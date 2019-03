Enge in der Beziehung und ein berüchtigter Block – Zwei Kurzfeatures TU tapes – Teil 2 Feature, 53 min Zusammenstellung Ingo Kottkamp

Der Rapper Sido stilisierte das Märkische Viertel in Berlin zum deutschen Gangster-Ghetto (picture alliance / dpa ZB / Britta Pedersen)

Dokumentarisches Radio – Radiophone Dokumentation – so hieß ein Seminar im Fach Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Dabei entstanden studentische Kurzfeatures. Wir stellen einige von ihnen vor.



Selbstbestimmt und fremdgesteuert

Von Jasmin Erfurt

Ein Kurzfilm zeigt eine Frau in verzweifelter Situation: sie ist enttäuscht worden und kann den Schmerz nicht verwinden. Und im echten Leben? Wie sehr machen wir uns in Beziehungen abhängig?



Paradies – Ein Plattenbau im Garten Eden

Von Roman Bednarek und Adrienne Hünecke

Mit "Mein Block" stilisierte der Rapper Sido das Märkische Viertel zum deutschen Gangster-Getto. Und wie sieht die Realität aus? Eine Clique von Jugendfreunden erinnert sich.

Länge: insgesamt 52‘54