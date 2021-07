Ensemble Weser-Renaissance Hör-Battle der Heroen Schütz und Praetorius

Moderation: Stefan Lang

Die Komponisten Michael Praetorius und Heinrich Schütz kannten und schätzten einander. (Montage (v.l.n.r.): imago / imagebroker, imago / H. Tschanz-Hofmann)

Michael Praetorius war Hofkapellmeister in Wolfenbüttel, eine Generation später wirkte Heinrich Schütz vor allem in Dresden. Beide vertonten gleiche Texte, die das Ensemble Weser-Renaissance gegenüberstellt. So wird hörbar: Wer hat was, wie vertont.

Zwei Heroen der Musikgeschichte ist der Abend gewidmet - eine Art Gipfeltreffen des 17. Jahrhunderts wird hörbar mit Werken von Michael Praetorius und Heinrich Schütz. Es ist jeweils "Musik im Umbruch", denn die Zeiten waren kriegerisch. Der Abend wird vom Ensemble Weser-Renaissance unter der Leitung von Manfred Cordes präsentiert.

Michael Praetorius wurde 1571 geboren, Heinrich Schütz 1585 - und doch gibt es Überschneidungen und Kreuzungen in Leben und Werk.

Der Hofkapellen-Sanierer

Michael Praetorius wurde nach Wolfenbüttel gerufen, um die darniederliegende Hofkapelle zu erheben, zu sanieren. So war er in dort für Hof und Kirche prägend. Etwa 1594, als 23-Jähriger, nahm er den Dienst bei Herzog Heinrich Julius im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel auf, war zunächst Kammerorganist.

Später übernahm er den Posten des Hofkapellmeisters und stand einem Ensemble von etwa 20 Musikern, Sängern und Instrumentalisten vor. Er hatte den Gottesdienst auszugestalten, für die Tafel aufzuspielen und Tanzmusik bei Festen zu liefern.

Der Platz vor der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis in Wolfenbüttel ist nach Michael Praetorius benannt. (imago / Susanne Hübner)

Der Komponist hat in Wolfenbüttel auch den Bau der Kirche Beatae Mariae Virginis miterlebt, er hat beratend den Bau der Orgel begleitet – ist in der Kirche begraben. Hier fand das aufgezeichnete Konzert statt.

Verbindungsort Dresden

Praetorius reiste aber auch oft an den Hof nach Dresden, um sich inspirieren zu lassen. Im Trauerjahr 1613 – der Herzog war gestorben und die Hofmusik für ein Jahr "stumm geschaltet" – wurde er sogar an den Kurfürstlichen Dresdner Hof beurlaubt.

In Dresden traf er auf Schütz, der dort seinen Wirkungsmittelpunkt hatte. Doch bald ging er nach Wolfenbüttel zurück, blieb dem Dresdner Hof aber verbunden.

Der Jüngere und Bekanntere

Heinrich Schütz ist ungleich bekannter als sein etwas älterer Kollege. Er war sogar für einige Monate offiziell auch Wolfenbüttler Kapellmeister – wenn auch erst nach dem Tod von Praetorius.

Schütz galt als Orpheus seiner Zeit, sein Werk ist längst wiederentdeckt und wiedererweckt worden, ihm weist man gern die Vaterrolle vor Bach und Händel zu.

Die Idee des Abends: Manfred Cordes stellt textgleiche Vertonungen gegenüber. So werden hörende Vergleiche möglich, wie die beiden auf die stilistischen Neuerungen in der Musik unterschiedlich reagierten. Wie die Huldigungsfloskeln sich ähneln, wie die Bekanntschaft mit italienischer Musik unterschiedlich durchschlägt, gar die Größe der unterschiedlichen Kapellen kann man am Satz erkennen.

Manfred Cordes, Ideengeber des Programms und Leiter des Ensembles Weser-Renaissance, wird jeweils die Werke der beiden Komponisten in Gesprächen mit Stefan Lang erläutern.

Aufzeichnung vom 2. Juli 2021 in der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis, Wolfenbüttel

Michael Praetorius

Ach mein Herre, straf mich nicht in deinem Zorn

Polyhymnia III

Heinrich Schütz

Ach Herr, straf mich nicht in deinem Zorn, à 8

Psalmen Davids SWR 24

Michael Praetorius

Das ist mir lieb, à 10

Heinrich Schütz

Das ist mir lieb

Sammlung Großmann SWV 51

Michael Praetorius

Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Ps. 130), à 8

Musae Sioniae I 1605, Nr. 9

Heinrich Schütz

Aus der Tiefe ruf ich, Herr, zu dir, à 8

Psalmen Davids 1619, Nr. 4, SWV 25

Michael Praetorius

Nun lob mein Seel den Herren, à 3 + 4

Polyhymnia III 1619, Nr. 2

Heinrich Schütz

Nun lob mein Seel den Herren, à 18

Psalmen Davids 1619, Nr. 20, SWV 41

Michael Praetorius

Verleih uns Frieden gnädiglich, à 17

Polyhymnia III 1619, Nr. 29

Heinrich Schütz

Verleih uns Frieden gnädiglich, à 5

Geistliche Chor-Music 1648, Nr. 4/5, SWV 372/373

Ensemble Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes