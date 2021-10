Kulturnachrichten

Montag, 25. Oktober 2021

"Emma"-Redaktion kürt den Papst zum "Sexist Man Alive" Alice Schwarzers "Emma"-Redaktion hat Papst Franziskus zum "Sexist Man Alive 2021" ausgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist für das feministische Magazin der frauenfeindlichste Mann des Jahres. Obwohl er auch manch positiven Zug habe, sei der 84 Jahre alte Argentinier nach wie vor der "Chef eines Apartheidssystems, in dem Frauen Menschen zweiter Klasse" seien, kritisiert die Zeitschrift in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe. "Allein aufgrund ihres biologischen Geschlechts sind sie Dienerinnen der frommen Herren und schrubben die Kirchenböden. Auch im 21. Jahrhundert steht der Vatikan an der Spitze des ältesten hermetischsten Männerbundes dieser Welt." Mit seiner Untätigkeit brüskiere der Papst zahllose engagierte Katholikinnen, die seit Jahrzehnten für das Recht kämpften, Priesterinnen oder wenigstens Diakoninnen werden zu können.

Interne Dokumente verstärken Druck auf Facebook Die Veröffentlichung weiterer interner Informationen bringt Facebook verstärkt unter Druck. In den am Montag koordiniert erschienenen Berichten großer US-Medien heißt es unter anderem, Facebook falle es in vielen Ländern schwer, Falschinformationen und Hassrede zu bekämpfen. Während sich das Unternehmen der Probleme bewusst sei, präsentiere es nach außen nur Erfolge. Die Artikel gehen zu großen Teilen auf interne Unterlagen zurück, die von der früheren Mitarbeiterin Frances Haugen heruntergeladen wurden. Haugen wirft Facebook und Konzernchef Mark Zuckerberg vor, Profit über das Wohl der Nutzer gestellt zu haben. Sie tritt als Whistleblowerin auf und übergab Dokumente der Börsenaufsicht SEC und dem US-Kongress. Haugen hatte bereits massive Kritik an Facebook mit dem Vorwurf ausgelöst, dass der Konzern sich zu wenig um das Wohlergehen von Teenagern bei der Fotoplattform Instagram sorge.

Fenster aus Notre Dame werden in Köln restauriert Vier Fenster der 2019 durch einen Brand schwer beschädigten Kathedrale Notre Dame in Paris werden in Köln restauriert. Anfang 2022 würden sie nach Köln geliefert, sagte die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner heute der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem verheerenden Feuer seien in Deutschland etwa 500 000 Euro an Spenden eingegangen, weitere 200 000 Euro habe der Zentral-Dombau-Verein zu Köln gesammelt. Man habe aber nicht einfach nur Geld überweisen wollen, sagte Schock-Werner, die die deutsche Hilfe beim Wiederaufbau von Notre Dame koordiniert. So würden jetzt die deutschen Spenden für eine konkrete Hilfe verwendet, indem die Restaurierung in der Dombauhütte des Kölner Doms erfolgt. Bei der Glasrestaurierung seien Deutschland und insbesondere Köln führend. Im Mai 2023 sollen die restaurierten Fenster wieder in Paris eingebaut werden.

Toleranz-Preis für Knobloch und Libeskind Der Star-Architekt Daniel Libeskind und die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden, Charlotte Knobloch, werden mit dem "Preis für Verständigung und Toleranz" des Jüdischen Museums Berlin ausgezeichnet. Knobloch sei eine treibende Kraft für einen friedlichen Dialog zwischen Kulturen und Religionen und trete stets mit klaren Worten Antisemitismus und der Diskriminierung von Minderheiten entgegen, teilte das Museum mit. Libeskind, der unter anderem das Jüdische Museum Berlin entworfen hat, zeichne ein zutiefst demokratisches Architekturverständnis aus. Seine Bauten seien Orte, an denen Freiheit, Verständigung und Toleranz gedeihen könnten. Der undotierte Preis soll am 13. November verliehen werden.

Kommission zur Missbrauchs-Aufarbeitung gegründet Im Erzbistum Freiburg hat sich eine neue Kommission zur Aufarbeitung und für Prävention von sexualisierter Gewalt und Missbrauch gegründet. Dem Gremium gehören neun Expertinnen und Experten an, unter anderem der Jurist Matthias Jestaedt und Theologe Magnus Striet aus Freiburg, sowie die Mediziner Michael Kölch und Elisabeth Lammert. Das Gremium soll vollständig unabhängig arbeiten, wie das Bistum mitteilte. Zuletzt hatte sich zusätzlich ein eigener Betroffenenbeirat zur Unterstützung von Missbrauchsbetroffenen formiert. Mit der Einrichtung der Kommission setzt die Diözese bundesweit einheitliche Vorgaben der Bischofskonferenz um. Bislang hatte im Erzbistum eine Kommission unter Leitung von Erzbischof Stephan Burger gearbeitet. Deren Abschlussbericht soll Anfang 2022 veröffentlicht werden. Die neue Kommission will die Arbeit fortsetzen.

67 Filme für Deutschen Nachwuchsfilmpreis nominiert 67 Filme sind für den Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2021 nominiert worden. Die Sieger werden beim Internationalen Film-Festival "up-and-coming" in Hannover gekürt. Es findet vom 22. bis 28. November überwiegend digital statt, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem gehen 78 Streifen ins Rennen um den "up-and-coming International Film Award". Auch der Bundes-Schüler-Filmpreis wird dort vergeben. Der Deutsche Nachwuchsfilmpreis und auch der "up-and-coming International Film Award" werden jeweils dreimal vergeben. Jede Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert. Insgesamt gab es mehr als 4.000 Bewerbungen für die Preise. Alle nominierten Filme sind bei dem Festival zu sehen, das bereits zum 16. Mal ausgerichtet wird.

