Kulturnachrichten

Dienstag, 17. Juli 2018

Enkel von Thomas Mann Ehrenstipendiat Frido Mann reist 2019 als Ehrenstipendiat nach Kalifornien Der Psychologe und Schriftsteller Frido Mann (77), Lieblingsenkel von Thomas Mann, wird im kommenden Jahr als Ehrenstipendiat ins Haus seines Großvaters in Kalifornien reisen. Zudem wählte der Beirat sieben renommierte Wissenschaftler und Intellektuelle für ein reguläres Stipendium aus - darunter den Philosophen Armen Avanessian, den Journalisten Andreas Platthaus und den Forscher für Künstliche Intelligenz Damian Borth. Der Schauspieler und Autor Burghart Klaußner wird sein Fellowship aus dem Jahr 2018 nachholen. Das 2016 von Deutschland erworbene Haus Thomas Manns in Los Angeles soll den geistigen und kulturellen Austausch über den Atlantik hinweg stärken. Es war während der NS-Zeit ein wichtiger Treffpunkt für deutsche Intellektuelle im Exil. Seit 2018 läuft dort ein Residenzprogramm, das vom Auswärtigen Amt, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und mehreren Stiftungen finanziert wird.

Übersetzerpreis für Olivier Mannoni Der Deutsch-Französische Übersetzerpreis wird seit 2005 verliehen Der französische Übersetzer Olivier Mannoni erhält den diesjährigen Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. Mannoni werde für die Übertragung so unterschiedlicher Autoren wie Martin Suter, Frank Witzel oder Milena Michiko Flasar ins Französische ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. In der Begründung der Jury hieß es, Mannonis Übersetzungen zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur läsen sich wie französische Originaltexte. Mannoni wurde 1960 geboren. Er hat mehr als 200 Werke ins Französische übertragen, neben Belletristik auch historische und philosophische Texte etwa von Hans Blumenberg und Peter Sloterdijk. Der Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis wird seit 2005 abwechselnd an deutsche und französische Übersetzer verliehen.Träger sind unter anderem der Saarländische Rundfunk und die Stadt Sulzbach.

Malereien von Bartholomäus Reiter ersteigert Bayerische Staatsbibliothek erwirbt das einzige Manuskript von Reiter Die Bayerische Staatsbibliothek hat ein kostbares Stamm- und Wappenbuch mit Malereien des Renaissance-Künstlers Bartholomäus Reiter erworben. Für 10 000 Euro ersteigerte sie das nach derzeitigen Kentnissen einzige bisher nachgewiesene Manuskript von dessen Hand. Das Buch, entstanden zwischen 1568 und 1621, enthält zwölf ganzseitige, farbenprächtige Gouachen. Sie beschäftigen sich mit allegorisch-mythischen Themen wie Europa mit dem Stier, dem Raub der Sabinerinnen oder Apoll und Daphne. Außerdem fänden sich in dem Buch Eintragungen und Wappendarstellungen, die wohl auch zum großen Teil von Reiter stammten, hieß es. Der Münchner Meister lebte von 1570 bis 1622 und ist vor allem für Druckgrafiken bekannt.

Russland wegen Menschenrechtsverletzung verurteilt Mitgliedern von "Pussy Riot" sollen Entschädigungen erhalten Russland ist wegen der Verletzung der Menschenrechte von Mitgliedern von "Pussy Riot" verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied in Straßburg im Fall der Aktivistinnen, dass der russische Staat das Verbot der Misshandlung, das Recht auf Freiheit, das Recht auf ein faires Verfahren und die Meinungsfreiheit missachtet habe. Die Aktivistinnen sollen dem Urteil zufolge Entschädigung erhalten. In dem Verfahren vor Europas höchstem Menschenrechtsgericht ging es um den Umgang des Staates mit den Aktivistinnen nach ihrem "Punkgebet" Anfang 2012 in der russisch-orthodoxen Hauptkirche in Moskau, für die die Feministinnen wegen Rowdytums aus religiösem Hass zu je zwei Jahren Zwangslager verurteilt wurden.

Xavier Naidoo darf nicht Antisemit genannt werden Das hat das Landgericht Regensburg entschieden Popstar Xavier Naidoo (46) hat sich vor Gericht erfolgreich gegen Antisemitismus-Vorwürfe gewehrt. In seinem Urteil untersagte das Landgericht Regensburg einer Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung, den Sänger als Antisemiten zu bezeichnen. Die Frau habe diesen Vorwurf nicht ausreichend belegen können, sagte Richterin Barbara Pöschl bei der Urteilsverlesung. Die Referentin hatte im vergangenen Jahr vor Publikum gesagt: "Er ist Antisemit, das ist strukturell nachweisbar." Naidoo, Sänger der Band Söhne Mannheims, hatte sich in der Verhandlung auf die Kunstfreiheit berufen und betont, dass er sich gegen Rassismus einsetze. Die Beklagte hatte dargelegt, dass Naidoo in seinen Liedtexten auch antisemitische Codes und Chiffren verwende. Diese seien ihm nicht bekannt, hielt der Musiker dagegen.

