Donnerstag, 2. September 2021

Ende des Streits um geraubtes Liebermann-Bild

Der Streit um ein von den Nationalsozialisten geraubtes Gemälde des Künstlers Max Liebermann ist beendet. Das teilte das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt mit. Man habe sich mit den Erben Liebermanns auf eine gütliche Lösung geeinigt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Rede ist von einer Zahlung an den Nachlass, die freiwillig von einer Privatperson außerhalb der Stiftung erfolge und über deren Höhe Stillschweigen vereinbart worden sei. Damit kann das Porträt von Liebermanns Frau Martha dauerhaft in der Sammlung bleiben. Neben dem Bild soll künftig über seine Herkunft informiert werden. Das Bildnis Martha Liebermanns war 1943 von der Gestapo beschlagnahmt worden.