Reggaeton-Sänger J. Balvin entschuldigt sich für Video Der kolumbianische Reggaeton-Star J. Balvin hat sich für das Musikvideo zu seinem Song "Perra" entschuldigt. Viele Internetnutzer hatten zuvor empört reagiert. Auch Kolumbiens Vizepräsidentin Ramírez hatte dem Musiker vorgeworfen, sexistische und rassistische Botschaften zu verbreiten. Er wolle sich bei allen entschuldigen, die sich verletzt gefühlt hätten, "insbesondere bei Frauen und der schwarzen Gemeinschaft", sagte Balvin am Sonntag in einem Instagram-Video. Er habe das "Perra"-Video, das dort bereits mehr als zehn Millionen Aufrufe hatte, entfernt, sagte der Sänger. Im Clip ist Balvin neben schwarzen Frauen zu sehen, die mit Ketten am Hals gefesselt neben ihm her kriechen. Im Clip sagt Balvin, er gehe in die "Unterwelt" - und erscheint dann als einziger Hellhäutiger, der in einem Armenviertel unter Schwarzen tanzt. Reggaeton wird von Feministinnen kritisiert, die in Texten oft eine Verharmlosung der "Macho-Kultur" in Lateinamerika sehen.

Amnesty International zieht sich aus Hongkong zurück Amnesty International schließt seine Büros in Hongkong. Der Schritt erfolge aufgrund des von Peking erlassenen Sicherheitsgesetzes, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Dadurch sei es unmöglich, frei und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seitens der Regierung zu arbeiten, erklärte die Vorstandsvorsitzende Singh Bais. Die jüngsten Angriffe auf lokale Menschenrechts- und Gewerkschaftsgruppen signalisierten eine Intensivierung der Kampagne der Behörden, die Stadt von allen abweichenden Stimmen zu befreien. Auch Dutzende zivilgesellschaftliche Gruppen haben sich in letzter Zeit aufgelöst, oft nachdem sie von den staatlich kontrollierten Medien Chinas als "subversiv" bezeichnet wurden.

"Cringe" ist das "Jugendwort des Jahres" 2021 "Cringe" ist das "Jugendwort des Jahres" 2021. Der Begriff setzte sich bei einem finalen Voting des Langenscheidt-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. "Cringe" beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes - im Englischen hat es die Bedeutung "zusammenzucken" oder "erschaudern". Auf Rang zwei und drei landeten "Sus" - abgeleitet aus dem englischen "Suspect", für etwas Verdächtiges - und "Sheesh" als Ausdruck des Erstaunens. Rund 1,2 Millionen Jugendliche hatten nach Verlagsangaben in mehreren Runden online über ihr Lieblingswort abgestimmt. Bis 2020 hatten Erwachsene über das Jugendwort des Jahres entschieden. Im vergangenen Jahr gewann "Lost" - es drückt in der Jugendsprache Ahnungslosigkeit und Unsicherheit aus. Damals landete "Cringe" auf dem zweiten Platz.

US-Schauspieler James Michael Tyler gestorben Der US-Schauspieler James Michael Tyler ist tot. Nach US-Medienberichten starb der 59-Jährige am Sonntag in seinem Haus in Los Angeles an Prostatakrebs. Tyler wurde vor allem durch die Erfolgsserie "Friends" bekannt, in der er den Kellner Gunther spielte. In der 90er-Jahre-Hitserie, in der sich alles um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York drehte, spielte Tyler unter anderem an der Seite von Jennifer Aniston. Er wirkte auch in den Serien "Scrubs - Die Anfänger" und "Sabrina - Total Verhext!" mit.

Stadtbibliothek Paderborn ist Bibliothek des Jahres 2021 Die Stadtbibliothek Paderborn ist als Bibliothek des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde ihre zukunftsorientierte Bibliotheksarbeit. Sie vereine Digitalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Kooperation, teilte der Deutsche Bibliotheksverband in Berlin mit. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert und wird von dem Verband sowie von der Deutsche Telekom Stiftung verliehen.

"Seit Jahren beweist die Bibliothek immer wieder, wie schnell und flexibel sie auf die Bedarfe der Nutzer*innen aller Generationen eingeht", erklärte Petra Büning vom Vorstand des Bibliotheksverbandes in einer Mitteilung. Für die Telekom-Stiftung hob Thomas de Maizière die Angebote der Bücherei für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik hervor.

Osnabrücker Filmpreis für kosovarisches Drama "Hive" Mit der Verleihung des mit 15.000 Euro dotierten Friedensfilmpreises sowie weiterer Auszeichnungen ist das Unabhängige Filmfest Osnabrück zu Ende gegangen. Der Hauptpreis ging an das Filmdrama "Hive" von Blerta Basholli. Die Jury lobte das Langfilmdebüt der Kosovarin als einen "bewegenden Film, der einen noch Tage später nicht loslässt". In Anlehnung an reale Ereignisse erzählt Basholli die Geschichte einer Landsfrau, der es nach einem serbischen Überfall auf ihr Dorf gemeinsam mit anderen Frauen gelingt, gegen patriarchale Strukturen eine Genossenschaft zu gründen und zum Erfolg zu führen.

Abschied von getöteter Kamerafrau Hutchins Freunde und Kollegen haben in Santa Fe von der getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins Abschied genommen. Rund 200 Menschen entzündeten am Samstag bei Sonnenuntergang Kerzen, hielten eine Schweigeminute ab und trugen Gedichte vor. Mehrere Redner erinnerten an die künstlerischen Leistungen der 42-Jährigen, die bei Dreharbeiten im US-Staat New Mexico von Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin erschossen wurde. Die Ermittler in New Mexico prüften, ob bei den Arbeiten am Western "Rust" alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.