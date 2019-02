Programmiercode und globales Netzwerk mit Technologie-Hintergrund (dpa / picture alliance / Klaus Ohlenschläger)

Auch die digitalisierte Welt von heute braucht Bodenpersonal. Menschen, die Satellitendaten mit den Gegebenheiten vor Ort abgleichen und in die Navigationsprogramme einpflegen. Frank Odenthal war im Auftrag eines Hightech-Konzerns aus dem Silicon Valley unterwegs in deutschen Fußgängerzonen vom Schwarzwald bis zur Ostsee. Er solle Messdaten mit dem Smartphone erheben, hieß es. Aber was genau wurde da eigentlich gemessen?

Aus dem Bauch der Digitalisierung

Feature von Frank Odenthal

Regie: Ulrich Gerhardt

Mit: Rafael Jové

Ton: Bodo Pasternak

Produktion: RBB 2017

Länge: 54’30

Frank Odenthal, 1971 in Köln geboren, lebt als Journalist und Schriftsteller in der Nähe von Basel. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre hat er sich auf Themen der Entwicklungshilfe und des Umweltschutzes spezialisiert und seitdem in diversen Tageszeitungen und Zeitschriften publiziert.