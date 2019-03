Kulturnachrichten

Mittwoch, 20. März 2019

Ende für Hamburgs denkmalgeschützte City-Hochhäuser In den 50er Jahren im Stadtzentrum gebaute Wolkenkratzer sind zum Abriß freigegeben. Das teilte die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen mit. Weil die City-Hochhäuser unter Denkmalschutz und unweit der mit dem Weltkulturerbe geschützten Speicherstadt und dem Kontorhausviertel stehen, wurde ICOMOS International darüber informiert. Laut Behörde bedauere der Rat für Denkmalpflege der Vereinten Nationen, die Entscheidung, stellte jedoch keine Gefährdung des Welterbestatus' fest. Die Hochhäuser sollen durch einen Neubau mit rötlicher Backstein-Fassade ersetzt werden. Kritiker fürchten, dadurch könnten Sichtachsen versperrt und der Gesamtanspruch des Weltkulturerbes Kontorhausviertel und Speicherstadt beeinträchtigt werden.

Erstmals führt eine Frau den Deutschen Kulturrat Die Sprecher des Deutschen Kulturrats haben die Musikwissenschaftlerin Susanne Keuchel an ihre Spitze gewählt. Die 52-jährige ist Direktorin der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen und hat zahlreiche Publikationen zur Kulturforschung und Kulturellen Bildung herausgegeben. Keuchel löst den Cellisten und Dirigenten Christian Höppner ab. Der Deutsche Kulturrat mit seinen acht Sektionen aus fast 250 Bundesverbänden versteht sich seit fast 40 Jahren als Ansprechpartner der Politik und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union.

ZfA will neues Bilder-Archiv aufbauen Die größte Privatsammlung antisemitischer Bilder ist der Technischen Universität Berlin geschenkt worden. Der Holocaust-Überlebende Arthur Langerman übergab ihr mehr als 9.000 Objekte, darunter 5.000 Postkarten, 1.000 Skizzen sowie hunderte Plakate, Gemälde und Drucke aus Europa, den USA und der arabischen Welt. Das Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) der TU will damit ein "Arthur Langerman Archiv" aufbauen. Der 1942 geborene Sammler sagte in Berlin, für ihn läge in den Bildern "eine zentrale Erklärung für die Schoah". Das Sammeln sei zu einer Passion und "vielleicht einer Art Therapie" geworden. Aus seiner Familie hatten den Holocaust nur er und seine Mutter überlebt.

Nominierungen für Lola 2019 stehen fest "Styx", "Gundermann" und "Der Junge muss an die frische Luft": Diese drei Spielfilme haben die meisten Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2019 erhalten. Insgesamt benannte die Filmakademie wieder sechs Produktionen in der Kategorie "bester Spielfilm": Dazu gehören neben dem Geflüchteten-Drama "Styx", der Lebensgeschichte des Liedermachers "Gundermann" und "Der Junge muss an die frische Luft", den Kindheitserinnerung von Hape Kerkeling, die Verfilmung der Anna-Seghers-Novelle "Transit", die Jugend-Komödie "Das schönste Mädchen der Welt" und das Roadmovie "25km/h". "Der Goldene Handschuh" über den Frauenmörder Fritz Honka ging bei der Berlinale leer aus, ist aber nun sowohl für den "besten Darsteller", das "beste Kostümbild" und die "beste weibliche Nebenrolle" im Rennen. Die drei nominierten Dokumentarfilme sind: "Of Fathers and Sons", "Elternschule" und "Hi, AI". Die Preisträger werden bei der Gala am 3. Mai bekanntgegeben. Den Ehrenpreis erhält dann die Regisseurin Margarete von Trotta.

Spiegel zieht personelle Konsequenzen aus Fall Relotius „Ullrich Fichtner und Matthias Geyer werden mit neuen strategischen Aufgaben beim ,Spiegel' betraut“. Das hat das Nachrichtenmagazin in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Die beiden Journalisten waren maßgeblich für die Veröffentlichung der Reportagen von Claas Relotius verantwortlich, dessen Fälschungen Ende vergangenen Jahres aufgeflogen waren. „Die ihnen ursprünglich zugedachten Leitungsfunktionen, Chefredakteur und Blattmacher, treten Fichtner und Geyer "in Einvernehmen mit der Chefredaktion nicht an“, heißt es weiter. Geyer gebe auf eigenen Wunsch auch die Leitung des Ressorts Gesellschaft ab. „Die Untersuchung der Kommission, die sich mit der Aufarbeitung des Falls Relotius beschäftigt, hat ergeben, dass Ullrich Fichtner und Matthias Geyer keine persönliche Schuld an den Betrugsfällen trifft“. Beide verbleiben mit besonderen Aufgaben im Haus.

