Kulturnachrichten

Montag, 9. Juli 2018

Ellen Ehni wird neue WDR-Chefredakteurin Fernsehen Ehni folgt auf Sonia Seymour Mikich Die Journalistin und Moderatorin Ellen Ehni wird neue Fernseh-Chefredakteurin beim WDR. Sie beginnt ihre Tätigkeit am 1. September und übernimmt auch die Leitung des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen, wie der WDR in Köln mitteilte. Ehni ist Jahrgang 1973 und folgt auf die 66-jährige Sonia Seymour Mikich, die in den Ruhestand geht. Die Juristin arbeitete zuvor unter anderem als Fernsehkorrespondentin im ARD-Studio Paris. 2012 wurde Ehni Chefin der Programmgruppe Wirtschaft und Recht und moderierte die WDR-Ausgaben von "Plusminus". Seit 2016 leitet sie die Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland. Zudem präsentiert Ehni den "ARD-Deutschlandtrend" und kommentiert in den "Tagesthemen". Außerdem moderiert sie WDR-"Brennpunkte" und Sondersendungen im Ersten.

Stadttor aus biblischer Zeit im Golan gefunden Es soll sich um das Eingangstor zu der biblischen Stadt Zer handeln Bei Grabungen in der antiken Stadt Bethsaida in den Golanhöhen haben internationale Archäologen ein Stadttor aus der Zeit des ersten jüdischen Tempels gefunden. Nach Einschätzungen der Forscher handelt es sich dabei um das Eingangstor zu der biblischen Stadt Zer, wie die Tageszeitung "Jerusalem Post" berichtete. Ferner fanden die Forscher unter Leitung des israelischen Archäologen Rami Arav laut dem Bericht den Boden eines römischen Tempels. Diesen soll Philipp Herodes, Sohn des großen Königs Herodes, erbaut haben. Arav bezeichnete den Fund des Tores als bedeutend, da nur wenige Stadttore aus dieser Zeit erhalten seien. Die Größe, der Reichtum und die eindrückliche Befestigung deuteten ferner darauf, dass Zer eine bedeutende Stadt gewesen sei. Die Stadt Zer wird in der Bibel im Buch Josua als eine der befestigten Städte erwähnt. Bei den biblischen Orten Bethsaida und Zer handelt es sich laut Arav um dieselbe Stadt.

Beyoncé und Jay-Z zum 100. Geburtstag Mandelas Konzert findet am 2. Dezember 2018 in Johannesburg statt Beim Festival zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela Ende des Jahres in Südafrika werden die US-Superstars Beyoncé und Jay-Z auftreten. Das kündigten die Veranstalter des Global Citizen Festivals an. Das Konzert am 2. Dezember ist eine der geplanten Veranstaltungen zu Ehren des Antiapartheidkämpfers, Friedensnobelpreisträgers und früheren südafrikanischen Präsidenten, der am 18. Juli 1918 geboren wurde und am 5. Dezember 2013 gestorben ist. Bei dem Konzert werden auch Ed Sheeran, Usher, Pharell Wiliams und afrikanische Künstler wie Wizkid, Cassper Nyovest und Femi Kuti auftreten. Oprah Winfrey wird eine Rede zum Vermächtnis Mandelas halten, hieß es weiter. Die Global-Citizen-Bewegung hat sich zum Ziel gesetzt, extreme Armut bis 2030 zu überwinden. Mit ihrer Kampagne "Mandela 100" hofft sie, eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) an Spenden für die Ärmsten der Welt einzusammeln.

Polen: Mick Jagger kritisiert Justizreform Stones-Sänger reagiert auf Bitte von Polens Ex-Präsident Walesa Bei einem Konzert in Polen hat Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger auf eine Bitte des polnischen Ex-Präsidenten Lech Walesa hinsichtlich der umstrittenen Justizreformen im Land reagiert. "Ich bin zu alt, um ein Richter zu sein, aber ich bin jung genug, um zu singen", sagte Jagger auf Polnisch bei dem Konzert in Warschau laut einer von der polnischen Zeitung "Gazeta Wyborcza" veröffentlichten Aufnahme. "Ihr wisst, wir sind vor langer Zeit nach Polen gekommen, 1967", sagte Jagger dann weiter auf Englisch mit Blick auf das erste Stones-Konzert in dem Land, das noch zu Zeiten des Kalten Krieges stattfand. "Ich hoffe, Ihr haltet an allem fest, was Ihr seitdem gelernt habt, Gott segne Euch!", fügte Jagger hinzu. Der Friedensnobelpreisträger Walesa, ein Gegner der nationalkonservativen Regierung in Warschau, hatte die Rockveteranen zuvor aufgefordert, politisch Stellung zu beziehen. Viele Menschen in Polen, die die Freiheit verteidigten, bräuchten Unterstützung, hatte Walesa bei Facebook geschrieben. Wenn die Stones in Polen "etwas sagen oder tun könnten, würde ihnen das wahrlich etwas bedeuten".

"Der englische Patient" bester Booker-Preis-Gewinner Das ergab eine Online-Abstimmung "Der englische Patient" von Autor Michael Ondaatje ist der beste Gewinner des Man Booker Prize aller Zeiten. Gekürt wurde der Roman bei einer Gala für die seit fünf Jahrzehnten bestehende renommierte britische Literaturauszeichnung. Er setzte sich gegen vier andere Werke durch. Die Entscheidung fiel per Online-Abstimmung. Der Kanadier Ondaatje hatte 1992 den Man Booker Prize für "Der englische Patient" gewonnen, vier Jahre später wurde sein Drama um Liebe und Leid im Zweiten Weltkrieg mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche in den Hauptrollen verfilmt. Die Filmadaption heimste neun Oscars ein. Für die Nominierungsliste des sogenannten Golden Man Booker Prize hatte eine Jury aus jeder Dekade seit Gründung des Literaturpreises im Jahr 1969 ein Buch ausgewählt.