Elena Bashkirova spielt Antonín Dvořák Poetische Stimmungsbilder

Moderation: Volker Michael

Die Pianistin Elena Bashkirova hat sich spät, aber sofort in Antonín Dvořáks Klaviermusik verliebt. (Monika Rittershaus/JMB)

Er ist nicht als Klavierkomponist bekannt - der tschechische Meister Antonín Dvořák. Doch seine dreizehn Poetischen Stimmungsbilder op. 85 gehören zu den Pretiosen der Klavierliteratur. Elena Bashkirova hat den Zyklus in unserem Studio eingespielt.

Wir widmen uns einer neuen Einspielung, die bei Deutschlandfunk Kultur in unserem Studio Jesus Christus Kirche in Berlin-Dahlem entstanden im vergangenen August ist.

Die Pianistin Elena Bashkirova hat Musik von Antonín Dvořák aufgenommen. Und zwar seine poetischen Stimmungsbilder op. 85. In unserer Sendung beantwortet die Pianistin wichtige Fragen - warum gehört Dvořáks größter Zyklus für Klavier solo nicht zur normalen Literatur für das Instrument. Lohnt es sich, alle dreizehn Stücke des Zyklus hintereinander zu hören?

Aus der Jesus Christus Kirche Berlin sendet Deutschlandfunk Kultur so oft wie möglich live. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

"Es wird allerdings schade sein, dass wahrscheinlich wenige Pianisten so viel Mut haben werden, sie alle nacheinander zu spielen ... aber nur dann kann sich der Hörer die richtige Vorstellung machen, was ich etwa dachte, denn diesmal bin ich nicht nur absoluter Musiker, sondern Poet."

Das schrieb der Komponist selbst über seine Poetischen Stimmungsbilder op. 85. Er konnte nicht ahnen, dass nun Elena Bashkirova sich ganz und gar dem kompletten Zyklus verschreiben würde. Die einzelnen Satztitel hat Dvořák nachträglich hinzugefügt. Sie klingen wahrhaftig poetisch und ganz romantisch: Nächtlicher Weg und Tändelei, Plauderei, Bauernbalade, Klagendes Gedenken, Auf der alten Burg, Bacchanale, Koboldstanz oder Am heiligen Berg.

100% origineller Dvořák

"Jedes Stück wird einen Titel haben und soll etwas ausdrücken, also gewissermaßen Programmmusik, aber im Sinne Schumanns, und gleich muss ich bemerken, dass sie nicht schumannisch klingen." Auch das schrieb der tschechische Meisterkomponist an seinen Verleger Simrock in Berlin, der die Poetischen Stimmungsbilder op. 85 herausbringen sollte.

Elena Bashkirova bestätigt das - sie sind poetisch wie die Klaviermusik Schumanns, sie erinnern manchmal an Schumanns Art zu schreiben, aber sie sind doch 100% origineller Dvořák!

Antonín Dvořák

Poetische Stimmungsbilder op. 85

Elena Bashkirova, Klavier

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019 Jesus-Christus-Kirche Berlin-Dahlem