Woodstock reloaded Ein halbes Jahrhundert nach dem legendären Festival haben sich zur Jubiläumsausgabe viele der Künstler angesagt, die schon 1969 auf der Bühne standen. Wie Veranstalter Michael Lang dem "Rolling Stone" sagte, gehören dazu Santana, Country Joe McDonald, Canned Heat und John Fogerty, der frühere Frontmann von Credence Clearwater Revival. Weil es eine "generationsübergreifende" Veranstaltung werden soll, so Lang, werden auch Jay-Z und Miley Cyrus bei Woodstock 50 auftreten.

Finanzierung von Lüpertz-Projekt in Karlsruhe steht 750.000 Euro sind zusammengekommen, um vierzehn Keramiktafeln von Markus Lüpertz umzusetzen. Das teilte der Initiator des Karlsruher Kunstprojekts, Anton Goll, mit. Die Summe hätten ausschließlich private Spenden ermöglicht. Der 77-jährige Künstler will sein Projekt "Genesis" für sieben Haltestellen der neuen U-Bahn schaffen. Die Bauarbeiten sollen Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Mutmaßungen über den Titel trat Lüpertz erneut entgegen: Die ganze Diskussion sei absurd. Er sei selber wahnsinnig neugierig, was rauskommen wird.»

Iffland-Ring keine Männerdomäne Bevor bekanntgegeben wird, an wen der verstorbene Bruno Ganz seine Auszeichnung im Angedenken an den 1814 verstorbenen Theater-Granden August Wilhelm Iffland vererbt hat, spricht sich das Fachmagazin "Theater heute" dafür aus, die Kriterien für die Vergabe zu ändern. Der seit 1954 vergebene Iffland-Ring für den "bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters", darf satzungsgemäß nur an Männer vergeben werden. "Wir fänden es angemessen, allen historischen - und historisch bedingten - Regeln zum Trotz, den Iffland-Ring für Frauen zu öffnen", schreibt die Redaktion. Im Deutschlandfunk Kultur sagte auch Kay Voges, Intendant des Schauspiel Dortmund, es sei "Zeit für eine Frau" - und fügte hinzu: "Dieser Geniekult um den einen oder die eine Größte, das ist eine sehr antiquierte Denkweise." Die Theaterszene sei so "unglaublich reichhaltig", dass man den Ifflandring nicht so hoch hängen sollte. Nach der Beisetzung von Bruno Ganz heute in Zürich soll der Name des neuen Preisträgers in Wien bekanntgegeben werden.

Knapp halbe Million Zuschauer für Gottschalk im BR Talkmaster Thomas Gottschalk erreichte mit der ersten Ausgabe der neuen Literatursendung "Gottschalk liest" im Bayerischen Rundfunk einen Marktanteil von 2 Prozent. Die um 22 Uhr ausgestrahlte Fernsehsendung mit vier Schriftstellerinnen und Schriftstellern lag damit im Vergleich zum 12-Monats-Durchschnitt von derzeit 0,6% auf einem guten Platz. Die Mehrheit der TV-Kritiker befand, Gottschalk habe die vorgestellten Bücher nicht aufmerksam genug gelesen und mehr auf Pointen denn auf interessierte Gespräch gesetzt.

Wuppertal feiert Friedrich Engels Mit wissenschaftlichen Tagungen und Kulturveranstaltungen wird Friedrich Engels, der berühmte Sohn der Stadt Wuppertal, zu seinem 200. Geburtstag im Jahr 2020 geehrt. Ein Höhepunkt werde außerdem am 28. November 2020 die Wiedereröffnung des großbürgerlichen Engels-Hauses sein, das der Unternehmer-Familie gehörte, sagte Koordinatorin Julia Kohake. Auch das angegliederte Museum für Frühindustrialisierung soll dann saniert sein. Bereits seit fünf Jahren steht in Wuppertal eine von China gestiftete Engels-Statue. Friedrich Engels war Mäzen von Karl Marx und Mitautor des Kommunistischen Manifests von 1848. Er war am 28. November 1820 in Barmen, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal, zur Welt gekommen.

