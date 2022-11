„Grüne Wärme“ in Mecklenburg-Vorpommern

Wie die Bürokratie die Energiewende behindert

09:37 Minuten An einigen Häusern in Wöbbelin (Mecklenburg-Vorpommern) sind solche Schilder befestigt. Doch auf die "grüne Wärme" warten die Bewohner bislang vergeblich. © Silke Hasselmann

Von Silke Hasselmann · 09. November 2022, 13:17 Uhr

Wind, Sonne, Biomasse: Im Jahr 2012 machte sich die Gemeinde Wöbbelin auf in eine fossilfreie Zukunft. Doch die Bürokratie legt dem Ort Steine in den Weg. So auch beim Versuch, mit „grüner Wärme“ autark von großen Energieanbietern zu werden.