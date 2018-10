Kulturnachrichten

Dienstag, 23. Oktober 2018

Elbphilharmonie-Intendant vorzeitig verlängert Christoph Lieben-Seutter bleibt bis 2024 Der Vertrag mit Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter (54) ist vorzeitig verlängert worden. Er bleibt mindestens bis zum Sommer 2024. Der Aufsichtsrat der HamburgMusik gGmbH habe den bis Ende Juli 2021 gültigen Vertrag um drei Jahre verlängert, teilte die Kulturbehörde mit. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sprach von einem "Glücksfall für die Kulturstadt Hamburg". Der österreichische Intendant ist seit 2007 unter Vertrag. Lieben-Seutter habe dem Konzerthaus ein unverwechselbares Profil gegeben und damit maßgeblichen Anteil daran, dass es künstlerisch ein fulminanter Erfolg sei, erklärte Brosda. Der Intendant freut sich darauf, gemeinsam mit seinem Team das Potenzial der Elbphilharmonie weiterzuentwickeln: "Es ist für mich die schönste Aufgabe der Welt."

Konrad-Wolf-Preis für "Lettre International" Die deutschsprachige Kulturzeitschrift erscheint vier Mal im Jahr Die Berliner Akademie der Künste verleiht den diesjährigen Konrad-Wolf-Preis an die deutschsprachige Kulturzeitschrift "Lettre International". Die in Berlin verlegte unabhängige Zeitschrift erhalte den mit 5.000 Euro dotierten Preis für ihr hohes intellektuelles Niveau und die Berücksichtigung aller Künste, insbesondere der Theaterkunst. Der Preis wird am 31. Oktober verliehen. Man wollte der im Eigenverlag erscheinenden Zeitschrift auch Mut zusprechen, auch in schwierigen Zeiten "einen anspruchsvollen Diskurs zu führen, der alle Blick- und Himmelsrichtungen einbezieht". Jedes Heft wird von einem Künstler oder einer Künstlerin exklusiv gestaltet. Die Texte sind deutsche Erstveröffentlichungen. Der Konrad-Wolf-Preis wird jährlich für herausragende künstlerische Leistungen auf den Gebieten der Darstellenden Kunst oder der Film- und Medienkunst vergeben. Zuletzt ging er an Márta Mészáros (2017), Nicola Hümpel von Nico and the Navigators (2016) und Christoph Schlingensief/Operndorf Burkina Faso (2015).

Lonely Planet: Deutschland Top-Ziel Nr.2 Grund: Das Bauhaus-Jubiläum Für den weltbekannten Reiseführer "Lonely Planet" ist Deutschland im Jahr 2019 nach Sri Lanka das lohnenswerteste Reiseziel der Welt. Als Gründe, warum Deutschland ausgerechnet 2019 besucht werden sollte, werden das 30. Jubiläum des Mauerfalls und vor allem der 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses genannt. Die Reaktion des Lonely Planet empfielt die drei neuen Museen, die anläßlich des Jubiläums eröffnet werden und die begleitende Events und Ausstellungen im ganzen Land. Zuletzt war Deutschland bei den Top-10-Ländern vor neun Jahren dabei. Das anstehende Bauhaus-Jubiläum war in den letzten Tagen größeres Thema geworden: Das Bauhaus Dessau hatte ein vom ZDF geplantes Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet abgesagt, nachdem im Internet Rechte zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten.

Soziale Herkunft bestimmt Schulerfolg OECD-Studie über soziale Ungleichheit bei der Bildung Die soziale Herkunft bestimmt in Deutschland in stärkerem Maß über den Schulerfolg als in vielen anderen Ländern. Die Kinder von Eltern mit hohen Abschlüssen erreichen auch deutlich häufiger selbst akademische Zeugnisse als Kinder von Eltern mit geringeren Abschlüssen. Ein neuer Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt einmal mehr die soziale Ungleichheit bei der Bildung. Nur knapp 15 Prozent der Erwachsenen mit Eltern ohne Abitur erreichen in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Im Durchschnitt der meisten OECD-Länder sind es immerhin 21 Prozent. Fast jeder vierte schafft in Deutschland allerdings einen höheren Bildungsabschluss als die Eltern. Im OECD-Durchschnitt sind das mit 41 Prozent deutlich mehr. Laut den OECD-Experten erreichen benachteiligte Schüler in nicht benachteiligten Schulen aber deutlich bessere Leistungen. Bei den Leistungen sieht man in Deutschlandlaut laut OECD in den vergangenen Jahren deutliche Verbesserungen, was die Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status anbelangt.

