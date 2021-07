Kulturnachrichten

Freitag, 23. Juli 2021

Entertainer Alfred Biolek ist gestorben Der Entertainer Alfred Biolek ist tot. Der frühere Fernsehmoderator und Talkmaster sei am Freitag in seiner Kölner Wohnung friedlich eingeschlafen, sagte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Deutschen Presse-Agentur. Biolek war seit längerem gesundheitlich angeschlagen. Er wurde 87 Jahre alt. Biolek war Talkmaster, Entertainer, Kochbuchautor und Fernsehproduzent. Seine Fernsehkarriere startete mit einem Umweg: Zuerst arbeitete der Jurist in der Rechtsabteilung des ZDFs, später als Produzent von Rudi Carrell. Ende der 1970er-Jahre wurde er mit Shows wie "Bio's Bahnhof", "Boulevard Bio" und einer der ersten Kochshows im deutschen Fernsehen "alfredissimo!" bekannt.

Forscher finden 160 Eier prähistorischer Vögel Eine Forschergruppe ist bei Ausgrabungen in Argentinien auf mehr als 160 Eier prähistorischer Vögel gestoßen. Die Eier haben demnach fünf bis sieben Zentimeter Durchmesser und sind rund 85 Millionen Jahre alt. Bei Renovierungsarbeiten auf einem Universitätsgelände in Neuquén in Patagonien waren die Bauarbeiter auf Überreste aus der Urzeit gestoßen. Dem Paläontologen Juan Porfiri zufolge gehören sie zu Vögeln, "die Enantiornithes genannt werden und in der Kreidezeit sehr häufig waren". Das Besondere an diesen Vögeln: Sie hatten Zähne.

Jüdische Artefakte vor Verkauf bewahrt US-Ermittler haben 17 jüdische Schriftstücke und andere wertvolle Objekte beschlagnahmt, die während des Zweiten Weltkriegs aus osteuropäischen jüdischen Gemeinden gestohlen wurden. Die Artefakte, die aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammen, sollten durch das New Yorker Auktionshaus Kestenbaum & Company verkauft werden, teilte das Justizministerium mit. Darunter seien auch Aufzeichnungen mit den Namen von Gemeindemitgliedern, die in das NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht worden waren. Zu den Objekten zählen demnach Begräbnisrollen, Manuskripte und Aufzeichnungen aus jüdischen Gemeinden. Sie seien während des Holocausts aus Rumänien, Ungarn, der Slowakei und der Ukraine geraubt worden, hieß es. Wann sie den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden sollen, ist noch offen.

Karneval der Kulturen in Berlin ganz abgesagt Der Berliner Karneval der Kulturen fällt in diesem Jahr nun ganz aus. Das große Straßenfest und die Parade waren bereits im Januar abgesagt worden. Als Ersatz sollte es am 15. August mehrere kleine Veranstaltungen geben. Auch die finden nun nicht statt, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Gründe seien die steigenden Inzidenzen und der zunehmende Infektionsrate mit der Delta-Variante des Coronavirus. Vor diesem Hintergrund sei das Konzept nicht durchführbar, hieß es. Normalerweise feiern jährlich Hunderttausende Menschen mit prächtigen Kostümen den Karneval, den es seit 1996 gibt. Bereits vergangenes Jahr war das Fest wegen der Pandemie ausgefallen.

Kommission gegen Rückgabe von Corinth-Gemälde Die mit der Rückgabe von NS-Raubkunst befasste Kommission hat sich gegen die Rückgabe eines Gemäldes von Lovis Corinth aus dem Berliner Stadtmuseum an die Erben der ehemaligen Eigentümer ausgesprochen. Es stehe nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fest, dass das strittige Gemälde, ein Porträt des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerr, verfolgungsbedingt entzogen wurde, teilte die "Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts" mit. Sie wird vom ehemaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier geleitet. Die Kommission empfiehlt aber, dass die Stiftung Stadtmuseum Berlin die Provenienz des Gemäldes künftig auf angemessene Art würdigt.

Verlag stellt LGBTIQ-Buch auf Ungarisch online Der Hamburger Verlag migo hat mehrere Kapitel des Buches "Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität" in ungarischer Übersetzung online gestellt. Der Text sei kostenlos im Internet verfügbar, teilte die Oetinger-Verlagsgruppe mit. In den übersetzten Kapiteln des vor wenigen Tagen erschienenen Buches wird LGBTIQ erklärt, was für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Intersexuelle und Queere steht. Außerdem wird über die Rechte eines jeden Kindes aufgeklärt, wie es hieß. Der Verlag reagiere damit auf das vor kurzem in Ungarn verabschiedete Gesetz, das unter anderem Bücher und Filme für Kinder und Jugendliche verbietet, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht.

Budapest und Venedig nicht auf Roter Liste Venedig und Budapest sind knapp einer Einstufung als bedrohtes Welterbe entgangen. Trotz Sorgen über die beiden Kultur- und Naturstätten sah das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation auf seiner 44. Sitzung in der chinesischen Stadt Fuzhou davon ab, die beiden führenden europäischen Touristenattraktionen auf die Rote Liste gefährdeter Stätten zu setzen. Venedig konnte die Einstufung durch das erst vor gut einer Woche verkündete Durchfahrtsverbot für große Kreuzfahrtschiffe durch Teile der Lagune vermeiden. Über die Einstufung von Ungarns Hauptstadt Budapest will das Welterbekomitee in einem Jahr wieder beraten.

Angela Merkel kommt zu den Bayreuther Festspielen Auch im letzten Jahr ihrer Amtszeit kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Bayreuth zu den Festspielen. Sie gehöre zu den Premierengästen an diesem Sonntag, teilte die Stadt Bayreuth mit. Das Opern-Festival beginnt nach der Absage im Vorjahr nun mit einer Neu-Inszenierung des Werkes "Der fliegende Holländer". Lange war unklar, ob Merkel in diesem Jahr zu den Festspielen reist. Wegen der Abstandsregelung dürfen deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als sonst ins Haus. Es werden am Sonntag auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und zahlreiche Minister seines Kabinetts erwartet. Der rote Teppich allerdings bleibt im Depot und der Platz direkt vor dem Festspielhaus wird für Schaulustige gesperrt.