordert von kirchlichen Organisationen mehr Einsatz, um Frauen in Führungspositionen zu bringen. "Sie müssen Voraussetzungen schaffen, wie etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und die Möglichkeit, mit neuen Leitungsmodellen zu experimentieren", sagte die 40-Jährige im Interview des Portals katholisch.de. "Für viele Mitarbeitende, nicht nur für Frauen, könnte sich auch die Work-Life-Balance verbessern, wenn Chefinnen, die Kinder haben und in Partnerschaften leben, neben ihrer beruflichen Tätigkeit auch noch einen anderen Fokus haben", so Feder und verwies auf ein Zitat des früheren Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Münchner Kardinal Reinhard Marx. Dieser hatte 2017 gesagt, es wäre geradezu verrückt, auf die Begabungen von Frauen zu verzichten. Stephanie Feder löste zum jetzt startenden neuen Zyklus von "Kirche im Mentoring - Frauen steigen auf" die bisherige Leiterin Alexandra Schmitz ab.

Mumifizierte Maori-Köpfe zurück in Neuseeland Deutschland hat vier mumifizierte Maori-Köpfe an Neuseeland zurückgegeben. Die tätowierten Männerköpfe (Toi moko) wurden mit einer Zeremonie, mit Gesängen und Gebeten im Nationalmuseum des Inselstaates in Wellington empfangen. "Diese Ungerechtigkeit hätte niemals passieren dürfen. Ich bin froh, dass die Vorfahren jetzt wieder zu Hause sind, wo sie hingehören", sagte der deutsche Botschafter Stefan Krawielicki. Maori-Männerköpfe waren im 19. Jahrhundert begehrte Sammler-Objekte. Wegen der Nachfrage in Europa waren für den Handel auch Sklaven und Kriegsgefangene tätowiert und getötet worden. Die Köpfe waren lange im Ethnologischen Museum in Berlin und in der Universität Göttingen aufbewahrt worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, die Rückgabe sei ein weiteres, wichtiges "Zeichen der Versöhnung an die vom Kolonialismus betroffenen Gesellschaften".

Gebete in erster offizieller Moschee in Athen Nach jahrzehntelangem Tauziehen haben in der ersten offiziellen Moschee der griechischen Hauptstadt Athen erste Gebete stattgefunden. An diesen hätten wegen der Corona-Pandemie nur neun Gläubige teilgenommen. Das berichteten griechische Medien. Allerdings fanden sie ohne Feierlichkeiten statt. Aus Regierungskreisen hieß es, die offizielle Eröffnung des Gotteshauses werde nach dem Ende der Pandemie stattfinden. Erster Imam sei ein 49-jähriger aus Marokko stammender griechischer Bürger.Das Projekt war seit 1979 immer wieder auf Widerstand der Orthodoxen Kirche und rechter Organisationen gestoßen. Mit dem Bau der Moschee reagiert der griechische Staat auf die Verbreitung illegaler Moscheen.

TikTok kündigt Zusammenarbeit mit Sony Music an Die Nutzer der Online-Plattform TikTok können für ihre Videos künftig auf das Musikarchiv von Sony Music zurückgreifen. Das Unternehmen hat angekündigt, mit dem US-Musikkonzern zusammenzuarbeiten. Über die finanziellen Bedingungen des Abkommens machten beide Seiten zunächst keine Angaben. TikTok kämpft derzeit gegen die Bemühungen der US-Regierung, die App aufgrund ihrer Verbindungen zu China zu verbieten oder einen Verkauf an US-amerikanische Investoren in die Wege zu leiten. Die Online-Plattform hat sich jedoch wiederholt gegen Anschuldigungen von Datentransfers an die chinesische Regierung verteidigt.

Steinmeier betont Bedeutung der Kultur Mit Beginn der coronabedingt neuen Einschränkungen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der Kultur in der aktuellen Lage betont. "Gerade jetzt brauchen wir Kultur mehr denn je. Zur Ermutigung, zur Stärkung, zum emotionalen Zusammenrücken", sagte Steinmeier während eines online aus dem Schloss Bellevue in Berlin gestreamten Abends zu Ehren des Dichters Paul Celan. Kultureinrichtungen im ganzen Land müssten nun wieder kreative Lösungen finden, um ihre Musik, ihr Spiel, ihre Kunst zu den Menschen zu bringen. "Sie stehen extrem unter Druck, kämpfen ums Überleben." Kultur sei "Lebenselixier einer Gesellschaft, die gemeinsam durch eine Krise geht", so Steinmeier.

Seltenes Bild eines da Vinci-Mitarbeiters wird versteigert In Frankreich wird eines der wenigen Werke des engsten Mitarbeiters von Leonardo da Vinci versteigert. Das Gemälde wurde dem Auktionshaus Artcurial von einem Privatbesitzer zum Verkauf angeboten, wie der auf Alte Meister spezialisierte Experte Eric Turquin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Mailänder Spezialist habe es dann dem Leonardo-Schüler Gian Giacomo Caprotti zuordnen können.

Caprotti, der von 1480 bis 1524 lebte, ist unter dem Spitznamen Salaj bekannt, was soviel wie "kleiner Teufel" heißt. Ihm konnten bisher nur einige wenige Werke zugeordnet werden, darunter das Gemälde "Der heilige Johannes der Täufer" aus der Pinacoteca Ambrosiana in Mailand. Die meisten von Salaj hinterlassenen Werke befinden sich in Privatbesitz. Bei dem nun aufgefundenen Werk handelt es sich um eine "Büßende Magdalena". Die Auktion soll am 18. November stattfinden.

20 Minuten Kultur-Stille wegen Lockdown Das Bündnis "Alarmstufe Rot" rief am Montagabend ab 20 Uhr Kunstschaffende dazu auf, im Netz Beiträge der Stille zu veröffentlichen. Damit sollte gegen die Auswirkungen des Teil-Lockdowns auf die Veranstaltungswirtschaft protestiert werden. Die Münchner Philharmoniker, die Staatskapelle Berlin und weitere Orchester kamen zum Konzert zusammen, aber nicht zum Musizieren. Nach 20 Minuten Stille gingen die Musiker und Musikerinnen wieder. Man wolle sich damit solidarisch mit der gesamten Künstlerbranche zeigen, die gerade extrem leide, gaben die Münchner Philharmoniker bekannt.

Badisches Staatstheater verschiebt Händel-Festspiele Wegen der Corona-Pandemie verschiebt das Badische Staatstheater in Karlsruhe seine eigentlich für kommendes Frühjahr geplanten Händel-Festspiele auf das Jahr 2022. Das Publikum erwarte von den renommierten Festspielen vor allem auch eine große Vielfalt an Veranstaltungen, erklärte Generalintendant Peter Spuhler. "Leider ist es nicht möglich, diese Erwartungen unter Corona-Bedingungen voll zu erfüllen." Die 44. Internationalen Händel-Festspiele hätten eigentlich vom 19. Februar bis 3. März kommenden Jahres stattfinden sollen. Um die Händel-Tradition trotz Corona aufrechtzuerhalten, werde es Ende Februar ein Händel-Wochenende mit unter anderem drei Galakonzerten geben, erklärte eine Sprecherin.