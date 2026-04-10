Diskussion

Energie- und Spritkrise: Wer muss jetzt entlastet werden?

29:43 Minuten
Eine Zapfsäule mit eingehängten Zapfpistolen an einer Tankstelle.
Die Spritpreise bleiben weiter hoch. Deshalb wächst nun der Druck auf die Politik, weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen. © picture alliance / Rene Traut Fotografie / Rene Traut
Schröder, Gerhard |
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Steigende Preise, wachsender Druck: wer trägt die Last der Energie- und Spritkrise? Für wen braucht es Entlastung, wem muss mehr zugemutet werden? Eine Diskussion übers Sparen, staatliche Eingriffe und den Weg raus aus fossilen Abhängigkeiten.
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