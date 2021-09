Kulturnachrichten

Freitag, 17. September 2021

Elmgreen & Dragset mit Robert-Jacobsen-Preis geehrt Das dänisch-norwegische Künstlerduo Elmgreen & Dragset wird im Oktober mit dem Robert-Jacobsen-Preis der Stiftung Würth ausgezeichnet. "Sie untersuchen die Möglichkeiten von Kunst im öffentlichen und institutionellen Raum und gehen dabei auf soziale und soziologische Fragen ein", teilte die Würth-Gruppe in Künzelsau mit. 2008 schuf das Duo im Berliner Tiergarten das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Preisverleihung ist am 4. Oktober in Künzelsau.

Zukunftsmuseum in Nürnberg eröffnet Nach mehr als drei Jahren Bauzeit ist das Zukunftsmuseum in Nürnberg eröffnet worden. In der Ausstellung geht es um Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data oder das Leben im All, die unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert werden. Ursprünglich hätte die Zweigstelle des Deutschen Museums in München schon Ende 2020 eröffnet werden sollen, wegen der Corona-Pandemie wurde es aber später. Auf drei Etagen veranschaulichen nun 250 Exponate, Prototypen und Modelle, wie das Leben in Zukunft aussehen könnte. Fast 28 Millionen Euro hat das neue Museum in der Nürnberger Altstadt gekostet.

Dreharbeiten für neue "Babylon Berlin"-Staffel fertig Die Dreharbeiten für die vierte Staffel des Krimis "Babylon Berlin" sind abgeschlossen. Diesmal lieferte Volker Kutschers Roman "Goldstein" die Vorlage, die Geschichte spielt in den Wintermonaten 1930/1931, wie es in der Mitteilung der Produktionsfirma heißt. Die neuen Folgen sollen 2022 zuerst bei Sky zu sehen sein. Ein halbes Jahr später ist die Ausstrahlung im Ersten geplant. Regie führten erneut Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer. Der Berlin-Krimi mit Volker Bruch und Liv Lisa Fries in den Hauptrollen ist eine der erfolgreichsten deutschen Serien der vergangenen Jahre.

Quallen auf UN-Gebäude während Vollversammlung Während der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche sollen Quallen auf dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York schwimmen. Ein dänisches Künstlerkollektiv wolle nachts Bewegtbilder von sogenannten Staatsquallen auf die Nordseite des 39-stöckigen Gebäudes in Manhattan projizieren, teilten die UN mit. Damit solle darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es für die Staats- und Regierungschefs sei "in Harmonie für das Wohlergehen aller Arten auf diesem Planeten zu arbeiten".

Deutscher Fernsehpreis für Lanz und Donskoy In Köln ist am Abend der Deutsche Fernsehpreis verliehen worden. Dabei wurde Petra Schmidt-Schaller als beste Schauspielerin ausgezeichnet, bester Schauspieler wurde Sascha Alexander Gersak. Sie wurden für ihre Rollen im ARD-Mehrteiler "Die Toten von Marnow" geehrt - Gersak außerdem für seine Leistung in "Polizeiruf 110: Der Verurteilte". Weitere Preise holten unter anderen die Moderatoren Andrea Kiewel und Joko Winterscheidt sowie Talkshow-Gastgeber Markus Lanz. In der Kategorie "Beste Comedy / Late Night" setzte sich die WDR-Sendung "Freitagnacht Jews" mit Daniel Donskoy durch.

Pfund und Unze kehren nach Großbritannien zurück Die Regierung Großbritanniens hat angekündigt, das imperiale System für Gewichte und Maße wiedereinzuführen. Das berichtet die Zeitung "The Times". Damit dürfen Geschäfte künftig ihre Waren nur noch in Pfund und Unze auszeichnen - unter EU-Regeln war das nur erlaubt, wenn zugleich das Gewicht in Kilogramm angegeben war. Brexit-Befürwortern war das Verbot ein Dorn im Auge, sie feiern jetzt die Rückkehr zu englischen Traditionen.

Mehrheit an Studio Babelsberg AG soll verkauft werden Die Filmproduktionsstätte Studio Babelsberg in Potsdam soll mehrheitlich verkauft werden. Mit der Firma TPG Real Estate Partners sei eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden, teilte die Studio Babelsberg AG mit. In der kommenden Woche solle es ein öffentliches Angebot für alle Aktionäre der Gesellschaft geben. Das Studio Babelsberg wurde 1912 gegründet, es ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt und die Wiege des deutschen Films.

Peter Schamonis Max-Ernst-Sammlung wird versteigert Die Sammlung des deutschen Filmemachers Peter Schamoni von Max-Ernst-Werken wird versteigert. Mehr als 80 Arbeiten des Surrealisten aus allen Schaffensperioden bietet das Auktionshaus Phillips im Oktober in London an. Schamoni war fasziniert von Ernst. Er machte bis zum Tod des Malers im Jahr 1976 allein fünf Filme über den Surrealisten. Schamoni hat dem Künstler auch mit der Kamera beim Arbeiten über die Schulter geschaut. Schamoni war zudem Mitglied im Kuratorium der Stiftung Max Ernst in Brühl und war dem Museum eng verbunden. Schamoni starb im Juni 2011. Warum die Sammlung nun versteigert wird, gab das Auktionshaus nicht bekannt.