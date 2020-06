Kulturnachrichten

Sonntag, 28. Juni 2020

Elite-Uni Princeton bricht mit Ex-US-Präsident Wilson Die US-Eliteuniversität Princeton will den Namen des ehemaligen Präsidenten Woodrow Wilson von ihrem Institut für Politikwissenschaft entfernen. Wegen seiner "rassistischen Politik und seiner rassistischen Einstellungen" sei Wilson ein "unangemessener" Namensgeber für ein Institut, das sich gegen Rassismus engagiert, erklärte die Universität. Wilson stand von 1913 bis 1921 an der Spitze der Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zu seiner progressiven Außenpolitik unterstützte er die Rassentrennung in den Südstaaten und in den Ministerien in Washington. Wilson habe damals "die USA in ihrem Streben nach Gerechtigkeit" wieder zurückgeworfen, erklärte Princeton-Präsident Eisgruber.

Online-Konzert zum Corona-Spendenmarathon Musiker und Hollywoodstars haben sich während eines weltweit übertragenen Online-Konzerts gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA ausgesprochen. "Rassismus ist seit Jahrhunderten in unserem System verwurzelt", sagte die Schauspielerin Kerry Washington in einer Videobotschaft. Das habe viele Leben gekostet. Der Musiker Usher sang vor einem düsteren Hintergrund über Diskriminierung und Ungleichheit. Während seines Auftritts lagen Darsteller in der Pose auf dem Boden, in die weiße Polizisten Ende Mai den Afroamerikaner George Floyd gezwungen hatten. Das Konzert bildete den Abschluss eines internationalen Spendenmarathons für Impfstoffe und Behandlungen gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Der EU-Kommission zufolge wurden insgesamt 15,9 Milliarden Euro eingenommen.

Autor von "Die Reifeprüfung" gestorben Der Autor des Romans "Die Reifeprüfung", Charles Webb, ist tot. Er sei bereits am 16. Juni im Alter von 81 Jahren im englischen Eastbourne gestorben, teilte sein Freund und "The Times"-Journalist Jack Malvern mit. "Die Reifeprüfung" war Webbs erstes Werk; die Satire über Schulbildung und reiche Familien wurde 1963 veröffentlicht - als Webb 24 Jahre alt war. Der vier Jahre später veröffentlichte Film "Die Reifeprüfung" mit Dustin Hoffman und Anne Bancroft wurde zum Klassiker. Sein Werk "New Cardiff" wurde 2003 in die romantische Filmkomödie "Hope Springs - Die Liebe deines Lebens" mit Colin Firth, Heather Graham und Minnie Driver adaptiert.

Banksy-Diebstahl: Sechs Verdächtige festgenommen Nach dem Fund eines gestohlenen Werkes des Streetart-Künstlers Banksy sind in Frankreich sechs Verdächtige festgenommen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich dabei auf französische Justizkreise. Banksy soll das Bild einer trauernden Mutter auf einer Tür des Pariser Batclan-Clubs platziert haben. Dort waren bei einem Terroranschlag im November 2015 90 Menschen getötet worden. Die Tür wurde Anfang 2019 gestohlen und war vor gut zwei Wochen in einem Landhaus in den italienischen Abruzzen aufgetaucht. Zwei der Verdächtigen wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen, den übrigen vier Beihilfe dazu.

Honda und Unilever stoppen Werbung auf Facebook Weitere Unternehmen haben sich einem Werbeboykott gegen Facebook angeschlossen. Damit wollen sie gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten protestieren. Auch der Konsumgüterriese Unilever und der Autobauer Honda gaben bekannt, in den USA vorerst keine Werbeanzeigen mehr bei dem Online-Netzwerk und seiner Tochter Instagram zu schalten. Facebook-Chef Zuckerberg kündigte in einem Livestream an, künftig stärker gegen Hassnachrichten vorzugehen, Falschmeldungen unmittelbar vor der US-Präsidentschaftswahl zu löschen sowie die Standards für Werbung zu erhöhen. Medienberichten zufolge äußerten einige Unternehmen Zweifel daran.