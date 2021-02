Kulturnachrichten

Montag, 8. Februar 2021

Elton John fordert Hilfe für Nachwuchskünstler Popstar Elton John kämpft weiter für Musiker mit Brexit-Problemen und fordert eine Hilfsorganisation für Nachwuchsmusiker. "Wir brauchen eine neue Generation von Superstars, nicht nur, weil eine Generation von Superstars - meine Generation - älter wird, in den Ruhestand geht und wegstirbt", heißt es in einem Kommentar der Musikikone im "Guardian" (Sonntag). Die Hilfsorganisation solle jungen Künstlern bei der Tourplanung zur Seite stehen, mit Anwälten und Buchhaltern. Finanziert werden solle die Organisation auch von der Musikwirtschaft selbst, schlug der Sänger vor. Unwd er warnte: Ohne Hilfe kämen bald nur noch Mainstream-Musiker auf Tour. John gehörte zu den mehr als 100 Unterzeichnern eines offenen Briefs, in dem Musik-Stars der Regierung Versagen bei der Verhandlung über Visaregeln mit der EU vorgeworfen hatten. Seit dem 1. Januar, dem Ende der Brexit-Übergangsphase, benötigen Musiker und Künstler Visa und andere Dokumente für Auftritte in der EU beziehungsweise in Großbritannien. London und Brüssel machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich.

Mit Straßenkreide gegen verbale sexuelle Belästigung Mehrere Gruppen junger Frauen setzen sich gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ein. Über Instagram sammeln die Aktivistinnen sexuell anzügliche Kommentare und kreiden sie wortwörtlich an: Mit Straßenkreide schreiben sie die Vorfälle dort auf, wo sie passiert sind. Die Bilder der Aktionen und die dazugehörigen Hintergrundgeschichten teilen sie auf der Foto-Plattform. Mit einer Petition fordern fast 70 000 Unterzeichner, dass verbale sexuelle Belästigung einen Platz im Strafgesetzbuch bekommt.

Auf der Anklagebank: Holocaust-Forscher in Polen Die renommierten Holocaust-Forscher Barbara Engelking und Jan Grabowski müssen sich in Warschau vor Gericht veantworten. Sie forschen zu einem schwierigen Thema in Polen: Der Kollaboration mit den Nazis während der deutschen Besatzungszeit. Gegen die Historiker klagt die 80-jährige Nichte eines früheren Ortsvorstehers aus Ostpolen. Sie sieht die Erinnerung an ihren Onkel geschädigt, verlangt umgerechnet rund 22 500 Euro Entschädigung und eine öffentliche Entschuldigung. Unterstützt wird die Klage von der rechtsnationalen Stiftung "Reduta. Festung des guten Namens - Liga gegen Verleumdung". Wissenschaftler und Holocaust-Experten weltweit schlagen Alarm. Sie befürchten, dass unabhängige Forschung über den Holocaust in Polen beendet wird. Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem spricht von "einer schwerwiegende Attacke auf freie und offene Forschung".

Super Bowl: Amanda Gorman dankt Corona-Helfern Die Dichterin Amanda Gorman hat beim US-Football-Finale "Super Bowl" Menschen geehrt, die sich im Kampf gegen die Corona-Krise engagieren. Als Beispiele nannte die 22-Jährige in ihrem Vortrag medizinische Angestellte, Erzieher und Lastwagenfahrer. Auch gedachte sie der Opfer der Pandemie und beschwor den Zusammenhalt in der Gesellschaft zur gemeinsamen Bekämpfung der Krise. Gorman war durch ihren Aufritt bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden weltweit bekannt geworden. Damals hatte sie in einem Gedicht das Land zur Versöhnung aufgerufen. Nach Gormans Vortrag trafen die Tampa Bay Buccaneers auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Die Buccaneers gewannen mit 31:9. Dabei feierte der 43-jährige Football-Star Tom Brady bereits den siebenten "Super Bowl"-Sieg in seiner Karriere.