Forbes-Liste der 100 am besten bezahlten Promis Die Liste basiert auf Schätzungenn, gilt aber als zuverlässiger Indikator Das Forbes Magazine hat seine Liste der 100 am besten bezahlten Prominenten veröffentlicht. Auf Platz eins steht der US-Boxer Floyd Mayweather – mit einem geschätzten Jahresverdienst von 285 Millionen US-Dollar. Schauspieler George Clooney folgt auf Platz zwei. Er verdiente im ausgewerteten Zeitraum 239 Millionen US-Dollar, vor allem mit dem Verkauf einer Tequila-Firma, die er mit zwei Partnern gegründet hatte. Reality-Star Kylie Jenner schaffte es im Alter von 20 Jahren auf Platz drei. Aus der Musikbranche sind die Bands U2 und Coldplay sowie der britische Sänger Ed Sheeran in den Top Ten vertreten. Dort werden auch die Fußballspieler Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gelistet. Als einziger Deutscher landete Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel auf Platz 69.

Filmportal Netflix enttäuscht mit Abozahlen Weltweit hat Streaming-Dienst 130 Millionen Nutzer Der Streaming-Dienst Netflix hat deutlich weniger neue Abonnenten gewonnen, als die Aktionäre erwartet hatten. Dem Unternehmen zufolge kamen im zweiten Quartal auf dem US-Heimatmarkt 670.000 neue Nutzer hinzu. Dort hatten Analysten mit 1,2 Millionen gerechnet. Auch weltweit blieben die Abo-Zahlen hinter den Erwartungen zurück. Ende Juni kam der Streaming-Pionier insgesamt auf rund 130 Millionen Nutzer. In den vorherigen Quartalen hatte Netflix mit seinem Wachstum Konkurrenten wie Amazon oder Apple in den Schatten gestellt. Vor allem Eigenproduktionen wie "House of Cards" lockten Kunden an.

Nach Protest: Haft für Pussy-Riot-Aktivisten Urteil für den Fall einer weiteren Aktivistin steht noch aus Für ihre Protestaktion beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau sind drei Mitglieder der russischen Frauen-Punkband Pussy Riot zu jeweils zwei Wochen Haft verurteilt worden. Das Gericht warf den Aktivisten vor, "die Regeln für das Verhalten von Zuschauern grob verletzt" zu haben. Daher seien sie zu der Höchststrafe für dieses Vergehen verurteilt worden. Der Fall einer weiteren Aktivistin sollte später verhandelt werden. Die vier Aktivisten waren während des WM-Endspiels am Sonntag in Polizeiuniformen auf das Spielfeld im Moskauer Luschniki-Stadion gerannt. Pussy Riot bekannte sich in sozialen Online-Medien zu der Flitzer-Aktion und stellte zugleich mehrere politische Forderungen. Unter anderem sollten alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Zudem forderte die Gruppe ein Ende von Festnahmen bei friedlichen Protesten.

Firma von Harvey Weinstein verkauft Company hatte zuletzt finanzielle Probleme Der Verkauf der Filmfirma des früheren Hollywood-Moguls Harvey Weinstein ist endgültig abgeschlossen. Die Kapitalgesellschaft Lantern Capital aus Texas zahlte rund 289 Millionen Dollar (etwa 247 Millionen Euro) für das Filmstudio, wie US-Medien berichteten. Weinstein hatte die Firma "The Weinstein Company" (TWC) 2005 gemeinsam mit seinem Bruder Bob gegründet. TWC konnte zahlreiche Erfolge verbuchen, etwa Oscars für die Filme "The King's Speech" und "The Artist", hatte zuletzt aber finanzielle Probleme. Nach dem Skandal um Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein hatte die Firma im März Konkurs anmelden müssen. Der Verkauf der Firma an eine andere Investorengruppe war mehrfach geplatzt, unter anderem wegen nachträglich aufgetauchter Schulden in Millionenhöhe.

Deutsch-Hebräischer Übersetzerpreis verliehen Kulturstaatsministerin Grütters überreichte den Preis in Jerusalem Die in Jerusalem lebende Übersetzerin Anne Birkenhauer ist mit dem Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis ausgezeichnet worden. Birkenhauer erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis für die Übersetzung von David Grossmans Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" aus dem Hebräischen ins Deutsche, wie das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte. Der ebenfalls mit 10.000 Euro dotierte Preis für die Übersetzung ins Hebräische ging posthum an die im Januar gestorbene israelische Thomas-Mann-Übersetzerin Nili Mirsky für ihre Übertragung der "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull".

Tschechischer Opernfilm-Regisseur Weigl gestorben Er arbeitete mit Rostropowitsch und Pavarotti Der tschechische Film- und Fernsehregisseur Petr Weigl ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 79 Jahren, wie die Zeitung "MF Dnes" aus Prag berichtete. Weigl machte sich einen Namen mit Opern- und Musikverfilmungen wie "Rusalka" nach Dvorak von 1977 und der "Winterreise" nach Schubert von 1994 mit der deutschen Sängerin Brigitte Fassbaender. Für seine Filme arbeitete Weigl mit weiteren namhaften Künstlern wie dem Dirigenten Mstislaw Rostropowitsch und dem Tenor Luciano Pavarotti zusammen. Kritiker lobten seinen unkonventionellen, eigenen Stil. Weigl kooperierte dabei auch mit deutschen Fernsehsendern wie ARD und ZDF sowie mit der britischen BBC. Er gewann zweimal den Prix Italia, für "Das Labyrinth der Macht" von 1969 sowie die Filmadaption des Prokofjew-Balletts "Romeo und Julia" von 1972. Vor zehn Jahren wurde er mit dem Vladislav-Vancura-Preis des tschechischen Fernseh-Branchenverbands FITES ausgezeichnet. Im Jahr 2016 erhielt er für sein Lebenswerk den Theaterpreis Thalie des tschechischen Schauspielerverbands.