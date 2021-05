Kulturnachrichten

Samstag, 8. Mai 2021

Ensemble-Netzwerk fordert Theater-Reformen Als Reaktion auf die in den vergangenen Monaten öffentlich gewordenen Fälle von Machtmissbrauch an deutschen Theatern fordert das Ensemble-Netzwerk Strukturreformen an den Häusern und mehr Schutz für die Mitarbeitenden. Im Fall von Sermin Langhoff, der Intendantin des Gorki-Theaters, habe der Berliner Senat ihren Vertrag trotz eines laufenden Mediationsverfahrens verlängert. Um die Position der Mitarbeitenden gegenüber der Theaterleitung zu stärken, spricht sich die Organisation der Theaterschaffenden für geregelte Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung, Mitbestimmung des Ensembles bei der Besetzung von Leitungspositionen, mehr Kontrolle des leitenden Personals, sowie rechtlich verbindliche Regelungen aus.

Republik Srpska ehrt Literaturnobelpreisträger Handke Der österreichische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat in Banja Luka, der Hauptstadt der bosnischen Republik Srpska, einen Preis entgegengenommen. Lokalen Medienberichten zufolge wurde er wie ein hoher Staatsgast empfangen und für sein 2020 erschienenes Buch "Das zweite Schwert" ausgezeichnet. Seit dem Ende des Krieges 1995 ist Bosnien-Herzegowina in eine bosnisch-kroatische und die serbische Entität gespalten. Die Führung der Republik Srpska leugnet die Krigsverbrechen an den Bosniaken und Kroaten, darunter das Massaker von Srebrenica. Handke hatte sich in dem Konflikt mit der serbischen Seite solidarisiert. Die Verleihung des Nobelpreises 2019 für sein literarisches Schaffen war umstritten. Nach Ansicht von Kritikern bagatellisiere er die von Serben begangenen Kriegsverbrechen.

Weitere Belästigungsvorwürfe gegen Noel Clarke Weitere Frauen haben dem britischen Schauspieler Noel Clarke sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der "Guardian" zitierte fünf Kolleginnen aus der Schauspielbranche, die Clarke vorwerfen, sie in den 2000er-Jahren am Set der BBC-Serie "Doctor Who" sexuell belästigt zu haben. Zuvor hatten in der Zeitung bereits 20 Frauen ähnliche Vorwürfe erhoben. Die BBC, aber auch die Fernsehsender Sky und ITV, hatten sich nach Belästigungsvorwürfen bereits zuvor von Noel Clarke distanziert.