Gilberto Benetton gestorben Er war Mitbegründer des Modeimperiums aus Italien Gilberto Benetton, einer der vier Mitbegründer der gleichnamigen Modemarke, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, starb er Montag Abend in seinem Haus im norditalienischen Treviso. Dort hat das Unternehmen auch seinen Sitz. Italienischen Medienberichte zufolge litt er an einer nicht näher genannten Krankheit. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Carlo, Luciano und Giuliana gründete Gilberto im Jahr 1965 die Strickwarenfirma Benetton, aus der sie eine globale Modemarke machten. Bekannt ist deren Kleidung vor allem für ihre Farbenpracht. Im Laufe der Jahre verlegte sich die Familie Benetton über die Holdinggesellschaft Edizione auf finanzielle Investitionen. Dazu gehört auch der Straßenbetreiber Autostrade SpA, der seit dem Einsturz einer Autobahnbrücke mit 43 Toten in Genua im August unter Druck steht.

Oscar-Gewinner Del Toro verfilmt Pinocchio Netflix will Geschichte der Holzpuppe als animierten Spielfilm produzieren Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro verfilmt die Geschichte von Pinocchio für die Streaming-Plattform Netflix. Es wird der erste animierte Spielfilm des 54 Jahre alten Regisseurs sein, teilte Netflix mit. Die Geschichte der Holzpuppe mit der Nase, die bei jeder Lüge wächst, soll im Italien der 1930er Jahre spielen."Seitdem ich denken kann, wollte ich diesen Film machen. Mit keiner Figur hatte ich eine tiefere persönliche Verbindung als mit Pinocchio", sagte Del Toro. Er will das Drehbuch für den neuen Film gemeinsam mit Patrick McHale ("Adventure Time") schreiben. Pinocchio soll in Stop-Motion-Technik gedreht werden. Dabei werden Puppen hintereinander in verschiedenen Positionen abgefilmt und die einzelnen Bilder später zu einem Film zusammengefügt. Del Toro hatte im März für seinen Film "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" einen Oscar für die beste Regie gewonnen.

Deutschlands größte Kinokette mit neuem Eigentümer Cinestar kommt in britische Hände Die Kinogruppe Cinestar, Deutschlands größter Kinobetreiber, wechselt den Besitzer. Der britische Kinobetreiber Vue International, dem bereits die Kette CineMaxx gehört, hat die Cinestar-Gruppe von dem australischen Entertainmentunternehmen Event Hospitality & Entertainment Limited (EVT) erworben. Wenn das Bundeskartellamt dem Kauf zustimmt, befänden sich die beiden größten deutschen Kinobetreiber unter demselben Konzerndach. Der Kaufpreis beträgt nach Angaben von Vue umgerechnet rund 220 Millionen Euro. "Der Kauf von Cinestar passt zu unseren geschäftlichen Zielen, die darauf ausgerichtet sind, weltweit Spitzen-Kinohäuser aufzubauen und zu führen", hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Cinestar-Gruppe betreibt bundesweit 55 Kinocenter. Auf die Standorte und die rund 2700 Mitarbeiter hat der Verkauf nach Angaben Vues keine Auswirkungen.

Bauhaus Dessau bekräftigt Konzertabsage Dafür Einladungen für Feine Sahne Fischfilet aus Berlin und Weimar Auch nach wachsendem Druck hält die Stiftung Bauhaus Dessau an ihrer Absage eines Konzerts der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet fest. Neonazis habe man keine Plattform bieten wollen, erklärte die Stiftung. Rechte Gruppierungen hatten im Internet zum Protest gegen das Konzert der Band aufgerufen. In den beiden Bauhaus-Städten Berlin und Weimar hatte man allerdings kein Verständnis für die Absage des Konzerts. Auch darum, weil die Absage eine linke Musikgruppe treffe, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagiert. Berlins Kultursenator Klaus Lederer, als Vorsitzender des Bauhaus-Verbundes, und der Thüringer Bauhaus-Professor Max Welch Guerra setzen ein politisches Signal: aus Berlin und Weimar kamen zwei demonstrative Einladungen für Feine Sahne Fischfilet. Auch das Anhaltische Theater Dessau hat seinen Kurs geändert - von Ablehnung in der vergangenen Woche hin zur Zusicherung jeglicher Unterstützung.

Neue Kategorie beim Festival Max Ophüls Preis Künftig wird ein Publikumspreis für den besten Dokumentarfilm vergeben Beim 40. Filmfestival Max Ophüls Preis im Januar kommenden Jahres können junge Dokumentarfilmer erstmals einen Publikumspreis gewinnen. "Der Dokumentarfilm stellt ein bedeutendes Ausdrucksmittel der jungen Generation dar, ihre Sicht auf unsere Welt filmisch zu beschreiben" sagte Oliver Baumgarten, der Programmleiter des Festivals und unterstrich die Wichtigkeit des Genres. Die Unternehmen Dillinger Hütte und Saarstahl stiften den mit 5.000 Euro dotierten neuen Preis, wie das das Festival in Saarbrücken mitteilte. Der Max Ophüls Preis gilt als eines der bedeutendsten Filmfestivals für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Benannt ist es nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957). Bisher wurden jährlich 15 Preise unter anderem in den Kategorien Spiel- Dokumentar- und Kurzfilm mit einem Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro vergeben.