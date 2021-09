Sonntag, 26. September 2021

Elton John eröffnet Global Citizen Live in Paris

Vor der Kulisse des Pariser Eiffelturms hat Elton John zu globalem Zusammenhalt in der Corona-Krise aufgerufen. "Wir dürfen niemanden zurücklassen", sagte er am Abend mit Blick auf Covid-19-Impfungen in Paris beim Auftakt zum Global Citizen Live. Mit Solidarität und Liebe könne man eine bessere Zukunft gestalten. Bei dem 24-stündige Großevent mit Konzerten in New York, Los Angeles, Rio de Janeiro und Mumbai, treten unter anderen auch Coldplay, Jennifer Lopez und Billie Eilisch auf.