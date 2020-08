Kulturnachrichten

Freitag, 14. August 2020

Ellen-Auerbach-Stipendium für Ferhat Bouda Der algerische Fotograf Ferhat Bouda wird mit dem Ellen-Auerbach-Stipendium geehrt. Die Auszeichnung der Berliner Akademie der Künste ist mit 20.000 Euro dotiert. Seine Bilder der Berber seien "von einer bewegenden menschlichen Suche geprägt, ein optisches Abtasten, das mit jeder Belichtung die Frage nach der Menschlichkeit stellt", ließ die Jury mitteilen. Bouda wurde 1976 in Algerien geboren, seit einigen Jahren lebt er in Frankfurt am Main. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und soll am 25. Oktober überreicht werden.

Erstmals Fotos von Kunst aus Kloster Alchi Im Himalaya, auf 3500 Meter Höhe, wo es kalt und unwirtlich ist bei monatelangem Eis, Schnee und Regen - dort wurde im 11. Jahrhundert das Kloster Alchi von Mönchen gebaut, deren Lehren sich bis nach Griechenland verbreiteten. Das Kloster gibt es noch immer, doch die Kunstschätze sind mittlerweile gefährdet. Der Fotograf und Ausstellungsmacher Peter van Ham durfte sie als erster und einziger vor einer geplanten Restaurierung fotografieren. Gezeigt werden sie nun in Hamburg, im Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt. Die Ausstellung präsentiert die Aufnahmen fast in Originalgröße der Malereien, und will damit Alchi und seine kulturelle Bedeutung bekannt machen.

Verlag präsentiert erstes Magazin in Leichter Sprache Der Regensburger Verlag "Schnell & Steiner" hat ein Magazin in Leichter Sprache herausgebracht. Unter dem Titel "LeichtSinn" hat eine Redaktion aus Menschen mit und ohne Behinderung Themen wie den Umweltschutz, die Corona-Pandemie oder Menschenrechte aufbereitet, wie das Verlagshaus mitteilte. Den Angaben zufolge ist es bundesweit die erste Veröffentlichung dieser Art. Das 140 Seiten starke Magazin habe klassischen Zeitschriften möglichst ähnlich sein sollen. Dies fördere die Lesemotivation. Ob daraus eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift werde, sei noch offen. Leichte Sprache, die vereinfachte Schriftsprache, hat das Ziel, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Unesco will historische Bauten in Beirut retten Die UN-Kulturorganisation Unesco will eine führende Rolle bei der Rettung und dem Wiederaufbau von historischen Gebäuden in der libanesischen Hauptstadt Beirut übernehmen. Das kündigte der Unesco-Vize-Generaldirektor für Kultur, Ernesto Ottone, bei einem Onlinetreffen zum Wiederaufbau des kulturellen Erbes in Beirut mit. Man arbeite gegenwärtig gemeinsam mit den Partnern im Libanon und weltweit an einem internationalen Aktionsplan. Die Explosion vom 4. August hat nach Angaben des Generaldirektors für Altertümer im libanesischen Kulturministerium mindestens 8.000 Gebäude beschädigt. Darunter sind 640 historische Gebäude, wichtige Museen sowie archäologische und religiöse Stätten.