KI braucht für Ethikrat mehr klassische Bildung Die Fähigkeiten zur Unterscheidung und zum Zulassen von Zweideutigkeiten: Das ist für den Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, das wichtigste Mittel, um vernünftig mit Künstlicher Intelligenz umzugehen. Die Bibel sei wie Goethes "Faust" ein Beispiel für menschliche Möglichkeiten - mit allen Höhen und mit den schrecklichsten Tiefen, sagte er. Andere Denksysteme erreiche man nicht, wenn man automatische Übersetzungssysteme nutze. Menschen seien nicht nur für Handlungen sondern auch Unterlassungen verantwortlich, so Dabrock vor dem Europaparlament. KI habe aber viele Potenziale zur Verbesserung des Lebens, zum Beispiel in der Krebsforschung.

Leipziger Buchmesse beginnt am Abend Zu Beginn der Leipziger Buchmesse, die um 19 Uhr feierlich eröffnet wird, erhält die US-russische Schriftstellerin Masha Gessen den Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Die 51-Jährige wird damit für ihr Buch "Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor" ausgezeichnet. Bis Sonntag präsentieren sich 46 Länder mit knapp 2.500 Ausstellern. Das sind knapp 90 weniger als im vergangenen Jahr. Für das Publikumsfest "Leipzig liest" sind mehr als 3.600 Veranstaltungen eingeplant. Morgen wird bekanntgegeben, wer den Leipziger Buchpreis in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essay und literarische Übersetzung erhält. Gastland ist Tschechien.

Starsopranistin Gruberova beendet Opernkarriere Die Sopranistin Edita Gruberova beendet ihre Opernkarriere. Am 27. März werde sie zum letzten Mal in einem szenischen Stück auf der Bühne stehen, teilte die Bayerische Staatsoper in München mit. Gruberova wird dort die Königin Elisabetta in Gaetano Donizettis Oper "Roberto Devereux" in der Inszenierung von Christof Loy geben. Danach werde sie nur noch bei Konzerten singen und Meisterklassen halten. Gruberova, die in Bratislava geboren wurde, hat in ihrer langen Karriere viele Opernrollen gesungen - in München und auf vielen Bühnen weltweit. Sie war die Königin der Nacht ebenso wie Lucrezia di Borgia oder Lucia di Lammermoor. Der Münchner Opernintendant würdigte die 72-Jährige als Primadonna assoluta und große Diva.

Andrej Kiska mit Sinti und Roma-Bürgerpreis geehrt Der slowakische Präsident Andrej Kiska hat in Brüssel den Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma erhalten. Kiska wurde für sein gesellschaftliches Engagement und seinen beharrlichen Einsatz für die Belange der Roma in der Slowakei ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es: "Besonders in einer Zeit, in der sich Sinti und Roma in Europa von rechtsextremen und nationalistischen Strömungen und Parteien zunehmend bedroht sehen, spricht sich Andrej Kiska deutlich für die gleichberechtigte Teilhabe der Roma in seinem Heimatland aus." Die Auszeichnung findet im Rahmen der Roma-Woche im Europäischen Parlament statt. Bis Donnerstag diskutieren Vertreter von Roma-Organisationen mit EU-Politikern Strategien im Kampf gegen Antiziganismus und für die Förderung von Bildungschancen für Kinder aus Roma-Familien.

Abelpreis für Mathematik erstmals an Frau verliehen Zum ersten Mal erhält eine Frau den Abelpreis. Er zählt mit der Fields-Medaille zu den angesehensten Preisen auf dem Gebiet der Mathematik. Wie die Norwegische Akademie der Wissenschaften bekanntgab, geht die renommierte Auszeichnung an die US-Wissenschaftlerin Karen Uhlenbeck für ihre Arbeit zu partiellen Differenzialgleichungen. "Karen Uhlenbeck erhält den Abelpreis 2019 für ihre grundlegende Arbeit in der geometrischen Analyse und der Eichtheorie, die die mathematische Landschaft dramatisch verändert hat", erklärte der Vorsitzende des Abel-Komitees, Hans Munthe-Kaas. "Ihre Theorien haben unser Verständnis von minimalen Oberflächen, wie etwa die einer Seifenblase, revolutioniert", sagte er. Die von ihr entwickelten Methoden würden heute von "jedem Geometer und Analysten" genutzt, teilte die Akademie mit.